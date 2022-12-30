الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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جندي روسي يفجر نفسه بقنبلة يدوية خشية من الأسر!(شاهد)

روسيا تنفذ واحدة من أضخم الهجمات الصاروخية منذ بداية الغزو الشامل في الأيام الأخيرة من العام 2022

كتب سالم حنفي
جندي روسي يفجر نفسه watanserb.com
جندي روسي يفجر نفسه بقنبلة يدوية
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وطن– نشرت وزارة الدفاع الأوكرنية مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تفجير جندي روسي لنفسه عبر قنبلة يدوية، خشية تعرضه للأسر من قبل القوات الأوكرانية.

ووفقا لمقطع الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة أوكرانية، فقد ظهر الجندي الروسي مختبئا في احد الخنادق قبل أن ترصده الطائرة المسيرة الأوكرانية.

وبحسب الفيديو، فإنه بمجرد أن تم رصده ألقت الطائرة المسيرة التي كانت تحوم فوق رأس الجندي الروسي، قنبلة أدت لإصابته دون أن تقضي عليه.

وأظهر الفيديو الصادم لحظة قيام الجندي الروسي بانتزاع قنبلة يدوية كان يحملها، ويقوم بنزع مسمار الأمان الخاص بها ويلقيها بجانبه، لتنفجر وتنهي حياته.

ووفقا لمصادر عسكرية روسية، فإنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها مقاتلون روس الاستسلام.

روسيا تشن أحد أكبر الهجمات الصاروخية مع قرب انتهاء العام

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وجاء نشر هذا الفيديو بشكل متزامن مع الانفجارات الضخمة التي مناطق مختلفة في أنحاء أوكرانيا، الخميس، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وقتلت 3 أشخاص على الأقل، فيما وصفته كييف بأنه “أحد أكبر الهجمات الصاروخية” التي تنفذها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان على تويتر يوم الخميس: “الإرهابيون الروس ينفذون واحدة من أضخم الهجمات الصاروخية منذ بداية الغزو الشامل في الأيام الأخيرة من العام.. إنهم يحلمون أن يحتفل الأوكرانيون بالعام الجديد في الظلام والبرد، لكنهم لن يستطيعوا هزم الشعب الأوكراني”.

زيلينيسكي يزعم صد 54 صاروخا ز11 طائرة مسيرة روسية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في خطاب مصور، مساء الخميس، أن الدفاعات الجوية في وسط وجنوب وشرق وغرب أوكرانيا صدت 54 صاروخا روسيا و11 طائرة مسيرة خلال واحدة من أكبر الهجمات الجوية الروسية منذ بدء الحرب في فبراير.

وأقر زيلينسكي بأن معظم المناطق في بلاده تعاني من انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أن المناطق التي شهدت انقطاعات كبيرة في الكهرباء تشمل العاصمة كييف وأوديسا وخيرسون في الجنوب والمناطق المحيطة، والمنطقة المحيطة بلفيف بالقرب من الحدود الغربية مع بولندا.

وقال: “لكن هذا لا شيء مقارنة بما كان يمكن أن يحدث لولا قواتنا البطولية المضادة للطائرات والدفاع الجوي”.

الطلب من سكان كييف التوجه للملاجىء

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، طُلب من سكان العاصمة الأوكرانية كييف التوجه إلى ملاجئ الغارات الجوية مع إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة ، بعد يوم من تنفيذ روسيا لواحدة من أكبر الهجمات الجوية منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط.

وقالت وكالة “رويترز” إنه بعد الساعة الثانية صباحًا بوقت قصير ، أصدرت حكومة مدينة كييف تنبيهًا على قناة تطبيق المراسلة Telegram الخاصة بها حول صفارات الإنذار من الغارات الجوية ودعت السكان إلى التوجه إلى الملاجئ.

وقال أوليكسكي كوليبا ، حاكم منطقة كييف ، على Telegram إن “هجومًا بطائرات بدون طيار” جاري الآن.

وقال شاهد عيان لرويترز على بعد 20 كيلومترا جنوبي كييف أنه سمع عدة انفجارات وأصوات نيران مضادة للطائرات.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم إطلاق 16 طائرة مسيرة إيرانية الصنع ودمرت جميعها. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن 7 كانت تستهدف المدينة وإن مبنى إداري واحد دمر جزئيا.

المصدرتويتر ، رويترز ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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