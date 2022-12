جندي روسي يفجر نفسه بقنبلة يدوية خشية من الأسر!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– نشرت وزارة الدفاع الأوكرنية مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تفجير جندي روسي لنفسه عبر قنبلة يدوية، خشية تعرضه للأسر من قبل القوات الأوكرانية.

ووفقا لمقطع الفيديو الذي التقطته طائرة مسيرة أوكرانية، فقد ظهر الجندي الروسي مختبئا في احد الخنادق قبل أن ترصده الطائرة المسيرة الأوكرانية.

وبحسب الفيديو، فإنه بمجرد أن تم رصده ألقت الطائرة المسيرة التي كانت تحوم فوق رأس الجندي الروسي، قنبلة أدت لإصابته دون أن تقضي عليه.

وأظهر الفيديو الصادم لحظة قيام الجندي الروسي بانتزاع قنبلة يدوية كان يحملها، ويقوم بنزع مسمار الأمان الخاص بها ويلقيها بجانبه، لتنفجر وتنهي حياته.

ووفقا لمصادر عسكرية روسية، فإنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها مقاتلون روس الاستسلام.

وجاء نشر هذا الفيديو بشكل متزامن مع الانفجارات الضخمة التي مناطق مختلفة في أنحاء أوكرانيا، الخميس، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وقتلت 3 أشخاص على الأقل، فيما وصفته كييف بأنه “أحد أكبر الهجمات الصاروخية” التي تنفذها روسيا منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان على تويتر يوم الخميس: “الإرهابيون الروس ينفذون واحدة من أضخم الهجمات الصاروخية منذ بداية الغزو الشامل في الأيام الأخيرة من العام.. إنهم يحلمون أن يحتفل الأوكرانيون بالعام الجديد في الظلام والبرد، لكنهم لن يستطيعوا هزم الشعب الأوكراني”.

