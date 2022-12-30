الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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حياتنا

توقعات الأبراج مع الخبيرة هالة حافظ.. 6 أبراج تختتم العام ببشارة سعيدة!

وفقاً لهذه التوقعات فإن أصحاب تلك الأبراج سيحدث لهم تصريح بحب أو بداية علاقة أو رجوع علاقة في حالة الطلاق، أو صلح ولم شمل.

كتب شيراز ماضي
توقعات الابراج watanserb.com
خبيرة علم الفلك والأبراج هالة حافظ
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وطن– ينتظر الكثيرون قبل يوم من نهاية عام 2022 توقعات السنة الجديدة 2023، وهو ما كشفت عنه خبيرة علم الفلك والأبراج هالة حافظ، التي تنبأت بأهم التغيرات للأبراج مثل العقرب والميزان والقوس والجدي وغيرها.

خبيرة الأبراج هالة حافظ لكشف الأسرار قبل دخول 2023

وظهرت خبيرة علم الفلك والأبراج هالة حافظ، في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك للحديث عن توقعاتها الفلكية وتنبؤاتها لسنة 2023.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها أن هناك “6 أبراج سوف يُنهون سنة 2022 ببشارة أورسالة أو خبر سعيد”.

و من المتوقع لهذه الأبراج أن تحظى بالحظ السعيد فيما يتعلق بالحب والزواج والخطوبة والارتباط، ووفق التوقعات فإن أصحاب تلك الأبراج سيحدث لهم تصريح بحب أو بداية علاقة أو رجوع علاقة في حالة الطلاق، أو صلح ولم شمل.

وعلى التوالي تنبؤات هالة حافظ للأبراج الستة التي ستنهي سنة 2022 ببشارة أورسالة أو خبر سعيد:

برج الحمل

ارتأت هالة حافظ أن “غداً آخر يوم في سنة 2022 سيكون يوماً رائعا جميلا لأصحابه، ستمضي يوم غد مفعما بالنشاط والحيوية ومن المرجح أن يأتيك خبر سعيد أو جميل يفرح قلبك”.

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وقالت أنه “سيكون يوماً تكون فيه المعنويات مرتفعة وسيمضي اليوم بشكل رائع بالنسبة لك”.

برج الميزان

سيكون يومك جميلا من الصباح الباكر إلى الساعة 20:00، وهو يوم ستشهد خلاله إنجازا كبيرا في حياتك.

إذا أحسست أنك غير مرتاح في أي شيء، دعه يمر وتحول إلى فعل غيره.

سيختتم برج الميزان عام 2022 بعد تجارب كثيرة ويعتبر 2023 لمولود الميزان هو درس يتعلم منه الكثير، وتقوده التجارب السابقة لاتخاذ القرارات الصائبة.

برج الأسد

بالنسبة لمواليد برج الميزان، قالت هالة حافظ أن مولود برج الأسد ستعود إليه علاقات من الماضي في 2023 وعليه التركيز على استثمار أمواله بشكل جيد، وسوف يُقبل الأسد على علاقات عاطفية من نطاق العمل.

سيكون غداً يوماً سعيداً بالنسبة له وستُصاحب خلاله شخصا من الأبراج النارية حتى الساعة 20:00 مساءا.

سيكون يومك يسيرا مع احتمال أن يحدث شيء إضافي يسعدك، فقط يجب الابتعاد بعد الساعة 20:00 مساء عن كل خصام عائلي.

هناك تنبؤات عن استلامك اموال بعملة أجنبية مع احتمالية سفر في قادم الأيام.

سيكون لك لقاءات مع أشخاص من خارج دائرة معارفك، كأولئك الذين لم تلتقيهم منذ زمن أو ربما أشخاصا لم تتوقع أبدا لقائهم.

برج الجدي

سيُحقق مولود الجدي في نهاية 2022 أرباحاً مالية، من ميراث أو مصادر بعيدة عن الحسبان، وتتحسن أوضاع الجدي في السفر والعلاقات ويعتبر عام مثالي لهم.

برج العذراء

غداً آخر يوم في عام 2022، سيخرج مولود العذراء من الضغوطات المسيطرة عليه في الأيام القليلة الماضية ويتحرر من تلك الضغوط ويستعيد ثقته بنفسه ويعيش أجواء مثالية.

ستكسب أموالا من إحدى مشاريعك، هناك أرباح منتظرة، وغدا سيكون أحسن من آخر ثلاثة أيام مرت عليك.

برج السرطان

قالت هالة حافظ، خبيرة الأبراج، أن مولود السرطان يشهد تحسن كبير في أحواله على كل الأصعدة مقارنة بالعام الماضي، وعليه الصمود أمام مشكلات طارئة في شهر مايو.

غداً سيكون شخصا جذابا ومقبولا من المحيطين به، وعليه الحذر من العين والحسد، واقض حوائجك بالكتمان لذلك السبب.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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