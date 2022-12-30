الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية بنزيما (فيديو)

ليفاندوفسكي ما زال يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفاً

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإسباني watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
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وطن- نجح النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، من التقدم خطوة واحد في ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023، بعد تسجيله ثنائية جميلة في شباك منافسه بلد الوليد، الجمعة.

وقاد أسطورة ريال مدريد الحالية بنزيما، فريقه ريال مدريد إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من جديد، بفضل هدفيه في شباك المستضيف بلد الوليد، في منافسات الجولة ال15.

كما وسجل الحكومة بنزيما الهدف الأول للفريق الملكي الأبيض، في الدقيقة ال83 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، كما وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة ال89، جاءت بعد تمريرة رائعة من مواطنه كامافينغا.

احتفال نجوم فريق ريال مدريد
احتفال نجوم فريق ريال مدريد

كما ولا يزال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، يتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 13 هدفاً حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023

كما وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023، بعد ثنائية كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد، على النحو الآتي:

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(1) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) 13 نقطة.

(2) بورخا ( ريال بيتيس) 8 أهداف.

(3) فيدات موريكي (مايوركا) 8 أهداف.

(4) اياغو اسباس (سيلتا فيغو) 7 أهداف.

(5) خوسيلو (إسبانيول) 7 أهداف.

(6) كريم بنزيما (ريال مدريد) 7 أهداف.

(7) ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) 6 أهداف.

(8) براييس مينديز (ريال سوسيداد) 6 أهداف.

(9) فالفيردي (ريال مدريد) 6 أهداف.

(10) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 6 أهداف.

مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

وحقق فريق ريال مدريد الفوز النظيف خارج دياره أمام نظيره بلد الوليد، بهدفين دون رد، من توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما وشهدت المباراة طرد لاعب بلد الوليد سيرخيو ليون في الدقيقة ال82، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة، ليتغير بعدها مجريات المباراة لصالح حامل اللقب ريال مدريد.

تصدي حارس ريال مدريد كورتوا في المباراة أمام بلد الوليد
تصدي حارس ريال مدريد كورتوا في المباراة أمام بلد الوليد

ويستعد فريق ريال مدريد (الملكي)، للمواجهة القادمة أمام منافسه كاسيرينو، الثلاثاء، في الدور ال32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

كما ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة الذي سيواجه إسبانيول، السبت، برصيد 38 نقطة.

المصدروطن + صفحة الدوري الإسباني+ صفحة ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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