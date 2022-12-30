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بينها قطر والجزائر… صُور تاريخية لـ بيليه مع نادي سانتوس في دول عربية (شاهد)

لُقب بيليه بلاعب القرن العشرين، ويعود له الفضل في تسمية كرة القدم بـ "اللعبة الجميلة".

كتب فهمي الورغمي
صور تاريخية لبيليه watanserb.com
اللاعب البرازيلي بيليه
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وطن– تُوفي أسطورة كرة القدم البرازيلي “بيليه” أمس الخميس 29 ديمسبر كانون الأول عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع السرطان، تاركا وراءه ذكريات ولحظات جميلة جمعته مع مختلف الشعوب والدول حول العالم.

بيليه في الدول العربية

ومن تلك الذكريات، لحظات فارقة جمعت “شعوب الدول العربية” الذين كان لهم فرصة رؤية ومعاصرة بيليه اللاعب بينما كان يطوف العالم غربا وشرقا في إطار رحلات نظمها نادي “سانتوس” البرازيلي من أجل تعريف العالم “حقيقة نجمهم: بيليه”.

وزار أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الدول العربية في إطار جولة عالمية له من تنظيم نادي سانتوس البرازيلي، وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد تلك الوجهات التي زارها في مناسبات عديدة ، بما في ذلك جولة في الخليج عام 1973.

وإلى اليوم لا يزال الناس في جميع أنحاء المنطقة يستمتعون بذكريات الأوقات التي زار فيها “الملك” بلدانهم.

سانتوس يقوم بجولة في الشرق الأوسط

بيليه، وعلى عكس مارادونا، أو كبار كرة القدم في دول أمريكا اللاتينية خلال سنوات لعبه كرة القدم، لم يلعب أبدًا مع أي أندية أوروبية.

وقضى الغالبية العظمى من حياته المهنية في سانتوس في البرازيل.

مباراة سانتوس والأهلي القطري في قطر

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ففي فبراير 1973، لعب نادي الأهلي القطري مباراة تاريخية أمام نادي سانتوس البرازيلي، وفيها سجل الملك بيليه ثلاثية نظيفة وانتهت بفوز فريقه، في مواجهة كروية أقيمت على ملعب الدوحة القديم. بسعة 2000.

في ذلك الوقت، كانت قطر قد استقلت حديثا عن الحماية البريطانية، ومازالت جديدة العهد بالتطور العمراني الذي أصبحت عليه خلال استضافتها كأس العالم مؤخرا.

وعن تلك المواجهة، يقول “بيومي عيسى” البالغ من العمر الآن 82 عامًا واللاعب السابق في صفوف الأهلي القطري في عام 1973 ” كانت لدي مهمة لا يحسد عليها أي لاعب وهي محاولة مراقبة بيليه أثناء المباراة”.

وتابع: “الكل يعرف القوة الضاربة التي يمتلكها سانتوس، وأردت التأكد من أننا لن تخرج بنتيجة مُحرجة، على الأقل ليس أمام جماهيرنا، ولحسن الحظ، خسرنا 3-0 فقط”.

مضيفا أن ” ما يهم معظم اللاعبين في ذلك اليوم لم تكن النتيجة ، كانت فرصة اللعب ضد الأسطورة بيليه “.

بيليه في دُبي، الإمارات العربية المتحدة بداية السبعينات

ثم بعد أسبوع من تلك المباراة التاريخية في قطر، “زار فريق سانتوس الإمارات”، الذي ضم الفائزين بكأس العالم كارلوس ألبرتو ودجالما سانتوس وكلودوالدو.

المباراة التاريخية في قطر التي زار فيها بيليه وفاز فيها

هناك في دبي التي كانت في ذلك الوقت عبارة عن صحراء تملأها الكثبان الرملية بمطار صغير وبنايات قليلة، فاز نادي سانتوس مع بيليه، على نادي النصر الإماراتي بنتيجة 4-1، وكانت تلك الزيارة الأولى من نوعها لـ بيليه إلى الإمارات.

زيارة بيلية دبي

بيليه يزور الجزائر مرتين

لكن زيارات الأسطورة بيليه للدول العربية، بدأت قبل ذلك بكثير، عندما قام مع فريقه بجولة شاملة في إفريقيا في عام 1967، شملت الجزائر.

ومن جديد، عاد بيليه إلى الجزائر مرة أخرى هذه المرة عام 2014، وقد لاحظ في تلك الزيارة نجومًا شبابًا جزائريين صاعدين وتوقع أن يحدث محاربي الصحراء مفاجأة في مونديال كأس العالم في وقت لاحق من ذلك العام.

زيارة بيليه الجزائر عام 1969

وهو بالفعل، ماحدث في مونديال البرازيل 2014، حيث تأهل المنتخب الجزائري إلى دور الـ 16، لكن الساحرة المستديرة لم تُنصفه، و خسر أمام حامل لقب تلك النسخة، ألمانيا.

مباراة سانتوس والأهلي المصري بحضور بيليه

بالعودة إلى عام 1973، فقد زار الأيقونة البرازيلية مع فريقه سانتوس، على غرار دول الخليج، مصر حيث لعبوا مباراة ودية ضد الأهلي المصري على استاد القاهرة الدولي.

وبحسب ما ورد في مصادر صحفية، فقد قال بيليه للصحفيين في مطار القاهرة في ذلك الوقت إنه سيسجل هدفين، وهو بالضبط ما فعله خلال فوز مريح 5-0.

مباراة سانتوس والاهلي المصري في مصر

وشهدت رحلته للسودان مباراة ضد الهلال في مدينة أم درمان.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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