الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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بينها إطالة العمر..فوائد عديدة للجلوس على الأرض

يقول الخبراء إن الجلوس بهذه الطريقة مفيد للصحة أكثر من الجلوس على كرسي

كتب ايمان الباجي
بينها إطالة العمر.. فوائد عديدة للجلوس على الأرض watanserb.com
فوائد عديدة للجلوس على الأرض
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وطن– نشرت صحيفة “indianexpress” تقريرا تحدثت فيه عن فوائد الجلوس على الأرض، مشيرة إلى أن الجلوس في هذه الوضعية مفيداََ جدًا للصحة.

الجلوس على الأرض يحمي العمود الفقري والقلب

إن الجلوس على الكرسي لساعات طويلة في اليوم يمكن أن يؤثر على أسفل الظهر.

ومن ناحية أخرى، الجلوس على الأرض يمكن أن يساعد في الحفاظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري. فالحفاظ على عمود فقري صحي وسليم مهمًا لصحتنا.

كما تجلب هذه الوضعية العديد من الفوائد لصحتنا، لكن الأهم من ذلك أنها تساعد القلب على ضخ الدم والدوران إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يقوي عضلات الورك

عضلات الورك هي العضلات التي تربط الوركين بالفخذ وأسفل الظهر والحوض. يمكن أن تؤثر عضلات الورك الضعيفة على مشيك وتوازنك أيضًا. لذا، فإن الجلوس بهذه الطريقة يساعد في تقوية عضلات الورك.

الجلوس بهذه الطريقة يساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر

يحسن وضعيتك 

الجلوس على الأرض يُبقي العمود الفقري مستقيماً ويساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر وبالتالي يحسن من وضعية جسمك.

له تأثير إيجابي على طول العمر

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وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية، فإن القدرة على النهوض بعد الجلوس على الأرض هي مؤشر هام على طول العمر.

ويشير الخبراء إلى أن الجلوس بهذه الطريقة مفيد للصحة أكثر من الجلوس على كرسي،. لأن الجلوس على الكرسي لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد أسفل الظهر، وتحديدًا منطقة أسفل الظهر.

ومن ناحية أخرى، يؤدي الجلوس على الأرض إلى تحسين العمود الفقري ويخفف آلام الظهر ويحسن وضعية الجسم.

يحسن عملية الهضم

إن تناول الطعام وأنت جالس بهذه الطريقة يساعد في تحسين عملية الهضم.

الجلوس بهذه الطريقة يزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية في المعدة

علاوة على ذلك، يحفز عضلات البطن التي تساعد على زيادة حموضة المعدة ويزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية في المعدة، ويجعل بالتالي عملية الهضم أكثر فعالية.

المصدرصحيفة indianexpress، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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