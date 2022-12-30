بينها إطالة العمر..فوائد عديدة للجلوس على الأرض

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وطن– نشرت صحيفة “indianexpress” تقريرا تحدثت فيه عن فوائد الجلوس على الأرض، مشيرة إلى أن الجلوس في هذه الوضعية مفيداََ جدًا للصحة.

الجلوس على الأرض يحمي العمود الفقري والقلب



إن الجلوس على الكرسي لساعات طويلة في اليوم يمكن أن يؤثر على أسفل الظهر.

ومن ناحية أخرى، الجلوس على الأرض يمكن أن يساعد في الحفاظ على الانحناء الطبيعي للعمود الفقري. فالحفاظ على عمود فقري صحي وسليم مهمًا لصحتنا.



كما تجلب هذه الوضعية العديد من الفوائد لصحتنا، لكن الأهم من ذلك أنها تساعد القلب على ضخ الدم والدوران إلى أجزاء أخرى من الجسم.



يقوي عضلات الورك

عضلات الورك هي العضلات التي تربط الوركين بالفخذ وأسفل الظهر والحوض. يمكن أن تؤثر عضلات الورك الضعيفة على مشيك وتوازنك أيضًا. لذا، فإن الجلوس بهذه الطريقة يساعد في تقوية عضلات الورك.

يحسن وضعيتك

الجلوس على الأرض يُبقي العمود الفقري مستقيماً ويساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر وبالتالي يحسن من وضعية جسمك.



له تأثير إيجابي على طول العمر

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وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية، فإن القدرة على النهوض بعد الجلوس على الأرض هي مؤشر هام على طول العمر.



ويشير الخبراء إلى أن الجلوس بهذه الطريقة مفيد للصحة أكثر من الجلوس على كرسي،. لأن الجلوس على الكرسي لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى إجهاد أسفل الظهر، وتحديدًا منطقة أسفل الظهر.

ومن ناحية أخرى، يؤدي الجلوس على الأرض إلى تحسين العمود الفقري ويخفف آلام الظهر ويحسن وضعية الجسم.

يحسن عملية الهضم

إن تناول الطعام وأنت جالس بهذه الطريقة يساعد في تحسين عملية الهضم.

علاوة على ذلك، يحفز عضلات البطن التي تساعد على زيادة حموضة المعدة ويزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية في المعدة، ويجعل بالتالي عملية الهضم أكثر فعالية.