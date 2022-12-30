الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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بعد أن تفشى كورونا بقوة في الصين..كيف تفرق بين أعراضه وأعراض الإنفلونزا؟

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن تؤدي كل من الأنفلونزا وكوفيد إلى مضاعفات خطيرة

كتب ايمان الباجي
بعد أن تفشى كورونا بقوة في الصين..كيف تفرق بين أعراضه وأعراض الإنفلونزا؟ watanserb.com
كيف تفرق بين أعراض كورونا والإنفلونزا؟
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وطن– تشترك الإنفلونزا وكورونا في بعض الأعراض منها السعال، وسيلان الأنف، والحمى.

فكيف يمكن أن يفرق المرء بين أعراض هذه الأمراض المختلفة، ليعرف طبيعة المرض الذي أُصيب به؟

كوفيد والإنفلونزا

أدى التغير المفاجئ في الطقس، والانخفاض في درجة الحرارة، وعودة فيروس كورونا إلى الظهور مرة أخرى وبقوة وسط الصين، إلى إصابة العديد من الأشخاص بالمرض بسبب الأنفلونزا والسعال والبرد.

ولأن أعراض فيروس كوفيد 19 والإنفلونزا متشابهة، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من الإنفلونزا أم أنك مصاب بالفيروس.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن كل من الأنفلونزا و Covid-19 من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي.

أعراض فيروس كوفيد 19 والإنفلونزا متشابهة للغاية

يقول خبراء الصحة أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر من الأنفلونزا. ويمكن أن يسبب مرضًا أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص. كما تستغرق أعراض هذا الفيروس وقتًا أطول للظهور وربما تكون أكثر عدوى.

علامات وأعراض مشابهة للإنفلونزا وكوفيد

على الرغم من وجود مستويات متفاوتة من الأعراض لكل من الإنفلونزا وكوفيد، والتي تتراوح من أعراض غير مصحوبة بأعراض إلى أعراض شديدة، إلا أن هناك الكثير من الاختلافات أيضًا، وفقا لما أورده موقع” timesnownews“.
بينما تظهر أعراض كوفيد، وفقًا للأطباء، بشكل عام بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للعدوى، تظهر الأنفلونزا عادة بعد 1-3 أيام من التعرض للفيروس.

أعراض الإنفلونزا

  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • سعال
  • ضيق في التنفس
  • الشعور بالتعب أو الإرهاق الشديد
  • إلتهاب الحلق
  • سيلان أو انسداد الأنف
  • آلام العضلات وآلام الجسم
  • صداع مستمر
  • الشعور بالغثيان أو القيء
  • الإسهال
  • تغير أو فقدان حاسة التذوق أو الشم على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا مع كوفيد.
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وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن تؤدي كل من الأنفلونزا وكوفيد إلى مضاعفات خطيرة مثل:

الفرق بين كوفيد والانفلونزا

على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بين كل من فيروس كورونا والإنفلونزا، إلا أن أسبابها ومضاعفاتها  مختلفة تمامًا.

ينتشر كورونا بسرعة أكبر مقارنة بالإنفلونزا

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا ينتشران بطرق متشابهة، إلا أن الأول يكون معديًا لفترة أطول وينتشر بسرعة أكبر مقارنة بالإنفلونزا.

كما يسبب كوفيد مضاعفات مختلفة من الأنفلونزا مثل جلطات الدم وحتى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال. فيما تؤدي الإصابة بالأنفلونزا إلى عدوى بكتيرية ثانوية فقط.

يمكن علاج الأنفلونزا ببعض الأدوية المختلفة المضادة للفيروسات.

ووفقًا لبيانات يوليو 2022 من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 9 في المائة من حالات كوفيد- 19 كانت شديدة بما يكفي لتتطلب رعاية وحدة العناية المركزة، وحوالي 0.6 في المائة من الحالات كانت تتطلب تهوية ميكانيكية (مساعدة صناعية لدعم التنفس). وبهذا، تكون فرصة الإصابة بعدوى خطيرة أعلى مع كوفيد مقارنة بالأنفلونزا.
المصدرموقع" timesnownews"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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