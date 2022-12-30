بعد أن تفشى كورونا بقوة في الصين..كيف تفرق بين أعراضه وأعراض الإنفلونزا؟

- Advertisement -

وطن– تشترك الإنفلونزا وكورونا في بعض الأعراض منها السعال، وسيلان الأنف، والحمى.

فكيف يمكن أن يفرق المرء بين أعراض هذه الأمراض المختلفة، ليعرف طبيعة المرض الذي أُصيب به؟

كوفيد والإنفلونزا

أدى التغير المفاجئ في الطقس، والانخفاض في درجة الحرارة، وعودة فيروس كورونا إلى الظهور مرة أخرى وبقوة وسط الصين، إلى إصابة العديد من الأشخاص بالمرض بسبب الأنفلونزا والسعال والبرد.

ولأن أعراض فيروس كوفيد 19 والإنفلونزا متشابهة، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من الإنفلونزا أم أنك مصاب بالفيروس.



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن كل من الأنفلونزا و Covid-19 من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي.

يقول خبراء الصحة أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر من الأنفلونزا. ويمكن أن يسبب مرضًا أكثر خطورة لدى بعض الأشخاص. كما تستغرق أعراض هذا الفيروس وقتًا أطول للظهور وربما تكون أكثر عدوى.

علامات وأعراض مشابهة للإنفلونزا وكوفيد

موقع” timesnownews “.

على الرغم من وجود مستويات متفاوتة من الأعراض لكل من الإنفلونزا وكوفيد، والتي تتراوح من أعراض غير مصحوبة بأعراض إلى أعراض شديدة، إلا أن هناك الكثير من الاختلافات أيضًا، وفقا لما أورده

بينما تظهر أعراض كوفيد ، وفقًا للأطباء، بشكل عام بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للعدوى، تظهر الأنفلونزا عادة بعد 1-3 أيام من التعرض للفيروس.

أعراض الإنفلونزا

ارتفاع في درجة الحرارة

سعال

ضيق في التنفس

الشعور بالتعب أو الإرهاق الشديد



إلتهاب الحلق

سيلان أو انسداد الأنف

آلام العضلات وآلام الجسم

صداع مستمر

الشعور بالغثيان أو القيء

الإسهال

تغير أو فقدان حاسة التذوق أو الشم على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا مع كوفيد.

- Advertisement -

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن تؤدي كل من الأنفلونزا وكوفيد إلى مضاعفات خطيرة مثل:

التهاب رئوي

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

أزمة قلبية

التهاب القلب أو الدماغ

سكتة دماغية

الفرق بين كوفيد والانفلونزا

على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بين كل من فيروس كورونا والإنفلونزا، إلا أن أسبابها ومضاعفاتها مختلفة تمامًا.

وعلى الرغم من أنه يُعتقد أن فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا ينتشران بطرق متشابهة، إلا أن الأول يكون معديًا لفترة أطول وينتشر بسرعة أكبر مقارنة بالإنفلونزا.



كما يسبب كوفيد مضاعفات مختلفة من الأنفلونزا مثل جلطات الدم وحتى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال. فيما تؤدي الإصابة بالأنفلونزا إلى عدوى بكتيرية ثانوية فقط.

يمكن علاج الأنفلونزا ببعض الأدوية المختلفة المضادة للفيروسات.