“بايدن” يتحسس قضيب طفل صغير.. صورة تشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً كبيراً

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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بصورة زعم ناشروها أنها للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلامس قضيب طفل صغير بشكل غير لائق.

وقال المذيع الإذاعي الأمريكي اليميني المتطرف ستيو بيترز، الذي سبق له نشر معلومات مضلّلة عن فيروس كوفيد -19، تعليقاً على الصورة التي شاركها عبر حساباته على Twitter وTelegram وTruth Social: “هذه صورة لبايدن وهو يداعب الأعضاء التناسلية لطفل صغير؟”.

What the EFF am I looking at here? Is this a photo of Biden fondling a small child's genitalia? pic.twitter.com/Ax4pd02Nq8 — Stew Peters (@realstewpeters) December 30, 2022

وأكدت خدمة تقصّي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ الصورة تمّ التلاعب بها رقمياً؛ حيث تظهر الصورة الأصلية الطفل وهو يمدّ قميصه ليظهر للرئيس الأمريكي الذي يشير إليه في المقابل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انتشرت الصورة نفسها عبر Twitter وFacebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، باستخدام الصور التي تمّ التلاعب بها كجزء من رواية لا أساس لها -تغذيها نظرية المؤامرة، وفي بعض الحالات من قبل مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب- مما يشير إلى سلوك غير لائق من قبل الرئيس الأمريكي.

لكنّ الصورة تمّ تعديلها لتغيير موقف يدي بايدن، وأكد متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، أنّ النسخة المتداوَلة على الإنترنت “ليست حقيقية”.

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وأوضحت الوكالة، أنّ في عمليات البحث العكسي عن الصور في المقالات الإخبارية، اتّضح أنّ الصورة الأصلية، التي التقطتها وكالة أسوشيتد برس في 15 أكتوبر 2021، تظهر بايدن وهو يشير إلى قميص طفل في أثناء زيارته لمركز تنمية الطفل في الكابيتول في هارتفورد، كونيتيكت.

كما التقطت وكالة فرانس برس صوراً من نفس الحدث، توضّح أنّ الطفل كان يشير ويعرض رسمًا لعلم الولايات المتحدة على قميصه.

أكد مقطع فيديو مشابه نشرته قناة C-SPAN، أنّ بايدن لم يلمس الطفل أبدًا بشكل غير لائق، كما تدّعي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة فرانس برس، قد فضحت في السابق معلوماتٍ مغلوطة زعمت أنّ بايدن تحرّشَ بالسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين بساكي، وأنّه قبّل طفلاً وأنه تحسّس مؤخرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.