السبت, ديسمبر 31, 2022
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الهدهد

“بايدن” يتحسس قضيب طفل صغير.. صورة تشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً كبيراً

فرانس برس أكدت أن الصورة تم التلاعب بها من قبل اليمين المتطرف ومؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب

كتب سالم حنفي
بايدن و قضيب طفل صغير watanserb.com
بايدن يتحسس قضيب طفل صغير
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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بصورة زعم ناشروها أنها للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلامس قضيب طفل صغير بشكل غير لائق.

وقال المذيع الإذاعي الأمريكي اليميني المتطرف ستيو بيترز، الذي سبق له نشر معلومات مضلّلة عن فيروس كوفيد -19، تعليقاً على الصورة التي شاركها عبر حساباته على Twitter وTelegram وTruth Social: “هذه صورة لبايدن وهو يداعب الأعضاء التناسلية لطفل صغير؟”.

وأكدت خدمة تقصّي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ الصورة تمّ التلاعب بها رقمياً؛ حيث تظهر الصورة الأصلية الطفل وهو يمدّ قميصه ليظهر للرئيس الأمريكي الذي يشير إليه في المقابل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انتشرت الصورة نفسها عبر Twitter وFacebook ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، باستخدام الصور التي تمّ التلاعب بها كجزء من رواية لا أساس لها -تغذيها نظرية المؤامرة، وفي بعض الحالات من قبل مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب- مما يشير إلى سلوك غير لائق من قبل الرئيس الأمريكي.

بايدن يتحسس قضيب طفل صغير
بايدن يتحسس قضيب طفل صغير

لكنّ الصورة تمّ تعديلها لتغيير موقف يدي بايدن، وأكد متحدث باسم البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، أنّ النسخة المتداوَلة على الإنترنت “ليست حقيقية”.

صورة غير حقيقية عن بايدن يتحسس قضيب طفل صغير
صورة غير حقيقية عن بايدن يتحسس قضيب طفل صغير
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وأوضحت الوكالة، أنّ في عمليات البحث العكسي عن الصور في المقالات الإخبارية، اتّضح أنّ الصورة الأصلية، التي التقطتها وكالة أسوشيتد برس في 15 أكتوبر 2021، تظهر بايدن وهو يشير إلى قميص طفل في أثناء زيارته لمركز تنمية الطفل في الكابيتول في هارتفورد، كونيتيكت.

بايدن وهو يشير إلى قميص طفل أثناء زيارته لمركز تنمية الطفل في الكابيتول في هارتفورد
بايدن وهو يشير إلى قميص طفل أثناء زيارته لمركز تنمية الطفل في الكابيتول في هارتفورد

كما التقطت وكالة فرانس برس صوراً من نفس الحدث، توضّح أنّ الطفل كان يشير ويعرض رسمًا لعلم الولايات المتحدة على قميصه.

أكد مقطع فيديو مشابه نشرته قناة C-SPAN، أنّ بايدن لم يلمس الطفل أبدًا بشكل غير لائق، كما تدّعي منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وكالة فرانس برس، قد فضحت في السابق معلوماتٍ مغلوطة زعمت أنّ بايدن تحرّشَ بالسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين بساكي، وأنّه قبّل طفلاً وأنه تحسّس مؤخرة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

المصدرتويتر، وكالة الانباء الفرنسية، قناةC-SPAN، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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