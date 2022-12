“بايدن” يتحسس قضيب طفل صغير.. صورة تشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً كبيراً

- Advertisement -

وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، بصورة زعم ناشروها أنها للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلامس قضيب طفل صغير بشكل غير لائق.

وقال المذيع الإذاعي الأمريكي اليميني المتطرف ستيو بيترز، الذي سبق له نشر معلومات مضلّلة عن فيروس كوفيد -19، تعليقاً على الصورة التي شاركها عبر حساباته على Twitter وTelegram وTruth Social: “هذه صورة لبايدن وهو يداعب الأعضاء التناسلية لطفل صغير؟”.

What the EFF am I looking at here?

Is this a photo of Biden fondling a small child's genitalia? pic.twitter.com/Ax4pd02Nq8

— Stew Peters (@realstewpeters) December 30, 2022