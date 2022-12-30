الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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الفنانة شيريهان تؤازر ضُرّتها في مصابها وتثير إعجاب واحترام المغردين!

الفنانة إسعاد يونس تعرضت لحادث استوجب خضوعها لجراحة تغيير مفصل

كتب سالم حنفي
الفنانة شيريهان watanserb.com
الفنانة المصرية شريهان
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وطن– عبرت الفنانة المصرية “شيريهان” عن تضامنها الكامل مع مواطنتها و”ضرتها” الفنانة والمنتجة إسعاد يونس بعد سقوطها وخضوعها لعملية زرع مفصل في الجانب الأيمن من الحوض.

وقالت الفنانة المصرية “شريهان” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة بها صورة لضرتها:” له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير. شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.”

الخطوة التي قامت بها الفنانة “شريهان” أثارت إعجاب واحترام الكثير من المتابعين، الذين عبروا عن حبهم لها ولضرتها(إسعاد يونس)، مشيدين بالروح “الجميلة” التي تتمتع بها من خلال تمنياتها الكبيرة بشفاء “يونس”.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمود الصفتي، مستغربا ما فعلته “شيريهان”:” سبحان الله الضره بتدعى لضرتها”.

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وأشادت المغردة هالة أحمد بما فعلته الفنانة “شيريهان” قائلة:” شيري، إنتي محترمة وبنت ناس”.

من جانبها عبرت المغردة “رنا” عن إعجابها بموقف “شيريهان” قائلة:”ماشاء الله شريهان اخلاقها عاليه ومحترمه ما حبيتها من قليل بتدعي لضرتها الله يشفيها”.

أما المغرد صالح شموخ فقال:” سبحان مغير الاحوال ضره بتدعي لي ضرتها”.

وقال المغرد محمد عتريس:” الف سلامه عليها وبجد انتي انسانه محترمه استاذه شيرهان”.

خضوع إسعاد يونس لعملية تغيير مفصل

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد خضعت إلى عملية جراحية عاجلة صباح الأربعاء، وذلك بعدما سقطت من على درج السلم في منزلها، واضطرت إلى تغيير المفضل بالجانب الأيمن من الحوض.

وكتب المسئول عن الصفحة الرسمية لـ إسعاد يونس على “انستغرام“: أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عمليه جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، وتم إجراء جراحة عاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء”.

 

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A post shared by Esaad Younes (@essyounis)

زواج إسعاد يونس وشيريهان من علاء الخواجة

يشار إلى أن كلا من الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس وصديقتها الفنانة “شيريهان” مرتبطتان برجل الأعمال الأردني علاء الخواجة.

وتزوج علاء الخواجة 3 مرات، أولاها كان من الفنانة إسعاد يونس، وأنجب منها عمر ونورهان.

ورغم ولع إسعاد يونس به وحبها له، إلا أن “لخواجة” تزوج عليها سرا من صديقتها الفنانة شريهان بعد قصة حب نشأت بينهما، لتنشب بعدها خلافات كبيرة بين إسعاد يونس وشريهان، حيث اعتبرت الاولى أن شريهان قامت بخطف زوجها منها برغم الصداقة التي تجمع بينهما، مما جعل شريهان تتعرض لهجوم كبير حينها.

وبقي زواج الفنانة “شيريهان” من رجل الاعمال علاء الخواجة طي الكتمان حتى أنجب منها طفلتها “لؤلؤة”، حيث ضغطت “شيريهان” عليه لإعلان الزواج.

عودة الصداقة بين شيريهان وإسعاد يونس

وظلت العلاقة سيئة بين شريهان وإسعاد يونس حتى عام 2001 حينما أعلنت شريهان إصابتها بمرض خطير، فعادت العلاقة بينهما أقوى من السابق.

وفي تعليقها علي موقفها الانساني قالت إسعاد يونس في إحدي حواراتها :” لقد تقربت منها من اجل أن نعيش معا أسرة متحابة لأني وجدت فيها إنسانة في قمة الطيبة وساذجة مثلي بالظبط..بدأت ادعو لها بالشفاء وأن تتعافي من هذا المرض اللعين”، لافتة أنه من الصعب ان أجد رجلا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة فأنا اراه من أنبل الرجال.

وقالت اسعاد :” سألت نفسي (لماذا لا نخلق لأنفسنا سويا هابي فاميلي) ونعيش معا من أجل اولادنا مشيرة علي الرغم من اني ضد تعدد الزوجات ولكن هناك حالات استثنائية بحتة”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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