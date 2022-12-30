الفنانة شيريهان تؤازر ضُرّتها في مصابها وتثير إعجاب واحترام المغردين!

- Advertisement -

وطن– عبرت الفنانة المصرية “شيريهان” عن تضامنها الكامل مع مواطنتها و”ضرتها” الفنانة والمنتجة إسعاد يونس بعد سقوطها وخضوعها لعملية زرع مفصل في الجانب الأيمن من الحوض.

وقالت الفنانة المصرية “شريهان” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقة بها صورة لضرتها:” له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير. شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.”

له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير. شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين. 🤍 @isaad pic.twitter.com/hDvlSAQf3g — Sherihan (@Sherihan) December 29, 2022

الخطوة التي قامت بها الفنانة “شريهان” أثارت إعجاب واحترام الكثير من المتابعين، الذين عبروا عن حبهم لها ولضرتها(إسعاد يونس)، مشيدين بالروح “الجميلة” التي تتمتع بها من خلال تمنياتها الكبيرة بشفاء “يونس”.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمود الصفتي، مستغربا ما فعلته “شيريهان”:” سبحان الله الضره بتدعى لضرتها”.

سبحان الله الضره بتدعى لضرتها — محمود الصفتى (@mhmwdalsfty2) December 29, 2022

- Advertisement -

وأشادت المغردة هالة أحمد بما فعلته الفنانة “شيريهان” قائلة:” شيري، إنتي محترمة وبنت ناس”.

شيري، إنتي محترمة وبنت ناس 🫶🏻 — Hala Ahmed هالة أحمد (@HalaAhmedEg) December 29, 2022

من جانبها عبرت المغردة “رنا” عن إعجابها بموقف “شيريهان” قائلة:”ماشاء الله شريهان اخلاقها عاليه ومحترمه ما حبيتها من قليل بتدعي لضرتها الله يشفيها”.

ماشاء الله شريهان اخلاقها عاليه ومحترمه ❤️❤️ ما حبيتها من قليل

بتدعي لضرتها الله يشفيها — 💛 RaNa ヅ (@noosha1289) December 29, 2022

أما المغرد صالح شموخ فقال:” سبحان مغير الاحوال ضره بتدعي لي ضرتها”.

سبحان مغير الاحوال

ضره بتدعي لي ضرته — صالح شموخ (@Shmokh1512) December 30, 2022

وقال المغرد محمد عتريس:” الف سلامه عليها وبجد انتي انسانه محترمه استاذه شيرهان”.

الف سلامه عليها وبجد انتي انسانه محترمه استاذه شيرهان — Mohamed Atrees (@Mohamed02767123) December 29, 2022

خضوع إسعاد يونس لعملية تغيير مفصل

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد خضعت إلى عملية جراحية عاجلة صباح الأربعاء، وذلك بعدما سقطت من على درج السلم في منزلها، واضطرت إلى تغيير المفضل بالجانب الأيمن من الحوض.

وكتب المسئول عن الصفحة الرسمية لـ إسعاد يونس على “انستغرام“: أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عمليه جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، وتم إجراء جراحة عاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء”.

View this post on Instagram A post shared by Esaad Younes (@essyounis)

زواج إسعاد يونس وشيريهان من علاء الخواجة

يشار إلى أن كلا من الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس وصديقتها الفنانة “شيريهان” مرتبطتان برجل الأعمال الأردني علاء الخواجة.

وتزوج علاء الخواجة 3 مرات، أولاها كان من الفنانة إسعاد يونس، وأنجب منها عمر ونورهان.

ورغم ولع إسعاد يونس به وحبها له، إلا أن “لخواجة” تزوج عليها سرا من صديقتها الفنانة شريهان بعد قصة حب نشأت بينهما، لتنشب بعدها خلافات كبيرة بين إسعاد يونس وشريهان، حيث اعتبرت الاولى أن شريهان قامت بخطف زوجها منها برغم الصداقة التي تجمع بينهما، مما جعل شريهان تتعرض لهجوم كبير حينها.

وبقي زواج الفنانة “شيريهان” من رجل الاعمال علاء الخواجة طي الكتمان حتى أنجب منها طفلتها “لؤلؤة”، حيث ضغطت “شيريهان” عليه لإعلان الزواج.

عودة الصداقة بين شيريهان وإسعاد يونس

وظلت العلاقة سيئة بين شريهان وإسعاد يونس حتى عام 2001 حينما أعلنت شريهان إصابتها بمرض خطير، فعادت العلاقة بينهما أقوى من السابق.

وفي تعليقها علي موقفها الانساني قالت إسعاد يونس في إحدي حواراتها :” لقد تقربت منها من اجل أن نعيش معا أسرة متحابة لأني وجدت فيها إنسانة في قمة الطيبة وساذجة مثلي بالظبط..بدأت ادعو لها بالشفاء وأن تتعافي من هذا المرض اللعين”، لافتة أنه من الصعب ان أجد رجلا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة فأنا اراه من أنبل الرجال.

وقالت اسعاد :” سألت نفسي (لماذا لا نخلق لأنفسنا سويا هابي فاميلي) ونعيش معا من أجل اولادنا مشيرة علي الرغم من اني ضد تعدد الزوجات ولكن هناك حالات استثنائية بحتة”.