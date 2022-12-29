الخميس, ديسمبر 29, 2022
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1 % فقط يمكنهم اكتشاف مكان الأسد في الغابة..فهل أنت منهم؟

لاكتشاف الأسد في الغابة، عليك أن تركز على الصورة جيداََ

كتب ايمان الباجي
1 % فقط يمكنهم اكتشاف مكان الأسد في الغابة..فهل أنت منهم؟ watanserb.com
هل يمكنك تحديد مكان الأسد؟
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وطن– يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة أن يكتشفوا مكان الأسد داخل الغابة خلال 10 ثوانٍ فقط.

الأوهام البصرية

الأوهام البصرية هي صور محيرة للعقل تتحدى إدراكك وتختبر مهاراتك في الملاحظة.

وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية، مثل: الأوهام الجسدية، والفسيولوجية، والمعرفية.

تتراوح تحديات الوهم البصري من السهل إلى الصعب، ومع الممارسة المنتظمة، يمكن للمرء أن يتقن بسهولة القدرة على حل الأوهام البصرية.

إذن، هل لديك مهارات ملاحظة جيدة؟ فلتجرب هذا التحدي السريع الآن لمعرفة ذلك.

هيا بنا نبدأ..

في الخدعة التي أخترناها اليوم نقلا عن موقع jagranjosh، عليك أن تجد الأسد داخل الغابة قبل انتهاء الوقت المحدد، وهو 10 ثوانٍ.

إفحص الصورة جيدا لتحديد مكان الأسد
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تُظهر الصورة غابة أفريقية شاسعة محاطة بالأشجار الصغيرة والشجيرات النامية. والمنطقة مليئة أيضًا بالصخور الصغيرة.

لكن هل يمكنك اكتشاف الأسد في الصورة؟..

تعد تحديات الوهم البصري طريقة جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك ذكاؤك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

هل عثرت على الأسد في 10 ثوانٍ؟

البقاء على قيد الحياة صعب في الغابات. والأسود هي واحدة من الحيوانات المفترسة التي ستأكل أي شيء لإرضاء جوعها.

لاكتشاف الأسد في الغابة، عليك أن تركز على الصورة جيداََ.

سيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من اكتشاف الأسد، في غضون الوقت المحدد.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

الحيوان ليس على الجانب الأيسر من الصورة.

والآن، هذا أكثر من كافٍ للعثور عليه.

انتهى الوقت.

كم منكم تمكن من اكتشافه؟..

تريد أن تعرف أين هو؟

انظر إلى الصورة في الأسفل لتجد ما كنت تبحث عنه.
مكان الأسد
يوجد الأسد خلف الشجيرة الصغيرة ووجهه ظاهر وهناك دائرة حمراء على مكانه.

والآن أخبرنا.. هل تمكنت من تحديد مكانه أم لا؟ وكم استغرق ذلك من الوقت؟

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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