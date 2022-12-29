هدية غير متوقعة من أسماء لمنور لتركي آل الشيخ بعد وصلة غزل

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وطن – تفاعلت الفنانة المغربية أسماء لمنور، مع تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، دعا فيها الفنانين من أصدقائه لإحياء حفل تركيمي للموسيقار السعودي الراحل “طلال مداح”.

ووافقت أسماء لمنور على طلب آل الشيخ، ووعدته أيضاً بأن تجلب له “قميصا للمنتخب المغربي موقعا من أحد لاعبيه المفضلين في منتخب أسود الأطلس”.

أسماء لمنور تعِد تركي آل الشيخ بإهدائه قميص المنتخب المغربي

ووعدت أسماء المنور، تركي آل الشيخ بهدية هي عبارة عن قميص المنتخب المغربي موقعا من لاعبه المفضل.

اي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني … وازيد على ذالك من سيشارك بعتبره كرمني انا شخصياً بعد مايكون كرم طلال الله يرحمه … الدعوه مفتوحه لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي ❤️🙏🏻🎶🇸🇦 pic.twitter.com/OqCPs2orpl — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2022

وكان تركي آل الشيخ المستشار لدى الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه قال في تغريدة سابقة له: “أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.”

وتابع: “وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي”.

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لترد عليه الفنانة المغربية أسماء لمنور بتعليق قالت فيه إن “تكريم الموسيقار الراحل طلال مداح شرف لكل فنان عربي”.

وواصلت حديثها بالقول: “ارتباطي شخصيا بمدرسة صوت الأرض كانت مبكرة، حيث تشرفت بإعادة غناء عدد من روائع هذه القامة الفنية الكبرى :تصدق ولا احلف لك ،مقادير، مرمر زماني… كما غنيت من ألحانه في أول ألبوماتي أغنية أحبّك يا نظر عيني”.

تكريم الموسيقار الراحل طلال مداح لشرف لكل فنان عربي . وارتباطي شخصيا بمدرسة صوت الارض كانت مبكرة، حيث تشرفت بإعادة غناء عدد من روائع هذه القامة الفنية الكبرى :تصدق ولا احلف لك ،مقادير، مرمر زماني… كما غنيت من ألحانه في أول ألبوماتي أغنية أحبّك يا نظر عيني #مداحية_الهوى — #أسما_لمنور (@AsmaLmnawar) December 27, 2022

من جانبه، تفاعل تركي آل الشيخ من جديد مع تعليق الفنانة المغربية أسماء لمنور، معبرا عن إعجابه بقبولها طلبه، بقوله “اهلاً وسهلاً … ومبروك عملك مع الغاليه أصالة”.

وتابع “أعجبني بس بشرط تجيبي لي معاك تيشيرت المنتخب المغربي العزيز والكبير ( XL)”.

اهلاً وسهلاً … ومبروك عملك مع الغاليه اصاله … اعجبني🇸🇦❤️🇲🇦 بس بشرط تجيبي لي معاك تيشيرت المنتخب المغربي العزيز والكبير ( XL) 😂 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 27, 2022

ومن جديد، عبرت أسماء لمنور عن قبولها لطلب رئيس هيئة الترفيه السعودية، وقالت في تعليق مرافق “الله يبارك بعمرك ابوناصر الغالي”.

وأضافت “أبشر قميص المنتخب المغربي وعليه توقيع لاعبك المفضل”.

وختمت تعليقها بقولها،: “تحية كبيرة لأصدقاء سالم الدوسري اللي أحرجو بطل العالم”.

الله يبارك بعمرك ابوناصر الغالي.

ابشر قميص المنتخب المغربي وعليه توقيع لاعبك المفضل.

وتحية كبيرة لاصدقاء سالم الدوسري اللي احرجو بطل 🇲🇦 🇸🇦 — #أسما_لمنور (@AsmaLmnawar) December 27, 2022

ويرى البعض أن ما وصفوه بـ”سماجة” تركي آل الشيخ، مع الفنانين العرب على اختلاف جنسياتهم، تثير الكثير من الانتقادات عبر السوشيال ميديا.

فتركي آل الشيخ الذي يريد أن يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في صورة الرجل “المتنور” و”الجميل” خلال علاقاته مع مجتمع الفنانات العرب، هو في الواقع بعيد عن ذلك بأشواط كبيرة، حسب وصفهم.

حيث أن نظرة سريعة على علاقته مع زوجته المصرية السابقة ـ تزوجها سرا ـ “آمال ماهر” التي تحولت حياتها معه من “خليفة أم كلثوم” إلى “الفنانة الأكثر بؤسا”، يشي بالكثير عن تعامله الحقيقي مع المرأة، بعيدا عن الصورة التي يريد ترسيخها إعلاميا.