الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةحياتناهدية غير متوقعة من أسماء لمنور لتركي آل الشيخ بعد وصلة غزل
حياتنا

هدية غير متوقعة من أسماء لمنور لتركي آل الشيخ بعد وصلة غزل

قررت الفنانة المغربية أسماء لمنور بطلب من تركي آل الشيخ المشاركة في حفل تكريم الموسيقار السعودي الراحل طلال مداح

كتب فهمي الورغمي
أسماء لمنور وتركي آل الشيخ watanserb.com
أسماء لمنور وتركي آل الشيخ
- Advertisement -

وطن – تفاعلت الفنانة المغربية أسماء لمنور، مع تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، دعا فيها الفنانين من أصدقائه لإحياء حفل تركيمي للموسيقار السعودي الراحل “طلال مداح”.

ووافقت أسماء لمنور على طلب آل الشيخ، ووعدته أيضاً بأن تجلب له “قميصا للمنتخب المغربي موقعا من أحد لاعبيه المفضلين في منتخب أسود الأطلس”.

أسماء لمنور تعِد تركي آل الشيخ بإهدائه قميص المنتخب المغربي

ووعدت أسماء المنور، تركي آل الشيخ بهدية هي عبارة عن قميص المنتخب المغربي موقعا من لاعبه المفضل.

وكان تركي آل الشيخ المستشار لدى الديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه قال في تغريدة سابقة له: “أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني.”

وتابع: “وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه.. الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي”.

- Advertisement -

لترد عليه الفنانة المغربية أسماء لمنور بتعليق قالت فيه إن “تكريم الموسيقار الراحل طلال مداح شرف لكل فنان عربي”.

وواصلت حديثها بالقول: “ارتباطي شخصيا بمدرسة صوت الأرض كانت مبكرة، حيث تشرفت بإعادة غناء عدد من روائع هذه القامة الفنية الكبرى :تصدق ولا احلف لك ،مقادير، مرمر زماني… كما غنيت من ألحانه في أول ألبوماتي أغنية أحبّك يا نظر عيني”.

من جانبه، تفاعل تركي آل الشيخ من جديد مع تعليق الفنانة المغربية أسماء لمنور، معبرا عن إعجابه بقبولها طلبه، بقوله “اهلاً وسهلاً … ومبروك عملك مع الغاليه أصالة”.

وتابع “أعجبني بس بشرط تجيبي لي معاك تيشيرت المنتخب المغربي العزيز والكبير ( XL)”.

ومن جديد، عبرت أسماء لمنور عن قبولها لطلب رئيس هيئة الترفيه السعودية، وقالت في تعليق مرافق “الله يبارك بعمرك ابوناصر الغالي”.

وأضافت “أبشر قميص المنتخب المغربي وعليه توقيع لاعبك المفضل”.

وختمت تعليقها بقولها،: “تحية كبيرة لأصدقاء سالم الدوسري اللي أحرجو بطل العالم”.

ويرى البعض أن ما وصفوه بـ”سماجة” تركي آل الشيخ، مع الفنانين العرب على اختلاف جنسياتهم، تثير الكثير من الانتقادات عبر السوشيال ميديا.

فتركي آل الشيخ الذي يريد أن يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في صورة الرجل “المتنور” و”الجميل” خلال علاقاته مع مجتمع الفنانات العرب، هو في الواقع بعيد عن ذلك بأشواط كبيرة، حسب وصفهم.

حيث أن نظرة سريعة على علاقته مع زوجته المصرية السابقة ـ تزوجها سرا ـ “آمال ماهر” التي تحولت حياتها معه من “خليفة أم كلثوم” إلى “الفنانة الأكثر بؤسا”، يشي بالكثير عن تعامله الحقيقي مع المرأة، بعيدا عن الصورة التي يريد ترسيخها إعلاميا.

أزمة تركي آل الشيخ وزوجته السابقة آمال ماهر
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

السعودي صالح حمامة يهين تركي آل الشيخ وجدل “الغبانة” مستمر (فيديو)

الهدهد

جدال حاد بين تركي آل الشيخ والمثلي السعودي عبدالرحمن الخياري بسبب “الغبانة”!

حياتنا

فيفي عبده تطلب من تركي آل الشيخ تحقيق أمنيتها من أجل الشعب السعودي (فيديو)

الهدهد

تركي آل الشيخ يكشف عن أكثر جمهور رياضي ضايقه مقابل”هذا الشرط”

الهدهد

تركي آل الشيخ يتغنى بأمير قطر ويرسل له بهدية في اليوم الوطني (فيديو)

الهدهد

تحرش من الخلف وصراخ.. موقع بريطاني نقل شهادات صادمة لأجنبيات حضرن ميدل بيست

رياضة

جائزة مغرية من تركي آل الشيخ لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022

حياتنا

“الإسلام يأمرنا نجبر خاطر هيفا وهبي”.. شاب يُحرج آل الشيخ بسبب “ميدل بيست” (فيديو)

الهدهد

ساقطات بملابس خليعة يصلن بشكل منظم إلى مهرجان ميدل بيست (فيديو)

الهدهد

تهنئة تركي آل الشيخ لـ محمد السادس بفوز المنتخب المغربي تثير غضب السعوديين..لماذا؟

تقارير

تفاصيل حرب محمد بن سلمان على القبائل لتأمين عرشه ودور آل الشيخ في استقطاب “الساقطات”

تقارير

الغارديان تكشف تفاصيل صادمة لأول مرة عن انقلاب القصر الذي أوصل “ابن سلمان” للسلطة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

طبيب مصري ينهي مأساة طفلة كويتية بجراحة نادرة وحرجة (شاهد)

سبب وفاة بيليه واللحظات الأخيرة بحياته..ملك الكرة لحق بالأسطورة مارادونا

إلياس بن صغير يصنع المستحيل بالكرة.. يُهدد أرقام مبابي وتاريخ تيري هنري (فيديو)

كويتية توثق ما فعله جيرانها معها وحادث غريب أشعل الكويت (فيديو)

سعودي أحرق والديه وأخيه وأخته حتى الموت والسبب صادم (فيديو)

نتنياهو بدأ رئاسته الجديدة برسالة لمحمد بن سلمان وعينه على السعودية

مداعبة أسد تعرض رجلاً لأقسى صدمة في حياته .. لا تحاول تقليده! (فيديو)

سبب انقلاب ساويرس.. صدمة للسيسي وهجمة مضادة لإعلام “التطبيل” بقيادة أديب

انتحروا أم ماذا؟.. 12من نخبة الأوليغارشية ماتوا بظروف غامضة منذ بداية الحرب

المغرب: هذا ما كشفته وفاة رجل في أحضان فتاة خلال ممارسة الدعارة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC