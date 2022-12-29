الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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الهدهد

معركة تويتة الطبلة.. إعلاميو السيسي يردحون لنجيب ساويرس وأحدهم يتهمه بالشذوذ الجنسي

ضجة في مصر أثارها رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس بتغريدة قصيرة

كتب شيراز ماضي
نجيب ساويرس يهاجم إعلامي السيسي watanserb.com
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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وطن – رد الإعلاميون المصريون الذين وُصفوا بممارسة التطبيل، من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تغريدته التي أثارت جدلا عاصفا.

وكان نجيب ساويرس، قد تفاعل مع صورة تُظهر عددا من الإعلاميين المصريين وهم عمرو أديب وأحمد موسى ومحمد الباز وتامر أمين ومعتز بالله عبد الفتاح ومصطفى بكري، وكل منهم يحمل طبلة، في إشارة إلى اتهامهم بالتطبيل للنظام.

وكتب رجل الأعمال المصري الشهير: “فيه واحد ناقص”.

نجيب ساويرس يهاجم إعلامي السيسي
نجيب ساويرس ينشر صورة لإعلاميين مصريين ويتهمهم بالتطبيل لنظام السيسي

علق محمد الباز على ذلك قائلا: “الأخ نجيب ساويرس الحقيقة راجل يعاني من فراغ كبير ربنا يعينه على نفسه، ولأنه بيعاني من فراغ فبتلاقيه من وقت للتاني بيمارس شكل من أشكال التفاهة”.

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وأضاف: “الشهادة لله هو تافه محترف.. المشكلة إنه أثبت كمان إنه جاهل ميعرفش لا إيه اللي حصل في البلد ولا إيه المفروض الإعلام يعمله”.

وتابع: “ولإن نجيب تافه وفارغ وجاهل فأنا مش هنزل لمستوى تفاهته وجهله وأرد عليه لإن الحقيقة عندنا حاجات أهم منه بكتير”.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد رد على ساويرس قائلا: “احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى”.

كما رد الإعلامي المصري مصطفى بكري على ساويرس أيضا: “من هرب أموال مصر للخارج ، من أساء لجيشنا العظيم ، من اعتبر مصر بالنسبة له شقه مفروشه ومنهب للثروات ، من فسد وأفسد ، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي خمسة ملايين جنيه ، لايحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن ووقفوا حائط صد منيع في مواجهة المشككين والمتآمرين الذين يسعون إلي هدم الوطن لحساب أسيادهم في الخارج”.

وتابع: “أرجوك ياهذا أنظر في المرآه قليلا ، بس بلاش وانت بترقص وفي إيدك الكأس ، أنظر وأنت فايق حتي تري نفسك علي حقيقتك!!”.

كما علق الإعلامي أحمد موسى، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، وقال: “عيب عليك يا نجيب ، نحن ندافع عن وطن وشعب ، لن ننسي دورك و قناتك في ٢٠١١ التي أستخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء ، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك ، هذا هو نجيب مصلحته أولا …. عيب عليك يا نجيب .. وما خفي أعظم ؟؟؟؟”.

أما الإعلامي نشأت الديهي الذي يُرجح أنه الشخص الذي تنقصه الصورة فقال: “إلى نجيب غير النجيب .. اخرس يا ناقص.. طفل الأعمال الشهير الذي يهرف بما لا يعرف.. الذي تطاول على جيشنا العظيم وهرب أمواله واستثماراته خارج البلاد وتفرغ للاستثمار في الفوضى والتشكيك والسخرية والرقص والعري والتفاهة”.

وأضاف: “لحساب من تهاجم الإعلام المصري وتصف رموزه بممارسة التطبيل ؟.. اترك الإعلام ومعاركه المجردة النبيلة المجانية من أجل الوطن الذي تعيش فيه والذي أخذت منه ما لا تستحق”.

وتابع: “يبدو أن المراهقة المتأخرة أثرت على ما تبقى لديك من عقل فظهرت عليك علامات قوس قزح.. يا هذا عليك ان تعلم ان تفاهة اقوالك وحماقة تصرفاتك ستدفع ثمنها قولا واحدا ذكرتني يا أحمق بقول الاخطل.. يا شرَّ من حملت ساق على قدمِ ما مثل قولك في الأقوام يُحتمل، وكذلك بقول الفرزدق يا أرغم الله أنفاً أنت حـامله يا ذا الخـنا ومقـال الزور والخطل”

وختم قائلا: “اخرس يا ناقص”

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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