الخميس, ديسمبر 29, 2022
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مداعبة أسد تعرض رجلاً لأقسى صدمة في حياته .. لا تحاول تقليده! (فيديو)

يُظهر الفيديو بعض الأشخاص محتشدين أمام أسدين في أقفاص حديقة حيوانات بينما يحاول رجل مداعبة أسد جالس بالقرب من السياج

كتب شيراز ماضي
أسد في حديقة حيوان يعض يد رجل watanserb.com
أسد في حديقة حيوان يعض يد رجل - لقطة من فيديو متداول
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وطن – لم يتوقع أحد زوار حديقة حيوان، ما حدث له، حينما حاول مداعبة أسد من بين قضبان القفص الحديدي للحديقة، ونجا بأعجوبة من مصير مؤلم، لكنه لن ينسى أنه تعرض لأقسى صدمة في حياته.

مداعبة أسد تعرض رجلاً لأقسى صدمة في حياته

فبينما كان الرجل يحاول أن يداعب أسد في قفص داخل حديقة الحيوانات، فاجأه الأسد بردة فعل غير متوقعة، حيث تمكن من عضّ يد الرجل وسحبها باتجاهه بقوة.

ونجح الرجل في تحرير نفسه من الأسد، لكن يمكن سماع صراخ المتفرجين في حالة من الذعر.بحسب المقطع الذي نشر على “تويتر” وحصد عشرات آلاف المشاهدات في فترة قصيرة .

ورآى كثير من المغردين ومشاهدي مقطع الفيديو، أن ردة فعل الأسد كانت مبررة، بينما كان البعض الآخر قلقًا بشأن حالة الرجل الصحية بعد الواقعة المرعبة. بحسب ما ترجمت وطن عن موقع “indiatoday

أسد في حديقة حيوان يعض يد رجل
لحظة تعرض رجل لعضة أسد في حديقة حيوان (لقطة من فيديو)

ولم يعرف مدى إصابة الرجل، في يده، خاصة وأن الأسد تمكن من عضّها بفمه وأطبق عليها بأنيابه.

المصدرindiatoday - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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