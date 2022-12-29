مداعبة أسد تعرض رجلاً لأقسى صدمة في حياته .. لا تحاول تقليده! (فيديو)

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وطن – لم يتوقع أحد زوار حديقة حيوان، ما حدث له، حينما حاول مداعبة أسد من بين قضبان القفص الحديدي للحديقة، ونجا بأعجوبة من مصير مؤلم، لكنه لن ينسى أنه تعرض لأقسى صدمة في حياته.

مداعبة أسد تعرض رجلاً لأقسى صدمة في حياته

فبينما كان الرجل يحاول أن يداعب أسد في قفص داخل حديقة الحيوانات، فاجأه الأسد بردة فعل غير متوقعة، حيث تمكن من عضّ يد الرجل وسحبها باتجاهه بقوة.

ونجح الرجل في تحرير نفسه من الأسد، لكن يمكن سماع صراخ المتفرجين في حالة من الذعر.بحسب المقطع الذي نشر على “تويتر” وحصد عشرات آلاف المشاهدات في فترة قصيرة .

ورآى كثير من المغردين ومشاهدي مقطع الفيديو، أن ردة فعل الأسد كانت مبررة، بينما كان البعض الآخر قلقًا بشأن حالة الرجل الصحية بعد الواقعة المرعبة. بحسب ما ترجمت وطن عن موقع “indiatoday”

ولم يعرف مدى إصابة الرجل، في يده، خاصة وأن الأسد تمكن من عضّها بفمه وأطبق عليها بأنيابه.