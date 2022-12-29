لمدة تصل إلى أسبوعين..طرق فعالة لتخزين الموز والحفاظ عليه طازجاً

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وطن– يخزن معظم الأشخاص الموز في وعاء الفاكهة مع الفواكه أخرى. ولكن بعد أيام قليلة، يبدأ في النضج، وبحلول نهاية الأسبوع، يمكن أن يصبح لونه بنيًا غامقًا.

في هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس مع مجموعة من الخبراء حول أفضل الطرق لتخزين الموز وإبطاء عملية نضجه.



قم بإخراجه من ال أكياس البلاستيكية

تتوفر بعض أنواع الموز في الأكياس البلاستيكية. لكن تاش بلايث، خبيرة نظافة الأغذية في High Speed Training، قالت إنه من الأفضل إزالة الفاكهة من الكيس البلاستيكي بعد شرائها.



وأضافت:”تأكد من إخراجه من الأكياس البلاستيكية، لأن البلاستيك سيحتفظ بالرطوبة التي يطلقها الموز من خلال غاز الإيثيلين أثناء نضجه، مما يجعله ينضج بشكل أسرع.”



ونصحت بالتالي بتخزينه على سطح المطبخ، أو في مكان ما في درجة حرارة الغرفة، وبعيدًا خاصة عن أي رطوبة، وأشعة الشمس ودرجات الحرارة الزائدة.

وأي مكان دافئ جدًا سيسرع من عملية النضج، لذا تجنب وضع الفاكهة بالقرب من الأفران والأجهزة الدافئة.

إبقائه بعيداً عن الفواكه الأخرى

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قال غاري إيليس مدير CE Safety أنه يجب” الحفاظ على الموز بعيداً عن الفواكه والخضروات الأخرى.”

وأضاف: “الفواكه مثل الخوخ والطماطم والأفوكادو والتين والتفاح يجب أن تبقى بعيدا تمامًا عن هذه الفاكهة، إذا كنت لا تريدها أن تنضج بسرعة كبيرة.”

وأشار إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد الموز في إبقائه طازجًا، لأنه وإذا تفاعل مع الأكسجين في الهواء لن يؤدي إلا إلى تسريع عملية نضجه.

تغطية ساق الموز بغلاف بلاستيكي

تحدث غاري أيضا عن طريقة أخرى للتخزين وهي لف سيقان الفاكهة بغلاف بلاستيكي.

حيث قال:”يمكنك استخدام ورق التغليف على نهاية ثمار الموز لإبطاء عملية النضج. وهذه الطريقة ستحبس غاز الإيثيلين في الجزء العلوي من الفاكهة بدلاً من السماح له بالانتشار.”

تخزينه في الثلاجة

بالنسبة إلى ما إذا كان يمكن وضع الموز في الثلاجة، فقد قال غاري:”من الممكن تبريد هذه الفاكهة. ولكن أهم نصيحة يجب أن تتذكرها دائمََا هي حفظها في الثلاجة بمجرد نضجها المثالي.”