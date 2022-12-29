الخميس, ديسمبر 29, 2022
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حياتنا

لمدة تصل إلى أسبوعين..طرق فعالة لتخزين الموز والحفاظ عليه طازجاً

كيف يمكنك تخزين الموز لإبطاء عملية نضجه؟

كتب ايمان الباجي
تخزين الموز watanserb.com
الموز
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وطن– يخزن معظم الأشخاص الموز في وعاء الفاكهة مع الفواكه أخرى. ولكن بعد أيام قليلة، يبدأ في النضج، وبحلول نهاية الأسبوع، يمكن أن يصبح لونه بنيًا غامقًا.

في هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس مع مجموعة من الخبراء حول أفضل الطرق لتخزين الموز وإبطاء عملية نضجه.

قم بإخراجه من الأكياس البلاستيكية

تتوفر بعض أنواع الموز في الأكياس البلاستيكية. لكن تاش بلايث، خبيرة نظافة الأغذية في High Speed Training، قالت إنه من الأفضل إزالة الفاكهة من الكيس البلاستيكي بعد شرائها.

الموز
الموز

وأضافت:”تأكد من إخراجه من الأكياس البلاستيكية، لأن البلاستيك سيحتفظ بالرطوبة التي يطلقها الموز من خلال غاز الإيثيلين أثناء نضجه، مما يجعله ينضج بشكل أسرع.”

ونصحت بالتالي بتخزينه على سطح المطبخ، أو في مكان ما في درجة حرارة الغرفة، وبعيدًا خاصة عن أي رطوبة، وأشعة الشمس ودرجات الحرارة الزائدة.

وأي مكان دافئ جدًا سيسرع من عملية النضج، لذا تجنب وضع الفاكهة بالقرب من الأفران والأجهزة الدافئة.

إبقائه بعيداً عن الفواكه الأخرى

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قال غاري إيليس مدير CE Safety أنه يجب” الحفاظ على الموز بعيداً عن الفواكه والخضروات الأخرى.”

وأضاف: “الفواكه مثل الخوخ والطماطم والأفوكادو والتين والتفاح يجب أن تبقى بعيدا تمامًا عن هذه الفاكهة، إذا كنت لا تريدها أن تنضج بسرعة كبيرة.”

وأشار إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تساعد الموز في إبقائه طازجًا، لأنه وإذا تفاعل مع الأكسجين في الهواء لن يؤدي إلا إلى تسريع عملية نضجه.

تغطية ساق الموز بغلاف بلاستيكي

تحدث غاري أيضا عن طريقة أخرى للتخزين وهي لف سيقان الفاكهة بغلاف بلاستيكي.

حيث قال:”يمكنك استخدام ورق التغليف على نهاية ثمار الموز لإبطاء عملية النضج. وهذه الطريقة ستحبس غاز الإيثيلين في الجزء العلوي من الفاكهة بدلاً من السماح له بالانتشار.”

استخدام ورق التغليف على نهاية ثمار الموز لإبطاء عملية النضج
استخدام ورق التغليف على نهاية ثمار الموز لإبطاء عملية النضج

تخزينه في الثلاجة

بالنسبة إلى ما إذا كان يمكن وضع الموز في الثلاجة، فقد قال غاري:”من الممكن تبريد هذه الفاكهة. ولكن أهم نصيحة يجب أن تتذكرها دائمََا هي حفظها في الثلاجة بمجرد نضجها المثالي.”

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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