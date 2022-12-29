الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدكيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية "مارتينيز" منه بعد الهزيمة في...
الهدهد

كيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية “مارتينيز” منه بعد الهزيمة في كأس العالم..ماذ قال؟!

كيليان مبابي أكد على أنه لا يهتم لمثل هذه الأمور غير المجدية

كتب سالم حنفي
كيليان مبابي watanserb.com
كيليان مبابي
- Advertisement -

وطن- كسر مهاجم المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان ،كيليان مبابي صمته على تصريحات حارس مرمى الاجنتين إميليانو مارتينيز “غير المجدية” بعد فوز الأرجنتين في نهائيات كأس العالم على فرنسا.

أصبح مارتينيز بطلاً أرجنتينيًا بعد صده الحاسم في الوقت الإضافي وعرضه الضخم في ركلات الترجيح، إلا أنه سخر من مبابي عدة مرات منذ رفعه كأس العالم وحصوله على القفاز الذهبي ، على الرغم من أن المهاجم قد سجل ثلاثية في شباكه غير ضربة الترجيح.

وكان “مارتييز” قد حمل دمية صغيرة عليها وجه نجم باريس سان جيرمان خلال موكب الحافلة المفتوح في بوينس آيرس الأسبوع الماضي – بينما كان يقف إلى جانب زميل مبابي في الفريق ليونيل ميسي .

لكن وفقا لصحيفة “ديلي ستار” فإن كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا يصر على أنه غير منزعج من التحريض المستمر من قبل منافسه ، الذي سخر أيضًا من المهاجم عندما طلب دقيقة صمت خلال احتفالات الأرجنتين في غرفة الملابس بعد المباراة.

كيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية مارتينيز
كيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية مارتينيز

الاحتفالات ليست مشكلتي

وبعد فوز باريس سان جيرمان 2-1 على ستراسبورغ ، قال مبابي: “الاحتفالات ، ليست مشكلتي. أنا لا أضيع أي طاقة على مثل هذه الأشياء غير المجدية”.

وقال:”المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي ، ونتطلع إلى عودة ليونيل ميسي لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات.”

- Advertisement -

واستمر مبابي في الإيحاء بأن مارتينيز لم يكن رياضيًا جيدًا من خلال الإشادة بزميله في الفريق وقائد الأرجنتين ميسي.

تهنئة مبابي لميسي

وقال مبابي “تحدثت معه (ميسي) بعد المباراة (كأس العالم) ، لقد هنأته”. “لقد كان هدفًا في حياته ، بالنسبة لي أيضًا ، لكنني فشلت ، لذلك يجب أن تظل دائمًا رياضيًا جيدًا”.

وأردف بالقول:”شخصيا ، لن أتجاوز الأمر [خسارة النهائي]. لكن فريقي ليس مسؤولاً عن هذا الفشل لفريقنا ، لذلك حاولت العودة بأكبر قدر ممكن من الطاقة الإيجابية “.

يشار إلى أن مبابي ومارتينيز ظهرا بصورة ودية عندما قام الأخير بمواساته بعد هزيمة فرنسا ، حيث فازا بجائزتي القفاز الذهبي والحذاء الذهبي، لكن منذ ذلك الحين ، سخر لاعب أرسنال السابق من مبابي أكثر من مرة.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ

رياضة

“زيدان مُدرباً وشرط مهين لنيمار”.. شروط مبابي الـ3 للبقاء في سان جيرمان

رياضة

باريس سان جيرمان يُقدم أول عروضه لضم سفيان أمرابط .. كم دفع؟!

حياتنا

على الرغم من ثروته.. كيليان مبابي يعيش في شقة بقيمة 3 ملايين يورو ونصف لم تكلفه يورواً واحداً!

الهدهد

أردوغان: قضوا على مستقبل “رونالدو” بالعقوبات السياسية لدعمه فلسطين!(شاهد)

رياضة

عارضة أزياء تتسبب في انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً (صور)

حياتنا

كريم بنزيما يلغي متابعة لاعبي المنتخب الفرنسي على “إنستغرام” ويحتفظ بهؤلاء الخمسة فقط!

رياضة

فضيحة المدرب ديشامب مع لاعب فرنسي في نهائي المونديال

رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

الهدهد

العاهرة الأخيرة.. فيديو الغضب الهائل لـ كيليان مبابي و”ديشان” بين شوطي المباراة النهائية!

رياضة

ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

رياضة

رصد ميزانية خيالية.. ريال مدريد يريد ضم كيليان مبابي لصفوفه بأي شكل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وفاة طالبة فلسطينية سقطت من الطابق الرابع من مساكن للطلاب بالأردن

سقوط اللاعب الفرنسي أندرييه جينياك مغشياً عليه بعد أن ارتطمت الكرة برأسه(شاهد)

طبيب أسنان يحذر من خطأ شائع نرتكبه عند استخدام غسول الفم

سبب حرمان السعوديين من مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

الإعلام الهندي يحتفي بقرار منع العباءة في المدارس السعودية..يدعم موقفنا ضد المسلمين

فنانة مصرية تفتح النار: الرجالة متربوش.. وهذا الشخص عمري ما بشوفه راجل

صورة نادرة جداً لجدة السلطان قابوس بن سعيد تشعل مواقع التواصل(شاهد)

تقرير: الدولار يعتقل البضائع في موانئ مصر

لماذا تجذب بعض النساء الرجال أصحاب الشخصية السامة دونًا عن غيرهن من النساء؟

بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC