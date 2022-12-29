كيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية “مارتينيز” منه بعد الهزيمة في كأس العالم..ماذ قال؟!

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وطن- كسر مهاجم المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان ،كيليان مبابي صمته على تصريحات حارس مرمى الاجنتين إميليانو مارتينيز “غير المجدية” بعد فوز الأرجنتين في نهائيات كأس العالم على فرنسا.

أصبح مارتينيز بطلاً أرجنتينيًا بعد صده الحاسم في الوقت الإضافي وعرضه الضخم في ركلات الترجيح، إلا أنه سخر من مبابي عدة مرات منذ رفعه كأس العالم وحصوله على القفاز الذهبي ، على الرغم من أن المهاجم قد سجل ثلاثية في شباكه غير ضربة الترجيح.

وكان “مارتييز” قد حمل دمية صغيرة عليها وجه نجم باريس سان جيرمان خلال موكب الحافلة المفتوح في بوينس آيرس الأسبوع الماضي – بينما كان يقف إلى جانب زميل مبابي في الفريق ليونيل ميسي .

لكن وفقا لصحيفة “ديلي ستار” فإن كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا يصر على أنه غير منزعج من التحريض المستمر من قبل منافسه ، الذي سخر أيضًا من المهاجم عندما طلب دقيقة صمت خلال احتفالات الأرجنتين في غرفة الملابس بعد المباراة.

الاحتفالات ليست مشكلتي

وبعد فوز باريس سان جيرمان 2-1 على ستراسبورغ ، قال مبابي: “الاحتفالات ، ليست مشكلتي. أنا لا أضيع أي طاقة على مثل هذه الأشياء غير المجدية”.

وقال:”المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي ، ونتطلع إلى عودة ليونيل ميسي لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات.”

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واستمر مبابي في الإيحاء بأن مارتينيز لم يكن رياضيًا جيدًا من خلال الإشادة بزميله في الفريق وقائد الأرجنتين ميسي.

تهنئة مبابي لميسي

وقال مبابي “تحدثت معه (ميسي) بعد المباراة (كأس العالم) ، لقد هنأته”. “لقد كان هدفًا في حياته ، بالنسبة لي أيضًا ، لكنني فشلت ، لذلك يجب أن تظل دائمًا رياضيًا جيدًا”.

وأردف بالقول:”شخصيا ، لن أتجاوز الأمر [خسارة النهائي]. لكن فريقي ليس مسؤولاً عن هذا الفشل لفريقنا ، لذلك حاولت العودة بأكبر قدر ممكن من الطاقة الإيجابية “.

يشار إلى أن مبابي ومارتينيز ظهرا بصورة ودية عندما قام الأخير بمواساته بعد هزيمة فرنسا ، حيث فازا بجائزتي القفاز الذهبي والحذاء الذهبي، لكن منذ ذلك الحين ، سخر لاعب أرسنال السابق من مبابي أكثر من مرة.