فنانة مصرية تفتح النار: الرجالة متربوش.. وهذا الشخص عمري ما بشوفه راجل

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وطن- أثارت الفنانة المصرية هبة عبد العزيز، حالة من الجدل بعد تصريحاتها المثيرة حول سوء تربية الرجل.

وقالت في تصريحات لقناة القاهرة والناس، إن الرجال يعانون من مشكلات أساسها سوء التربية التي جعلتهم لا يتحملون المسؤولية.

وهاجمت هبة عبد العزيز، الرجال، “الرجالة متربتش، اتربت غلط فطلعوا مش متربيين”، مشيرة إلى أنها بنت على 3 رجال، متفقة إن سوء التربية مصدره الأم.

وأضافت: “الأم بتعلم بنتها إزاي ترتب سريرها وتنظم حياتها، والحاجات الصغيرة دي بتعلمها تبقى مسؤولة ومعتمدة على نفسها، في حين أننا مش بنعمل كده مع الولاد، فبيطلع غير مسؤول”.

وأشارت إلى أن خوف الرجال من الزواج عائد إلى هذه المشكلة، متابعة : “الراجل مش متعود يشيل مسؤولية، عشان كده بيخاف من الجواز أو يتجوز متأخر، أنا أخويا مش ممكن يشيل كوباية من مكانه إلا لو مراته بتموت”.

الراجل مصدر النكد

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ولفتت إلى أن هروب الرجل من الزواج ليس بسبب النكد، قائلة: “الرجالة هما سبب النكد”.

ووصفت الزوج الذي يعتدي على زوجته بالضرب بأنه غير مسؤول، قائلة: “الراجل اللي يضرب مراته مش بشوفه راجل أو ممكن يتصلح”.

من هي هبة عبدالعزيز؟

وهبة عبدالعزيز ممثلة وعارضة أزياء وميكاب أرتست من مصر، ولدت في 21 ديسمبر سنة 1984م، بدأت حياتها الفنية كموديل وعارضة أزياء.

وكان أول عمل لها في التمثيل مع الفنانة نبيلة عبيد في مسلسلها (البوابة الثانية) سنة 2009م ، ثم شاركت في أول فيلم سينمائي باسم لمح البصر بطولة حسين فهمي وأحمد حاتم ومنى هلا.

وحصلت على شهرتها بعدما شاركت في مسلسل هبة رجل الغراب.

وعرض للفنانة هبة عبدالعزيز مؤخرا الموسم الخامس والأخير من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي شاركت في جميع مواسمه السابقة.