الخميس, ديسمبر 29, 2022
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عمرو أديب يفضح نفسه بعد أن أوجعته تغريدة نجيب ساويرس.. ما القصة؟!

عمرو أديب أكد على أنه يطبل للنظام ويتكسب من ورائه!

كتب شيراز ماضي
عمرو أديب و ساويرس watanserb.com
عمرو أديب و ساويرس
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وطن- رد الإعلامي المصري المقرب من النظام والمعروف بأكله على جميع الموائد، عمر أديب، على سخرية مواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس منه وبعض الإعلاميين ووصفهم بالمطبلين.

وكان أحد المغريدن قد نشر صورة ساخرة لعدد من الإعلاميين المصريين بينهم أحمد موسى وتامر أمين، والنائب مصطفى بكري وعمر أديب تظهرهم وهم يحلون طبولا، في إشارة لتطبيلهم للنظام على كل ما يفعله على الرغم من الاوضاع الماساوية التي يعيشها المصريون حاليا.

من جانبها، أعاد رجل الاعمال نجيب ساويرس تغريد الصورة، معلقا عليها بالقول: “فيه واحد ناقص”، وهو ما يعني تأييده لما ورد فيها.

إعادة تغريد الصورة أثارت غضب الإعلامي عمرو أديب الذي رد مهاجما نجيب ساويرس بالقول:” احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى”.

عمرو أديب يفضح نفسه بعد أن أوجعته تغريدة نجيب ساويرس
عمرو أديب يفضح نفسه بعد أن أوجعته تغريدة نجيب ساويرس
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رد عمرو أديب دفع العديد من المغردين ومشاهير مواقع التواصل للرد عليهما معا، حيث علق الإعلامي أسامة جاويش عليهما:” أول مرة أشوف معر* بيعترف عالهوا بتعريه لا وبيدافع عنه وبيعاير غيره كمان ايه يا جماعة مش كده ده انتوا نايمين صاحيين واكلين سارقين معرين مع بعض”.

ورد آخر ساخرا من عمرو أديب، مرفقا له فيديو أثناء ظهوره على قناة “اون تي في” التي كان يملكها نجيب ساويرس حينها:” لا ده احنا نفكركم انتوا الاتنين بقي :)))) من 11 سنة يا عمرو كنتوا صحاب عادي”.

كما سخر اليوتيوبر الشهير أحمد بحيري من عمرو أديب قائلا:” ايه ده.. انت طلعت بتحس يا عمرو؟”.

أما الصحفي عبد الفتاح احمد فخاطب عمرو أديب قائلا:” اديله يا عموره قله كلنا في الهوا سوا”.

عمرو أديب.. رجل النظام في التمهيد لما هو قادم

ويعتبر عمرو أديب، أحد أقرب الإعلاميين المصريين المقربين من نظام الحكم ليس فقط في عهد عبد الفتاح السيسي، لكنه كان مقربًا من الرئيس الراحل حسني مبارك قبل أن يوهم الرأي العام بأنه كان من أشد معارضيه بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

ويسيطر النظام على الإعلام المصري بقطاعيه الحكومي والخاص، وفقا لما يراه محللون بأنها مصالح مشتركة بين رأس السلطة الساعية لتحسين صورتها وتأمين بقائها، ورجال الأعمال المنتفعين والمتربحين تحت ظل النظام.

وعلى الرغم من أن عمرو أديب يعمل في قناة سعودية، لكنها تبث من مصر، إلا أنه يمثل أحد أكثر النماذج الإعلامية وضوحًا فيما تعرف بمهمة “التخديم على النظام” والرد على انتقادات قد يتعرض لها وكذا تشويه صورة المعارضين.

إحدى المهام التي يؤديها عمرو أديب تتمثل في “مهمة التمهيد”، فالإعلامي الشهير اعتاد أن ينقل إلى المصريين معلومات أو قرارات تكون الدولة بصدد اتخاذها، وربما تتخوف من احتمالات تداعياتها، فعتمد على إطلاق المعلومات لتقيس التعاطي الشعبي معها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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