عمرو أديب يفضح نفسه بعد أن أوجعته تغريدة نجيب ساويرس.. ما القصة؟!

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وطن- رد الإعلامي المصري المقرب من النظام والمعروف بأكله على جميع الموائد، عمر أديب، على سخرية مواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس منه وبعض الإعلاميين ووصفهم بالمطبلين.

وكان أحد المغريدن قد نشر صورة ساخرة لعدد من الإعلاميين المصريين بينهم أحمد موسى وتامر أمين، والنائب مصطفى بكري وعمر أديب تظهرهم وهم يحلون طبولا، في إشارة لتطبيلهم للنظام على كل ما يفعله على الرغم من الاوضاع الماساوية التي يعيشها المصريون حاليا.

من جانبها، أعاد رجل الاعمال نجيب ساويرس تغريد الصورة، معلقا عليها بالقول: “فيه واحد ناقص”، وهو ما يعني تأييده لما ورد فيها.

فيه واحد ناقص … https://t.co/gOkx402TOL — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 28, 2022

إعادة تغريد الصورة أثارت غضب الإعلامي عمرو أديب الذي رد مهاجما نجيب ساويرس بالقول:” احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى”.

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى — Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022

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رد عمرو أديب دفع العديد من المغردين ومشاهير مواقع التواصل للرد عليهما معا، حيث علق الإعلامي أسامة جاويش عليهما:” أول مرة أشوف معر* بيعترف عالهوا بتعريه لا وبيدافع عنه وبيعاير غيره كمان ايه يا جماعة مش كده ده انتوا نايمين صاحيين واكلين سارقين معرين مع بعض”.

أول مرة أشوف معر* بيعترف عالهوا بتعري*ه لا وبيدافع عنه وبيعاير غيره كمان ايه يا جماعة مش كده ده انتوا نايمين صاحيين واكلين سارقين معر*ين مع بعض — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 29, 2022

ورد آخر ساخرا من عمرو أديب، مرفقا له فيديو أثناء ظهوره على قناة “اون تي في” التي كان يملكها نجيب ساويرس حينها:” لا ده احنا نفكركم انتوا الاتنين بقي :)))) من 11 سنة يا عمرو كنتوا صحاب عادي”.

لا ده احنا نفكركم انتوا الاتنين بقي :))))

من 11 سنة يا عمرو كنتوا صحاب عادي pic.twitter.com/WrjTFcfwQE — Little Helper (@Zizos_Gyro) December 29, 2022

كما سخر اليوتيوبر الشهير أحمد بحيري من عمرو أديب قائلا:” ايه ده.. انت طلعت بتحس يا عمرو؟”.

ايه ده.. انت طلعت بتحس يا عمرو؟ 😀 — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) December 29, 2022

أما الصحفي عبد الفتاح احمد فخاطب عمرو أديب قائلا:” اديله يا عموره قله كلنا في الهوا سوا”.

اديله يا عموره

قله كلنا في الهوا سوا — عبدالفتاح أحمد (@Abdel_Fattah81) December 29, 2022

عمرو أديب.. رجل النظام في التمهيد لما هو قادم

ويعتبر عمرو أديب، أحد أقرب الإعلاميين المصريين المقربين من نظام الحكم ليس فقط في عهد عبد الفتاح السيسي، لكنه كان مقربًا من الرئيس الراحل حسني مبارك قبل أن يوهم الرأي العام بأنه كان من أشد معارضيه بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

ويسيطر النظام على الإعلام المصري بقطاعيه الحكومي والخاص، وفقا لما يراه محللون بأنها مصالح مشتركة بين رأس السلطة الساعية لتحسين صورتها وتأمين بقائها، ورجال الأعمال المنتفعين والمتربحين تحت ظل النظام.

وعلى الرغم من أن عمرو أديب يعمل في قناة سعودية، لكنها تبث من مصر، إلا أنه يمثل أحد أكثر النماذج الإعلامية وضوحًا فيما تعرف بمهمة “التخديم على النظام” والرد على انتقادات قد يتعرض لها وكذا تشويه صورة المعارضين.

إحدى المهام التي يؤديها عمرو أديب تتمثل في “مهمة التمهيد”، فالإعلامي الشهير اعتاد أن ينقل إلى المصريين معلومات أو قرارات تكون الدولة بصدد اتخاذها، وربما تتخوف من احتمالات تداعياتها، فعتمد على إطلاق المعلومات لتقيس التعاطي الشعبي معها.