طبيب أسنان يحذر من خطأ شائع نرتكبه عند استخدام غسول الفم

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وطن– صحة الأسنان مهمة للغاية في حياتنا اليومية. ويعد استخدام غسول الفم خلال عملية تنظيف الفم من الأمور الأساسية للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

غسول الفم

في هذا الإطار، شارك طبيب الأسنان الدكتور خالد قاسم، مع صحيفة ميرور البريطانية مجموعة من النصائح حول الطريقة الصحيحة لاستخدام غسول الفم، والأخطاء التي يقع فيها الكثيرون والتي يمكن أن تضر بصحتهم الفموية.

ويقول الدكتور أن أفضل ما يجب فعله في عملية تنظيف الأسنان هو البدء باستخدام خيط تنظيف الأسنان، وذلك لإزالة أي طبقة من البلاك بين الأسنان.

بعد ذلك، تنتقل إلى تفريش أسنانك، إما باستخدام فرشاة أسنان عادية أو كهربائية قبل استخدام بعض غسول الفم في النهاية.

خطأ نرتكبه عند استخدام غسول الفم



وفي حين أن معظم الناس قد يستخدمون غسول الفم بشكل شائع في الصباح بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة للحصول على نفس منعش طوال اليوم، يقول الخبير إن هذا ليس في الواقع أفضل وقت لاستخدامه.

بدلاً من ذلك، أوضح قاسم أن المساء هو أكثر الأوقات فائدة لاستخدام غسول الفم، ولكن هناك خطأ كبير واحد يرتكبه الكثير من الناس بعد استخدامه.

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ويقول الدكتور قاسم: “أوصي بشدة باستخدام غسول الفم كجزء من روتينك قبل النوم والتأكد من عدم شطفه بالماء بعد ذلك. بهذه الطريقة يمكن أن يستمر في العمل طوال الليل“.

وعلى الرغم من أنك قد تستخدمه واحدة فقط في اليوم، إلا أن الخبير أوصى بضرورة تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم.

وقال:”من المهم حقاً تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً لمدة دقيقتين على الأقل. وقضاء المزيد من الوقت في تنظيفها في الليل، حيث إن الفلورايد بهذه الطريقة سوف يستمر في العمل طوال الليل وأنت نائم.”

معجون الأسنان



مضيفََا:”يجب دائماً استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. وهذا مهم أيضاً. وهناك أنواع مختلفة من معجون الأسنان ولكن بشكل عام، الفلورايد مهم حقاً بالنسبة لنا. ومن المهم حقاً للأطفال استخدام فلوريد منخفض التركيز وفقاً للعمر.”

وإذا كانت لديك حساسية أسنان، فمن الجيد أن تضطر إلى استخدام معجون أسنان شديد الحساسية لتقليل هذه الحساسية.

كما حث الخبير الناس على تنظيف أسنانهم بالفرشاة وتجنب المشروبات مثل الشاي أو القهوة أو النبيذ الأحمر قبل زيارة طبيب الأسنان.

