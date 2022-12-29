شاهد ما فعله غانم المفتاح في غرفة النوم مع شقيقه التوأم (فيديو)

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وطن – يواصل الشاب القطري المعجزة غانم المفتاح، إطلالاتِه المميزة على متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كرّست منه نجماً لكأس العالم في قطر، خاصة بعد ظهوره مع الممثل العالمي “مورغان فريمان”، ولقاءاته مع أفراد الأسرة الحاكمة بقطر.

قفز فوق سريره لمرات قبل أن يكشف عنه الغطاء

وفي واحد من فيديوهاته الطريفة نشر “المفتاح” على حسابه في تويتر مقطع فيديو وضع له عنوان “أخوي الغالي نومه ثقيل: “غيبوبة”.

وبدا فيه غانم إلى جانب السرير العالي ثم يصعد عليه ويقوم بحركة انقلاب ويعيد الحركة بشكل معاكس ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه.

ليقوم بالقفز على يديه فوق سرير شقيقه التوأم الذي لم يحرك ساكناً، ويقف غانم المفتاح بيديه على جسد شقيقه ثم يكشف الغطاء عنه ويقول له ممازحاً: “إن شاء الله تجوزت”.

أخوي الغالي نومه ثقيل ( غيبوبة )💤😴

My beloved brother sleeps like a log 🪵 #SleepHeavily #GhanimAlMuftah#غانم_المفتاح pic.twitter.com/KWUY86O32F — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 29, 2022

وسبق أن ظهر شقيق غانم المفتاح التوأم رفقته في أكثر من مناسبة، حيث يلازمه شقيقه في معظم الأوقات.

غانم المفتاح رياضي بامتياز

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وكان الشاب الذي يعاني من اضطراب خَلقي نادر (متلازمة التراجع الذيلي) نشر منذ أسابيع مقطع فيديو، مع شاب أجنبي يعاني نفس إصابته، على صفحته الموثقة في “تويتر”، ويتابعها ٢٠٦٫٦ ألف شخص ووضع “المفتاح” للمقطع عنوان: “الشرق يلتقي الغرب مرحبًا بكم في قطر”.

وبدا “غانم” في المقطع على كرسيه المتحرك أمام شاب يقفز من فوق كنبة، ليقترب منه ويصافحه.

وفي مشهدٍ تالٍ، يبدو الشاب وهو يؤدي حركات رياضية “تمرين الضغط”، فيما ظهر غانم ممتطياً ظهره وهو يضحك ويتشبث به متحاشياً السقوط.

وخطف المفتاح أنظار العالم، وتصدّر محركات البحث “جوجل” بعد ظهوره في حوار شيّق مع الفنان الأمريكي “مورغان فريمان”، تطرّق فيه للحديث على المفارقات بين الغرب والشرق، وأخبره الشاب عن فكرة القبيلة والخيمة، بعد أن بدأ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم.

ومنذ أيام نشر المفتاح على حسابه الرسمي في “تويتر” صورةً له وهو يستند برأسه إلى ركبتي والده، وعلّق عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “أبوي شايل تعبي”.

أبوي ❤️ شايل تعبي ❤️

My mother and father are the wind beneath my wings ❤️#غانم_المفتاح #ghanimalmuftah pic.twitter.com/cjelmIreDV — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 26, 2022

ولاقت صورة غانم المفتاح المؤثرة رفقة والده، تفاعلا كبيرا بين النشطاء القطريين على مواقع التواصل.

من هو الملهم القطري غانم المفتاح؟

وغانم من مواليد الدوحة 5 مايو عام 2002، ومنذ ولادته أصيب بمرض يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الأطراف السفلى من الجسم ويُضعف نموها، وفقد معظم العظام في جسمه بسبب هذا المرض.

ولا يوجد سبب واضح لهذا المرض، ولكن علماء يعتقدون بأنّه بسبب منع تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى المنطقة الذيلية للجنين، ناتج عن عوامل خطر، مثل: نقص الأوكسجين عند الحامل، أو إصابتها بالسكري.

وتفاعل رواد “تويتر” مع الفيديو الطريف لغانم مع شقيقه، الذي حصد أكثر من 66 ألف مشاهدة و2514 إعجاب بعد ساعات قليلة من نشره.

وعبروا عن إعجابهم بالإرادة التي يتمتع بها الشاب، وروحه المرحة وحبه للحياة والابتسام علاوة على لياقته الرياضية رغم وضعه الصحي الصعب.

شقيق غانم التوأم

ولدى غانم المفتاح أخ توأم اعتاد على الظهور بصحبته بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي حيثُ تجمعها علاقة وطيدة وقوية إلى جانب الحب الكبير الذي يكنّه كل منهم إلى الآخر.

💪🏻 المُلهم غانم المفتاح له شقيق توأم أسمه ( أحمد ) ،ودائما ما يظهر مع شقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهما مشهوران بعلاقتهما القوية وحبهما الكبير لبعضهما البعض. التحق الشقيقان بنفس الجامعة في قطر pic.twitter.com/UOuuIF2963 — عطر القلم،الرياض ✍🏻🇸🇦🖋 (@coMQHLlMvWIa4wI) November 21, 2022

وقد انضما الشقيقان إلى نفس الجامعة في قطر، ودائمًا ما يقوم غانم بمشاركة الصور والفيديوهات برفقة أخيه الذي يعطف عليه باستمرار، ويحمله على كتفه في غالب الأحيان.

وقد كان غانم قد كتب على صفحته على موقع تويتر، إنه قرر استكمال دراسته بنفس الجامعة برفقة شقيقه، رغم أنه كان يحلم بالدراسة بالخارج ولكنه لم يستطع مُفارقة أخيه.