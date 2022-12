شاهد ما فعله غانم المفتاح في غرفة النوم مع شقيقه التوأم (فيديو)

- Advertisement -

وطن – يواصل الشاب القطري المعجزة غانم المفتاح، إطلالاتِه المميزة على متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كرّست منه نجماً لكأس العالم في قطر، خاصة بعد ظهوره مع الممثل العالمي “مورغان فريمان”، ولقاءاته مع أفراد الأسرة الحاكمة بقطر.

وفي واحد من فيديوهاته الطريفة نشر “المفتاح” على حسابه في تويتر مقطع فيديو وضع له عنوان “أخوي الغالي نومه ثقيل: “غيبوبة”.

وبدا فيه غانم إلى جانب السرير العالي ثم يصعد عليه ويقوم بحركة انقلاب ويعيد الحركة بشكل معاكس ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه.

ليقوم بالقفز على يديه فوق سرير شقيقه التوأم الذي لم يحرك ساكناً، ويقف غانم المفتاح بيديه على جسد شقيقه ثم يكشف الغطاء عنه ويقول له ممازحاً: “إن شاء الله تجوزت”.

أخوي الغالي نومه ثقيل ( غيبوبة )💤😴 My beloved brother sleeps like a log 🪵

وسبق أن ظهر شقيق غانم المفتاح التوأم رفقته في أكثر من مناسبة، حيث يلازمه شقيقه في معظم الأوقات.

وكان الشاب الذي يعاني من اضطراب خَلقي نادر (متلازمة التراجع الذيلي) نشر منذ أسابيع مقطع فيديو، مع شاب أجنبي يعاني نفس إصابته، على صفحته الموثقة في “تويتر”، ويتابعها ٢٠٦٫٦ ألف شخص ووضع “المفتاح” للمقطع عنوان: “الشرق يلتقي الغرب مرحبًا بكم في قطر”.

وبدا “غانم” في المقطع على كرسيه المتحرك أمام شاب يقفز من فوق كنبة، ليقترب منه ويصافحه.

وفي مشهدٍ تالٍ، يبدو الشاب وهو يؤدي حركات رياضية “تمرين الضغط”، فيما ظهر غانم ممتطياً ظهره وهو يضحك ويتشبث به متحاشياً السقوط.

وخطف المفتاح أنظار العالم، وتصدّر محركات البحث “جوجل” بعد ظهوره في حوار شيّق مع الفنان الأمريكي “مورغان فريمان”، تطرّق فيه للحديث على المفارقات بين الغرب والشرق، وأخبره الشاب عن فكرة القبيلة والخيمة، بعد أن بدأ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم.

ومنذ أيام نشر المفتاح على حسابه الرسمي في “تويتر” صورةً له وهو يستند برأسه إلى ركبتي والده، وعلّق عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “أبوي شايل تعبي”.

أبوي ❤️ شايل تعبي ❤️

أبوي ❤️ شايل تعبي ❤️

My mother and father are the wind beneath my wings ❤️

— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 26, 2022