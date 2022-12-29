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سعودي أحرق والديه وأخيه وأخته حتى الموت والسبب صادم (فيديو)

نشرت السلطات السعودي فيديو تمثيلي لقصة واقعية عن جريمة بشعة أقدم عليها مدمن شبو

كتب خالد الأحمد
تعاطي الشبو في السعودية watanserb.com
مخدر الشبو مادة خطيرة جدًّا تسبب الإدمان ويرتبط بمشاكل صحية جسدية وعقلية مزمنة
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وطن – حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودية الشبان من مخاطر مادة الشبو التي بدأت تنتشر على نطاق واسع في أوساط الشباب السعوديين، وقالت إنها تسبب “الهلوسة والسلوك العدواني” وتؤدي إلى وقوع “جرائم بشعة”.

الشبو وجرائم بشعة مروعة في السعودية

ومخدر الشبو -واسمه العلمي ميثامفيتامين- عضو من عائلة أدوية الأمفيتامين، ويُعرف بأسماء عدة أشهرها الثلج أو الكريستال ميث، وهو مادة خطيرة جدًّا تسبب الإدمان، ويرتبط بمشاكل صحية جسدية وعقلية مزمنة.

وتعلن السلطات السعودية بشكل متكرر عن اعتقال مواطنين ومقيمين وأشخاص آخرين بحوزتهم هذه المادة المخدرة.

وفي أحدث مثال على ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الثلاثاء، أن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته 3.5 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

فيديوهات تحذيرية

ونشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية على حسابها في “تويتر” عدة فيديوهات تحذيرية تحت عنوان “وش تعطيك” يروي فيها متعاطون سابقون الأثر التدميري للمخدرات في حياتهم.

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إذ قال مدمن سابق إن المخدرات أعطته الخسارة فخسر نفسه وعائلته ووظيفته، وقال آخر كنت أظن أنها ستعطيني السعادة لكن الواقع أن حياتي صارت تعيسة.

وقال متعاف ثالث من الإدمان: “كنت أعتقد أنها تعطيني قوة وزيادة نفوذ في العالم ويصبح شخص غير عادي بالنسبة للدنيا ويدخل مجال لا يستطيع غيره أن يدخله”، ولكن المخدرات أعطته-كما قال- خسارة المال وخسارة الأهل وخسارة صحة وخسر الدنيا بما فيها.

نهايات مأساوية لمتعاطي الشبو

وأشارت اللجنة إلى أن الشبو يعزز السلوك العدواني ويقود المتعاطي إلى نهايات مأساوية مستدلة على جرائم ذات نهاية مأساوية ارتكبها أشخاص وهم تحت تأثير مادة الشبو المخدرة.

ونشرت اللجنة، الأربعاء، فيديو لمشاهد تمثيلية تروي قصة واقعية لشاب كان يتعاطى الشبو، وقام بسكب البنزين في البيت وأحرق والده ووالدته وأخوه وأخته، في 21 رمضان 1443.

وقالت اللجنة في نهاية الفيديو: “هذه الحادثة لن تكون الأخيرة ولكن بوعينا ممكن أن نجعلها تكون الأخيرة” بمعنى أن هناك ضرورة للوعي بمخاطر هذه المادة وما تسببه للبشر.

طريق الموت

ويعتبر مخدر الشبو من أخطر المخدرات بصفة عامة، حيث يؤكد الكثير من العلماء أن الجرعة الأولى من هذه المادة المخدرة هي بداية الطريق إلى الموت، مما يؤكد ضرر الشبو على جسم الإنسان وفاعليته كمخدر قوي يسيطر على أجهزة الجسم بصفة عامة ويعمل على تدميرها وتدهورها بشكل قاتل ومميت.

وأول من عرف مخدر الشبو وأطلق عليه هذا الاسم هم سكان شرق آسيا، وأطلق عليه بعضهم أيضا اسم “الكريستال ميثالين“.

الشبو ينتشر بين طلاب المدارس

وبحسب موقع مستشفى الأمل لطب النفسى وعلاج الإدمان تنتشر تلك المادة بشكل كبير بين طلاب المدارس على وجه الخصوص، وذلك بحجة أنها تؤدي إلى اكتساب المزيد من الانتباه والتركيز لتحصيل قدر أكبر من الدروس.

ينتشر مخدر الشبو بشكل كبير بين طلاب المدارس

ولا يملك هؤلاء الصغار القدر الكافي من الوعي يجعله على يقين ما يكون من خطورة تلك المادة والتي تعمل على تدمير حياتهم من كل جوانبها.

تهريب الشبو

وفي أيلول سبتمبر الماضي تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 168كيلوغراماً من مادة “الشبو” المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات، ومع أشخاص قدموا إلى المملكة عبر عدد من المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة بحسب ما نقل موقع “العربية نت” أنه في المحاولة الأولى التي كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، جرى إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 كيلوغرامات من مادة “الشبو”، بعد العثور عليها مُخبأة داخل حقيبة أحد المسافرين.

كما تمكنت الهيئة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، من إحباط محاولة تهريب نحو 5 كيلوغرامات من مادة “الشبو” المخدرة، مُخبأة في أمتعة أحد المسافرين القادمين عبر المطار.

المصدروكالة الأنباء السعودية + موقع مستشفى الأمل + العربية نت - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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