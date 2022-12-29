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بحيل شيطانية.. عمليات احتيال منظمة بسلطنة عمان وبيان رسمي يحذر

أصدرت شرطة عمان السلطانية بيانا حذرت فيه مواطنيها من هذه العمليات الاحتيالية

كتب باسل النجار
عمليات احتيال في سلطنة عمان watanserb.com
شرطة عمان السلطانية تحذر من عمليات احتيال منظمة تستهدف المؤسسات التجارية والأفراد بسلطنة عمان
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وطن – حذرت شرطة عمان السلطانية مواطنيها والمؤسسات على أراضيها، مما قالت إنها عمليات احتيال منظمة تستهدف المؤسسات التجارية والأفراد بسلطنة عمان.

السلطات العمانية تحذر من عمليات احتيال منظمة في السلطنة

وجاء ذلك في بيان للشرطة العمانية عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدته (وطن)، أهابت فيه بالجميع توخي الحذر في معاملاتهم المالية والتجارية.

وجاء في البيان أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، رصدت عمليات احتيالية منظمة تستهدف المؤسسات التجارية والأفراد.

عمليات الاحتيال هذه ـ بحسب توضيح الشرطة العمانية ـ يقوم خلالها المحتالون بالتطفل على المعاملات التجارية الإلكترونية وسرقة البيانات وانتحال صفة الشركات ذات العلاقة بعمليات الشراء.

ويكون ذلك عبر استخدام معرفات مشابهة بهدف استلام المبالغ المالية من الطرف الآخر.

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وحذرت شرطة عمان السلطانية في نهاية بيانها، المواطنين والمقيمين من الوقوع في مثل هذا النوع من أساليب الاحتيال الإلكتروني.

كما حثت الجميع على ضرورة التأكد من معرفات وحسابات الشركات التي يتم التعامل معها، والإبلاغ الفوري عند التعرض لمثل هذه الأساليب الجرمية “عبر الخط الساخن 80077444”.

ولاقى بيان الشرطة العمانية تفاعلا واسعا من قبل العمانيين، الذين أكد بعضهم تعرضهم فعلا لمثل هذا النوع من الاحتيال.

وطالب آخرون السلطات بتوضيح أكثر بشأن عمليات الاحتيال المشار إليها، مشيرين إلى أن هذا التحذير يعد عن عموم المعاملات.

عقوبة النصب والاحتيال في قانون الجزاء العماني

ويشار إلى أن قانون الجزاء العماني سعى إلى ردع جريمة الاحتيال بفرض عقوبات رادعة على كافة أشكالها، حيث أفرد في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر “الجرائم الواقعة على الأموال” 5 عقوبات في حالات محددة تغطي كافة صورة النصب والاحتيال.

ومن ضمنها ما جاء في المادة (349) والتي تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال.

أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.

عمليات احتيال من خارج السلطنة

وسبق أن حذرت شرطة عمان السلطانية في أبريل الماضي، من عمليات احتيال تتم من خارج السلطنة.

وقالت في بيان لها رصدته (وطن) آنذاك، إن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالسلطنة، رصدت عمليات احتيال منظمة يقوم بها محتالون من خارج سلطنة عمان.

وأوضحت أن عملية الاحتيال تتضمن تقديم مساعدات مالية، حيث يطلبوا من ضحاياهم فتح حسابات بنكية وإرسال بياناتهم البنكية والشخصية ومن ثم استخدام تلك الحسابات في عمليات مشبوهة.

وحذرت الشرطة بالسلطنة وقتها المواطنين والمقيمين من الوقوع في مثل هذا النوع من الاحتيال تجنبا للمسائلة القانونية، والحذر من أساليب وطرق الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الإبلاغ الفوري عند التعرض لأي من هذه الأساليب الجرمية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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