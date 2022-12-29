بالصور..7 أشياء جعلت العالم أفضل في 2022

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وطن- نشر موقع “indy100” تقريرًا تحدث فيه عن أشياء جيدة حدثت في عام 2022.

مع قصص الموت والحرب والعنف والجرائم التي حصلت عام 2022، يجد بعض الناس صعوبة في قراءة الأخبار اليومية على وسائل التواصل الإجتماعي وعلى الصحف.

ورغم كل ما مررنا به من صعوبات في هذا العام، إلا أننا نحتفظ ببعض الذكريات الجميلة التي حصلت فيه.

ونحن نودع عام 2022، سنستعرض هنا بعضََا من 7 أشياء جعلت العالم أفضل 2022

إنخفاض معدل وفيات السرطان

انخفضت معدلات وفيات السرطان في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان.

بفضل الاكتشاف المبكر والابتكار والتقدم في التكنولوجيا الطبية، ينجو الناس بفضل التشخيص المبكر للسرطان. كما أن رواندا في طريقها بالفعل لتصبح أول دولة تقضي على سرطان عنق الرحم من خلال تطوير لقاح ناجح ضد فيروس الورم الحليمي البشري واختبار سرطان عنق الرحم.

ظهور دواء جديد لمرض ألزهايمر



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أظهر دواء “ليكانيماب” (lecanemab) تحسنًا ملحوظاً إيجابياً في ذاكرة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر.

من بين 1800 شخص يعانون من مراحل مبكرة من مرض الزهايمر، قلل التدهور المعرفي للذين تناولوا ليكانيماب بنسبة 27 في المائة.

تزايد أنواع من الحيوانات

زادت أعداد مجموعة من الحيوانات في عام 2022، مما أعطى الأمل للعلماء. تظهر بيانات المسح من جميع أنحاء أفريقيا أن أعداد الزرافات تزايدت بنسبة 20 في المائة مما كان يُعتقد في عام 2015.

كما تبين أن أعداد النمور البرية أعلى بنسبة 40 في المائة في جميع أنحاء العالم مما كان يعتقد سابقًا.

تعزيز حقوق الإجهاض

ألغت كولومبيا وسان مارينو تجريم الإجهاض في عام 2022. وأيدت المحكمة العليا في الهند حق النساء غير المتزوجات في الاختيار.

ومن جهتها، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يحافظ على حق الاختيار.

ومن المتوقع أن تجعل فنلندا عمليات الإجهاض قانونية ومجانية بحلول عام 2023 أيضًا.

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يقر مساواة الأجور بين منتخبي الرجال والسيدات

أعلن اتحاد كرة القدم الأمريكي أنه “ملتزم بنسبة 100٪” بالمساواة في الأجور لكل من فرق كرة القدم الوطنية للرجال والسيدات.

جاء القرار بعد أن دعت لاعبات كرة القدم الأمريكية اتحاد كرة القدم الأمريكي إلى المساواة في الأجور.

الصور المذهلة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب

في عام 2022، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تملكه وكالة ناسا، صوراََ لمجرات وأجزاء غير مرئية من الكون كانت مخفية سابقًا عن علماء الفلك.

جذبت الصور انتباه الناس في وقت سابق من هذا العام بتفاصيل مذهلة.

وقف إزالة الغابات

أبلغت نيبال والهند واسكتلندا عن انتعاش ملحوظ في المعارك ضد إزالة الغابات.

وقد يكون انتخاب الرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل بمثابة نقطة تحول في غابات الأمازون المطيرة.