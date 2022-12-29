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بالصور..7 أشياء جعلت العالم أفضل في 2022

منها ظهور دواء جديد لمرض ألزهايمر

كتب ايمان الباجي
بالصور..7 أشياء جعلت العالم أفضل في 2022 watanserb.com
أشياء جعلت العالم أفضل في 2022
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وطن- نشر موقع “indy100تقريرًا تحدث فيه عن أشياء جيدة حدثت في عام 2022.

مع قصص الموت والحرب والعنف والجرائم التي حصلت عام 2022، يجد بعض الناس صعوبة في قراءة الأخبار اليومية على وسائل التواصل الإجتماعي وعلى الصحف.

ورغم كل ما مررنا به من صعوبات في هذا العام، إلا أننا نحتفظ ببعض الذكريات الجميلة التي حصلت فيه.

ونحن نودع عام 2022، سنستعرض هنا بعضََا من 7 أشياء جعلت العالم أفضل 2022

إنخفاض معدل وفيات السرطان

انخفضت معدلات وفيات السرطان في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان.

بفضل الاكتشاف المبكر والابتكار والتقدم في التكنولوجيا الطبية، ينجو الناس بفضل التشخيص المبكر للسرطان. كما أن رواندا في طريقها بالفعل لتصبح أول دولة تقضي على سرطان عنق الرحم من خلال تطوير لقاح ناجح ضد فيروس الورم الحليمي البشري واختبار سرطان عنق الرحم.

إنخفاض معدل وفيات السرطان

ظهور دواء جديد لمرض ألزهايمر

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أظهر دواء “ليكانيماب” (lecanemab) تحسنًا ملحوظاً إيجابياً في ذاكرة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر.

دواء جديد لمرض ألزهايمر

من بين 1800 شخص يعانون من مراحل مبكرة من مرض الزهايمر، قلل التدهور المعرفي للذين تناولوا ليكانيماب بنسبة 27 في المائة.

 تزايد أنواع من الحيوانات

زادت أعداد مجموعة من الحيوانات في عام 2022، مما أعطى الأمل للعلماء. تظهر بيانات المسح من جميع أنحاء أفريقيا أن أعداد الزرافات تزايدت بنسبة 20 في المائة مما كان يُعتقد في عام 2015.

أعداد الزرافات تزايدت بنسبة 20 في المائة

كما تبين أن أعداد النمور البرية أعلى بنسبة 40 في المائة في جميع أنحاء العالم مما كان يعتقد سابقًا.

تعزيز حقوق الإجهاض

ألغت كولومبيا وسان مارينو تجريم الإجهاض في عام 2022. وأيدت المحكمة العليا في الهند حق النساء غير المتزوجات في الاختيار.

نشطاء حقوق الإجهاض يحتفلون بقرار المحكمة العليا في كولومبيا بإلغاء تجريم الإجهاض

ومن جهتها، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يحافظ على حق الاختيار.

ومن المتوقع أن تجعل فنلندا عمليات الإجهاض قانونية ومجانية بحلول عام 2023 أيضًا.

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يقر مساواة الأجور بين منتخبي الرجال والسيدات

أعلن اتحاد كرة القدم الأمريكي أنه “ملتزم بنسبة 100٪” بالمساواة في الأجور لكل من فرق كرة القدم الوطنية للرجال والسيدات.

جاء القرار بعد أن دعت لاعبات كرة القدم الأمريكية اتحاد كرة القدم الأمريكي إلى المساواة في الأجور.

الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يقر مساواة الأجور بين منتخبي الرجال والسيدات

الصور المذهلة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب 

في عام 2022، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تملكه وكالة ناسا، صوراََ لمجرات وأجزاء غير مرئية من الكون كانت مخفية سابقًا عن علماء الفلك.

جذبت الصور  انتباه الناس في وقت سابق من هذا العام بتفاصيل مذهلة.

صور التقطها تلسكوب جيمس ويب في 2022

وقف إزالة الغابات

أبلغت نيبال والهند واسكتلندا عن انتعاش ملحوظ في المعارك ضد إزالة الغابات.

غابات الأمازون

وقد يكون انتخاب الرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل بمثابة نقطة تحول في غابات الأمازون المطيرة.

المصدرموقع indy100، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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