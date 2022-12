الظهور الأخير لبيليه قبل وفاته.. لا يعرف شيئا ولا يدرك ما حوله (فيديو)

- Advertisement -

وطن – توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس 29 ديمسبر كانون الأول 2022، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، تاركا ورائه إرثا كرويا مشرفا سيُخلد مكانته بين أعظم الشخصيات الرياضية في التاريخ، وقد وثق مقطع فيديو نشرته إحدى بناته، اللحظات الأخيرة لـ النجم الأسمر الذي بلغت صيته كل ربوع الأرض.

آخر لحظات بيليه والظهور الأخير

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل ظهر فيه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، من على سرير المرض في وداع عائلته وأصدقائه بصوت خافت بينما بدا أنه استسلم لمرض السرطان الذي أنهك قواه بعد شهر كامل من العلاج.

مقطع فيديو متداول مؤثر لأسطورة كرة القدم البرازيلي #بيليه (82 عاما) من على سرير المرض في وداع عائلته وأصدقائه بصوت خافت بينما يبدو أنه يخسر معركته ضد السرطان ببطء.#شو_صار+ #البرازيل pic.twitter.com/jSHGhoORNV — شو صار بلاس (@shusarplus) December 28, 2022

وظهر لاعب كرة القدم البرازيلي، بيليه، الذي حمل كأس العالم في ثلاثة نسخ (1958-1962-1970)، وهو يتحرك بصعوبة بين كان ملازما لفراش المرض، مُحاطا بعائلته التي أبت أن تفارقه منذ أن طارحه المرض وانتقاله إلى مستشفى “إلبرت إنشتاين” في ساوباولو بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم “بيليه” الذي يُصنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ “اللاعب الأعظم” في تاريخ الساحرة المستديرة.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022

بيليه أسطورة الأرقام القياسية في عالم كرة القدم

يُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحًا وشعبية في القرن العشرين.

في عام 1999، تم تسميته رياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتم إدراجه في قائمة التايمز لأهم 100 شخصية في القرن العشرين.

في عام 2000، تم التصويت على بيليه كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS)، وكان أحد الفائزين المشتركين بجائزة لاعب القرن من فيفا.

“One day, I hope we can play football together in the sky” – Pele’s message after Diego Maradona died in 2020. Enjoy your game, legends 🙏 pic.twitter.com/t0l88bpILD — GOAL (@goal) December 29, 2022

تم الاعتراف بـ1،279 هدفًا في 1363 مباراة لعبها، بما في ذلك المباريات الودية، كأرقام قياسية في “موسوعة غينيس“.

بدأ بيليه اللعب مع نادي “سانتوس” المحلي في سن الخامسة عشرة والمنتخب البرازيلي في سن السادسة عشرة.

خلال مسيرته الدولية، فاز بثلاث نهائيات لكأس العالم: 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك.

بيليه هو الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة.

وعلى مستوى النادي، فهو أفضل هداف في تاريخ سانتوس برصيد 643 هدفًا من 659 مباراة.

القرن العشرين قرن كرة القدم بتوقيع بيليه ومارادونا

في العصر الذهبي لسانتوس، قاد النادي إلى كوبا ليبرتادوريس 1962 و1963، وإلى كأس الإنتركونتيننتال 1962 و1963.

Pele, the legendary footballer, died today in his native Brazil. In October 1983, Peter Duncan and Simon Groom could barely believe he was joining them in the Blue Peter studio, while handing out one or two technical tips. pic.twitter.com/Unt7LTLOos — BBC Archive (@BBCArchive) December 29, 2022

خلال أيام لعبه، كان “بيليه” لفترة من الزمن أعلى رياضي في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومنذ اعتزاله في عام 1977، كان بيليه سفيرًا عالميًا لكرة القدم وقام بالعديد من المشاريع التمثيلية والتجارية.

كان بيليه بارعًا في ضرب الكرة بأي من القدمين بالإضافة إلى توقع تحركات خصومه على أرض الملعب.

Pelé's message to Maradona after the Argentine passed away in 2020. RIP legends 🙏 pic.twitter.com/GzJf6v2tnQ — ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2022

وبينما كان في الغالب مهاجمًا، كان له القدرة أيضًا على الرجوع إلى وسط الميدان ويأخذ دورًا في صناعة اللعب، ويصنع الأهردف بفضل رؤيته وقدرته على التمرير، على غرار مهاراته في المراوغة في تجاوز الخصوم.

في البرازيل، تم الترحيب به كبطل قومي لإنجازاته في كرة القدم ودعمه الصريح للسياسات التي تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للفقراء.

كان ظهوره في كأس العالم 1958 حيث أصبح “أول نجم رياضي عالمي أسود” مصدر إلهام للكثيرين.

حصل بيليه طوال مسيرته المهنية وبعد اعتزاله على العديد من الجوائز الفردية والجماعية لأدائه في هذا المجال وإنجازاته القياسية وإرثه في الرياضة.