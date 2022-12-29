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الظهور الأخير لبيليه قبل وفاته.. لا يعرف شيئا ولا يدرك ما حوله (فيديو)

في عام 1999 تم تسمية بيليه "رياضي القرن" من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتم إدراجه في قائمة التايمز لأهم 100 شخصية في القرن العشرين

كتب فهمي الورغمي
وفاة بيليه watanserb.com
أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه
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وطن – توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس 29 ديمسبر كانون الأول 2022، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، تاركا ورائه إرثا كرويا مشرفا سيُخلد مكانته بين أعظم الشخصيات الرياضية في التاريخ، وقد وثق مقطع فيديو نشرته إحدى بناته، اللحظات الأخيرة لـ النجم الأسمر الذي بلغت صيته كل ربوع الأرض.

آخر لحظات بيليه والظهور الأخير

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل ظهر فيه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، من على سرير المرض في وداع عائلته وأصدقائه بصوت خافت بينما بدا أنه استسلم لمرض السرطان الذي أنهك قواه بعد شهر كامل من العلاج.

وظهر لاعب كرة القدم البرازيلي، بيليه، الذي حمل كأس العالم في ثلاثة نسخ (1958-1962-1970)، وهو يتحرك بصعوبة بين كان ملازما لفراش المرض، مُحاطا بعائلته التي أبت أن تفارقه منذ أن طارحه المرض وانتقاله إلى مستشفى “إلبرت إنشتاين” في ساوباولو بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف باسم “بيليه” الذي يُصنفه الاتحاد الدولي لكرة القدم بـ “اللاعب الأعظم” في تاريخ الساحرة المستديرة.

بيليه أسطورة الأرقام القياسية في عالم كرة القدم

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يُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين في كل العصور، وكان من بين أكثر الشخصيات الرياضية نجاحًا وشعبية في القرن العشرين.

في عام 1999، تم تسميته رياضي القرن من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتم إدراجه في قائمة التايمز لأهم 100 شخصية في القرن العشرين.

في عام 2000، تم التصويت على بيليه كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS)، وكان أحد الفائزين المشتركين بجائزة لاعب القرن من فيفا.

تم الاعتراف بـ1،279 هدفًا في 1363 مباراة لعبها، بما في ذلك المباريات الودية، كأرقام قياسية في “موسوعة غينيس“.

بدأ بيليه اللعب مع نادي “سانتوس” المحلي في سن الخامسة عشرة والمنتخب البرازيلي في سن السادسة عشرة.

خلال مسيرته الدولية، فاز بثلاث نهائيات لكأس العالم: 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك.

بيليه هو الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 77 هدفًا في 92 مباراة.

وعلى مستوى النادي، فهو أفضل هداف في تاريخ سانتوس برصيد 643 هدفًا من 659 مباراة.

القرن العشرين قرن كرة القدم بتوقيع بيليه ومارادونا

في العصر الذهبي لسانتوس، قاد النادي إلى كوبا ليبرتادوريس 1962 و1963، وإلى كأس الإنتركونتيننتال 1962 و1963.

خلال أيام لعبه، كان “بيليه” لفترة من الزمن أعلى رياضي في العالم من حيث القيمة السوقية.

بيليه ومارادونا.. اثنان من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم

ومنذ اعتزاله في عام 1977، كان بيليه سفيرًا عالميًا لكرة القدم وقام بالعديد من المشاريع التمثيلية والتجارية.

كان بيليه بارعًا في ضرب الكرة بأي من القدمين بالإضافة إلى توقع تحركات خصومه على أرض الملعب.

وبينما كان في الغالب مهاجمًا، كان له القدرة أيضًا على الرجوع إلى وسط الميدان ويأخذ دورًا في صناعة اللعب، ويصنع الأهردف بفضل رؤيته وقدرته على التمرير، على غرار مهاراته في المراوغة في تجاوز الخصوم.

في البرازيل، تم الترحيب به كبطل قومي لإنجازاته في كرة القدم ودعمه الصريح للسياسات التي تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للفقراء.

كان ظهوره في كأس العالم 1958 حيث أصبح “أول نجم رياضي عالمي أسود” مصدر إلهام للكثيرين.

حصل بيليه طوال مسيرته المهنية وبعد اعتزاله على العديد من الجوائز الفردية والجماعية لأدائه في هذا المجال وإنجازاته القياسية وإرثه في الرياضة.

المصدرالتايمز + موسوعة غينيس + الغارديان + تويتر - رصد وترجمة وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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