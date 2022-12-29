الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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الطلاق الشفوي.. الأزهر يحرج السيسي ويفضح كذب وزير العدل وردود أفعال واسعة

ضجة في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب شيراز ماضي
الأزهر توثيق الطلاق watanserb.com
شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي
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وطن – وضع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير العدل عمر مروان، في موقف محرج بشأن قضية توثيق الطلاق ووقوع الطلاق الشفوي.

فعلى الرغم من تصريح وزير العدل عن موافقة الأزهر الشريف على توثيق الطلاق، إلا أن الأزهر أصدر بيانا ناريا عبر فيه عن موقفه الحقيقي.

بيان الأزهر الشريف عن وقوع الطلاق الشفوي

ففي البيان، جدد الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.

وأضاف البيان: “يؤكِّد الأزهر على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا”.

وبحسب البيان، أعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال.

تصريحات وزير العدل عن توثيق الطلاق

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وكان وزير العدل المصري عمر مروان قد وقف أمام السيسي خلال افتتاح مشروعات صناعية مؤخرا، وتحدث عن توثيق الطلاق.

الأزهر توثيق الطلاق
وزير العدل المصري عمر مروان والسيسي

وقال مروان: “أخذ موافقة كل من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مكتوبة وموقعة على توثيق الطلاق، لذلك فنحن مطمئنين تمامًا لكل الأحكام الذي ينص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية”.

وأوضح أن اللجنة القائمة حاليًا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير، وعالمة اجتماع، وعالم مالي، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي، وكل إجراء تم في القانون كان هناك القول العلمي الخاص به، سواء في الاستضافة، والرؤية، والحضانة، حتى لا يكون للهوى أو لرأي أو لتجربة شخصية أن تتأثر به، وأن نضع أحكام موضوعية بالفعل لتنظيم مسائل الأسرة.

تفاعل واسع

بيان الأزهر الشريف أثار الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الصحفي المصري سليم عزوز: “الأزهر الشريف يجدد موقفه الثابت من وقوع الطلاق الشفهي بأركانه.. الأزهر بنص الدستور هو صاحب الولاية على قانون الأحوال الشخصية.. من يريد أن يخرج بره الدستور وبره الدين هو حر، انما مصر ليست ملزمة بهذا الخروج!.. عندما يكون رأي الأزهر في الدين وأي مرجعية أخرى سنأخذ برأي الأزهر”.

وغرد الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين: “يؤكد الأزهر الشريف رفضه العبث بقوانين الأسرة، وتدخل غير المختصين في أحكام الزواج والطلاق”.

الناشط المصري أحمد البقري قال: “الأزهر الشريف يعيد التأكيد على وقوع الطلاق الشفوي، رغم البيان حافظ على الدبلوماسية.. حفظ الله الأزهر من بطش العكسر”.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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