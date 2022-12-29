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السيسي يشبه نفسه بنبي الله يوسف وينفجر في البكاء (فيديو)

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف"

كتب باسل النجار
السيسي احتفالية قادرون باختلاف watanserb.com
السيسي يبكي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم أصحاب الهمم
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وطن – أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجدل في ظهوره الأخير باحتفالية “قادرون باختلاف”، الأربعاء، وتسبب بسخرية واسعة بين النشطاء عقب تشبيهه لنفسه بنبي الله يوسف عليه السلام.

السيسي يبكي بحرقة في احتفالية “قادرون باختلاف”

وكشف “السيسي” خلال كلمته باحتفالية انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان “قادرون باختلاف” لأصحاب الاحتياجات الخاصة، عن دعاء يحرص على ترديده بشكل يومي، حسب قوله.

وقال الرئيس المصري في رده على شاب يدعى عاصم محمد، سأله عن أحب الدعاء إليه: “أتضرع إلى الله بكثير من الدعاء الذي علمنا إياه.”

وتابع: “لكن أحب الدعاء لقلبي هو دعاء سيدنا يوسف: “رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة ۖ توفني مسلما وألحقني بالصالحين”.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف» تحت شعار «لينا مكان» في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

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ولم يتمالك السيسي نفسه وانهمرت دموعه، خلال كلمة شكر وجهها له الفنان أشرف عبد الباقي، في النسخة الرابعة من احتفالية “قادرون باختلاف”، التي جاءت هذه السنة تحت شعار “لينا مكان”.

وخلال تواجده على المسرح برفقة أشخاص من ذوي الهمم، قال أشرف عبد الباقي: “إذا كنا سنتكلم عن أفضل صاحب، فهو متواجد معنا في القاعة، والذي أشار إلى القادرين باختلاف، وجعل وجهة النظر كلها تختلف”، في إشارة إلى السيسي فيما يتعلق بدعم أصحاب الهمم.

ومع هذه الكلمات، وتعالي أصوات التصفيق والدعم، بدأ الرئيس المصري في مغالبة دموعه.

ولاقى فيديو دموع الرئيسي السيسي بحسب وسائل إعلام مصرية تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، كونه يعطي أهمية كبيرة في كل عام لهذا الاحتفال، ويسعى جاهدا لتقديم الأفضل لذوي الهمم”.

ردود غاضبة ضد السيسي

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع دعاء السيسي بردود وتعليقات متباينة حيث علق أحدهم مخاطباً السيسي: “أتيتني من الملك .. انت بطشت وقتلت وسرقت،أي ملك؟ لا وكمان بطلب من ربنا يتوفاه مسلم ويلحقه بالصالحين واستدرك بنبرة تهكم :”تحشيش أصلي”.

وعقب أحمد مصطفى ساخرا من الرئيس المصري: “المشكلة يكون فاكر نفسه بجمال سيدنا يوسف”.

وقال مغرد آخر إن “السيسي وصل لمرحلة صعبة من جنون العظمة وتضخم الذات.. لقد اقتربت نهايته”.

فيما ذكر ناشط مدافعا عن السيسي: “قد ٱتاه الله الملك، وقد يكون تعلم من تأويل الاحاديث، و صيغة الدعاء في كتاب الله لكل المسلمين و ليست حصرا على الانبياء”

وأضاف: “لا اجد حرجاً من استخدام صيغة دعاء سيدنا يوسف لكل من استلم ملك او منصب، فماذا تجد في الحياة دون عون الله”.

وقال “عماد فتحي” :”يا سيسي وانت صغير أكيد كنت بتدعي اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عليم.”

ورأى “طه صباح” أن السيسي فاهم دعاء ” اللهم اقرضني قرضا حسنا في الدنيا والاخرة خطأ “.

وعلق “أحمد البقري “: “دا فاكر نفسه سيدنا يوسف عليه السلام”.

وعقب “عمر”: “لو فاكر نفسه ملك مش رئيس جمهورية اربع سنين و يمشي. بس هوا عارف انه مبلط مش حيمشي”.

نظام السيسي يضغط على المصريين

جدير بالذكر أن النظام المصري يواصل يوماً بعد يوم وبشكلٍ منهجي، الضغطَ على المصريين واستفزازهم بقرارات غريبة تزيد أوضاعهم سوءاً.

وكانت آخر هذه القرارات المثيرة للجدل من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هي رسالة موجّهة هذه المرة للمُقبلين على الزاوج قبل أيام، مفادها أنّ من يرغب بالزاوج عليه إيداع مبلغ معين في صندوق جديد تم تدشينه، وأطلق عليه اسم “صندوق دعم الأسرة”.

ويأتي إعلان السيسي عن هذا الصندوق ضمن سلسلة من الإجراءات الترقيعية التي انخرط فيها النظام العسكري المصري منذ أسابيع، في إطار برنامج أعده المقرضون الدوليون من أجل استرجاع مليارات الدولارات التي اقترضها السيسي طيلة 9 سنوات في الحكم، دون أن يكون لها على أرض الواقع أي أثر ملموس.

وكانت الحكومة المصرية قد أنشأت “صندوق وزارة الصحة“، وقبله “صندوق تحيا مصر” سيىء السمعة لدى ملايين المصريين.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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