الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةتقاريرالانجليز غيروا اعلام ساحل الخليج المتصالح وحذفوا آية (ونصر من الله وفتح...
تقارير

الانجليز غيروا اعلام ساحل الخليج المتصالح وحذفوا آية (ونصر من الله وفتح قريب) من علم الشارقة ورأس الخيمة!

كتب محمد الوليدي
نص من اتفاقية ١٨٢٠ مع حكام الساحل المتصالح مع شركة الهند الشرقية البريطانية watanserb.com
نص من اتفاقية ١٨٢٠ مع حكام الساحل المتصالح مع شركة الهند الشرقية البريطانية
- Advertisement -

وطن- في ١٩ فبراير من عام ١٩٥٨ وجه حاكم إمارة ابو ظبي، شخبوط بن سلطان آل نهيان رسالة للمقيم السياسي البريطاني في البحرين رونالد بورس، يستأذنه فيه بتعديل علم إمارة ابو ظبي وذلك بإضافة مستطيل ابيض اللون لزاويته العليا الجانبية ضمن خلفيته الحمراء حيث كان احمر اللون بالكامل سابقا، وأرسل له بصورة عن العلم القديم وصورة عن التعديل الجديد عليه.

حاكم ابو ظبي شخبوط يرجو تعديل علم امارته من المقيم السياسي البريطاني في البحرين عام ١٩٥٨ (FO 93/137/11)
حاكم ابو ظبي شخبوط يرجو تعديل علم امارته من المقيم السياسي البريطاني في البحرين عام ١٩٥٨ (FO 93/137/11)

وكانت بريطانيا قد اعترضت في السابق على تغيير سابق لعلم امارة ابو ظبي حين اراد حكامه تغييره من اللون الاحمر الى اللون الأخضر.

تصميم اعلام مقترحة ارسلها مكتب الهند التابع للتاج البريطاني لحكام الساحل للاختيار بينهما
تصميم اعلام مقترحة ارسلها مكتب الهند التابع للتاج البريطاني لحكام الساحل للاختيار بينهما

وقد وافق المقيم السياسي البريطاني على هذا التعديل الجديد.

المقيم السياسي البريطاني في البحرين يستجيب لطلب شخبوط ويوافق عليه. (FO 93/137/11)
المقيم السياسي البريطاني في البحرين يستجيب لطلب شخبوط ويوافق عليه. (FO 93/137/11)

العجيب ان هذا التعديل كان مقاربا للعلم الذي فرضه الانجليز عبر شركة الهند الشرقية على امارات الساحل ومنها ابو ظبي عام ١٨٢٠ بعد ان قام الانجليز بضرب رأس الخيمة، فاستسلمت امارات الساحل خوفا من هذا المصير، فوقعت على اتفاقية الحماية والمعاهدة البحرية عام ١٨٢٠، ومن خلالها فرض الانجليز على حكامها تغيير اعلامهم في البر والبحر، حيث اجبرتهم كنوع من الاستسلام وفرض الطاعة على وضع اللون الأبيض في أعلى اعلامهم الحمراء والتي كانت امارات الساحل تشترك فيه.

نص من اتفاقية ١٨٢٠ مع حكام الساحل المتصالح مع شركة الهند الشرقية البريطانية
نص من اتفاقية ١٨٢٠ مع حكام الساحل المتصالح مع شركة الهند الشرقية البريطانية

كان يوم ١٨٢٠/١/٨ يوما حزينا على ساحل الخليج والجنرال البريطاني وليام كير قرانت يقوم بانزال اعلام امارات الساحل لوضع الاعلام الجديدة المفروضة، لكن في الشارقة وراس الخيمة كان الأمر يختلف فقد كان يوم مناحة شهده اهالي الامارتين، فعلمهم لم يكن عاديا ولطالما اعتزوا به، فهو المزين بالآية الكريمة (ونصر من الله وفتح قريب) واللون الاخضر، والذي طوي الى الأبد ليستبدل بالعلم البريطاني المفروض.

تواقيع واختام حكام الساحل المتصالح على "الصلح" مع الانجليز عام ١٨٢٠
تواقيع واختام حكام الساحل المتصالح على “الصلح” مع الانجليز عام ١٨٢٠

اما إمارة الفجيرة والتي لم تعترف بها بريطانيا آنذاك فقد احتفظت بلون علمها الأحمر كاملا.

- Advertisement -

وكان الانجليز يطلقون عليها قبل التعديل باعلام العرب الدموية الحمراء إشارة للقرصنة في البحار وقطع الطريق والنهب في البر.

الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس الذي قسّم بلاد العرب وصمّم أعلامهم هكذا نعتهم بأبشع العبارات العنصرية “أقزام بقلوب ثعالب”!

وفي عام ١٩١٤ قام المقيم السياسي البريطاني في بوشهر ستيوارت جورج نوكس بتعديل على العلم الكويتي.
وفي ثلاثينات القرن الماضي امروا حكام البحرين بتعديل علمهم، وقد صدم المسؤول البريطاني الذي جاء للبحرين لمعاينة العلم فوجده يختلف تماما عن الشكل الذي أرسله المكتب الهندي التابع للتاج البريطاني لحكام الإمارة حيث وجده قد صبغ بصبغة محلية رديئة وعلى قماش رخيص بحيث ظهر لونا آخر غير اللون المرسل.

وفي عام ١٩٧٥ امر حاكم الشارقة سلطان القاسمي بإنزال ما يقارب تصميم هذا العلم من جميع مباني الإمارة معتبرا فرضه في ما مضى من قبل بريطانيا كان اهانة بحق كل سكان الشارقة، وقد سبق في عام ١٩٠٧ ان اعترض قواسم الشارقة على رفع نفس العلم، حين طلب منهم بيرسي كوكس رفعه على سفنهم.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
اقرأ أيضاً
تقارير

الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس الذي قسّم بلاد العرب وصمّم أعلامهم هكذا نعتهم بأبشع العبارات العنصرية “أقزام بقلوب ثعالب”!

الهدهد

زوجة حاكم الشارقة تنشر صورة لنجلها خالد القاسمي الذي توفي بتسمم المخدرات

الهدهد

تغريدة نارية لزوجة حاكم الشارقة عن رقص الحاخام الإسرائيلي “العرضة” في السعودية

الهدهد

هل تتمّ تصفية حاكم الشارقة كما حدث مع أبنائه بعد مخالفته قرار الإجازات الرسمية!

الهدهد

عبدالخالق عبدالله: تأييد شعبي لقرار حاكم الشارقة المُخالف لـ“أبوظبي ودبي” بشأن إجازة الجمعة

الهدهد

حاكم الشارقة يخالف قرار “أبوظبي ودبي” ويقرر: ” يوم الجمعة اجازة كاملة”

الهدهد

“اللبؤة لا تحاول أن تكون كالأسد”.. تصريحات الشيخة بدور القاسمي عن المرأة تلقى تفاعلا

الهدهد

القواسم يرفضون سياسة الإمارات وزوجة حاكم الشارقة وابنته أحرجتا ابن زايد بتضامنهن مع الفلسطينيين

الهدهد

هل يضطر ابن زايد لاغتيال حاكم الشارقة أو تغييبه بعد هذه الرسالة الخطيرة التي وصلته؟

الهدهد

زوجة حاكم الشارقة جواهر القاسمي ترفض التطبيع الإسرائيلي الإماراتي في تغريدة جريئة.. ماذا سيفعل ابن زايد بها؟!

تقارير

وثائق بريطانية تكشف لأول مرة مواقف السعودية والكويت من احتلال الجزر الإماراتية

تقارير

اعتبراه خيانة.. هل يقدم ابن زايد على اغتيال حاكمي الشارقة وعجمان لرفضهما قرار التطبيع الذي انفرد به مع ابن راشد؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انتفاخ البطن: 3 أسباب شائعة يجب تجنبها

بحيل شيطانية.. عمليات احتيال منظمة بسلطنة عمان وبيان رسمي يحذر

بالصور..7 أشياء جعلت العالم أفضل في 2022

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي القوية في الدوري الإنجليزي

تقنية طبيعية 100٪ وفعالة مثل الأدوية للتغلب على مشاعر القلق

مبابي يتفوق على هالاند.. أفضل 5 هدافين في عام 2022

اتهامات جديدة تلاحق الإمارات بالوقوف وراء واقعة “قطر غيت”.. ما القصة؟

عمرو أديب يفضح نفسه بعد أن أوجعته تغريدة نجيب ساويرس.. ما القصة؟!

كيليان مبابي يكسر صمته ويرد على سخرية “مارتينيز” منه بعد الهزيمة في كأس العالم..ماذا قال؟!

وفاة طالبة فلسطينية سقطت من الطابق الرابع من مساكن للطلاب بالأردن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC