الإعلام الهندي يحتفي بقرار منع العباءة في المدارس السعودية..يدعم موقفنا ضد المسلمين

- Advertisement -

وطن- احتفى الإعلام الهندي التابع لرئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ بقرار نظام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حظر ارتداء العباءة للطالبات في قاعات الامتحانات، معتبرا أن قرار الحكومة السعودية يدعم قرار الحكومة الهندية؛ بمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس والكليات.

وفي هذا السيق، تساءلت صحيفة Organiser الهندية: لماذا يواصل المسلمون في الهند الإعتراض على قرار منع ارتداء الحجاب في المدارس، بينما قامت الحكومة السعودية بحضر ارتداء “العباءة” في قاعات الإمتحانات.

وقالت الصحيفة إن هيئة تقويم التعليم والتدريب (ETEC) في المملكة العربية السعودية حظرت ارتداء الحجاب والعباية للطالبات، وذكرت أنه يمكنهم ارتداء الزي المدرسي الذي يجب أن يلتزم بلوائح الآداب العامة، مضيفة أن هذا يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الإسلاميين الهنود إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.

من جانبه، قال موقع Kaumudi الهندي إن قرار الحكومة السعودية بمنع ارتداء العباءة في المدارس؛ يأتي في وقت شهدت فيه الهند احتجاجات واسعة النطاق، بسبب حظر الحجاب في المدارس في ولاية كارناتاكا.

أما موقع OpIndia فاحتفي بقرار السعودية بحظر العباءة في قاعات الامتحانات أيضا؛ لافتا إلى أنه جاء في وقت يخوض فيه المسلمون في الهند معركة قضائية للحصول على إذن للطالبات المسلمات، لارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية على الرغم من أن المؤسسات لديها قواعد محددة لباس موحد.

واعتبر الموقع أن “التحريض “هز كارناتاكا في بداية عام 2022 ثم وصل الأمر إلى المحكمة، حيث يواصل القادة السياسيون المسلمون مثل أسد الدين العويسي الذي يدلي بتصريحات حول الحجاب بين الحين والآخر، حيث قال إنه يريد أن يرى امرأة ترتدي الحجاب تصبح رئيسة وزراء البلاد.

منع الطالبات من ارتداء العباءة أثناء الامتحانات

- Advertisement -

يشار إلى انه وفقا للقرار الجديد من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، فإنه يتعين على الطالبات ارتداء الزي المدرسي داخل غرف الامتحان والامتثال لقوانين الآداب العامة في الدولة.

وكتبت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم على تويتر “من الضروري الالتزام بالزي الذي يتوافق مع لائحة الحفاظ على الآداب العامة في أماكن الامتحان ، مع العلم أنه ممنوع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار”.

مرحباً:

يتوجب الإلتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) December 16, 2022

ابن سلمان يعفي النساء من لبس العباءة

وكان لبس العباءة للنساء في وقت سابق ملزم قانونيا في المملكة العربية السعودية، لكن في عام 2018 ، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لن تكون إكراهًا بعد الآن.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن القرار مع استمرار تزايد اعتراف الدولة بحقوق المرأة ، مع تحقيق نجاحات كبيرة بما في ذلك قرار السماح للمرأة بالمشاركة في الأحداث الرياضية العامة المختلطة بين الجنسين وقيادة السيارة وسماحه للنساء بنزع الحجاب.