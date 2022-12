إيلون ماسك يشتم مغرداً انتقده بلفظ إباحي خارج (شاهد)

- Advertisement -

وطن- شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالاً حادّاً بين مالكه الجديد، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وأحد المغردين الذي وصفه بالطفل الصغير.

وكان “ماسك” قد نشر صورة متداولة تعبّر عن تأثير شبكة “سي أن أن” و”جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع الأمريكي، وكيف عملت على غسل أدمغة الأمريكيين واعترافهم بالأمر، ليعلّق عليها بالقول: “أنا لست مغسول الدماغ”، في إشارة لعدم قدرة هذه الوسائل على التأثير على تفكيره.

ليردّ عليه أحدهم منتقداً إياه بالقول: “ربما لا ، لكنك مندفع كطفل صغير. آمل حقًا أن يكون لديك خطة سرية ، ولكن كما هو واضح الآن ، فقد دفعت أكثر من أي وقت مضى لتكون أكبر متصيد على الإنترنت”.

Maybe not, but you've got the impulse control of a toddler.

I really hope you've got some secret plan, but as it stands now, you paid the most ever to be the biggest internet troll.

— Peter Kacandes (@ElGrecoSF) December 28, 2022