الخميس, ديسمبر 29, 2022
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أهدى جريمة في العالم.. لصوص يسرقون ماكينة صرف آلي بطريقة لا تصدق (فيديو)

جرائم سرقة جماعية حدثت في ولايات أمريكية تزامنا مع العاصفة الثلجية

كتب خالد السعدي
سرقة ماكينة صرف آلي watanserb.com
سرقة ماكينة صرف آلي
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وطن- كالنار في الهشيم، تنتشر مقاطع الفيديو التي توثق عمليات سرقة جماعية في ولاية بنسلفينيا الأمريكية التي تضررت بشدة من عاصفة ثلجية ضربت كل الولايات الأمريكية بلا استثناء.

جرائم السرقة الجماعية ظهرت بشكل مكثف في الأيام الماضية، وبدت الشرطة الأمريكية عاجزة عن التصدي لها بشكل كبير.

وأظهرت مقاطع فيديو جديدة، لصوصا في ولاية بنسلفينيا الأمريكية دخلوا متجرا بهدوء وسحبوا آلة الصراف بهدوء وأدخلوها سيارتهم ثم غادروا.

وكان لافتا إلى الجريمة ارتُكبت في وضح النهار، فيما عجزت الشرطة عن إيجادهم.

هذا المقطع نشرته شرطة الولاية، ودعا السكان للتعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، لا سيما أنهم سرقوا الكثير من ماكينات الصراف الآلي كما أعلنت الشرطة.

عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات الأمريكية

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وتعرض جميع الولايات الأمريكية لعاصفة ثلجية عنيفة، كبت البلاد خسائر ضخمة جدا سواء بشريا أو ماديا، بما في ذلك في ولاية بنسلفانيا، التي انخفض فيها إنتاج الغاز الطبيعي بأكثر من 20% بسبب تجمد الآبار.

وتسببت عاصفة الشتاء إليوت في قطع التيار الكهربائي عن ملايين الأسر، وعطلت خطط السفر في عيد الميلاد لملايين آخرين حيث تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وأدت العاصفة إلى محاصرة بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم، حيث كان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبًا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندى على طول الحدود مع المكسيك.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، فإن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوى، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعى من شرق جبال روكى إلى جبال الأبلاش.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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