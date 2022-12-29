أهدى جريمة في العالم.. لصوص يسرقون ماكينة صرف آلي بطريقة لا تصدق (فيديو)

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وطن- كالنار في الهشيم، تنتشر مقاطع الفيديو التي توثق عمليات سرقة جماعية في ولاية بنسلفينيا الأمريكية التي تضررت بشدة من عاصفة ثلجية ضربت كل الولايات الأمريكية بلا استثناء.

جرائم السرقة الجماعية ظهرت بشكل مكثف في الأيام الماضية، وبدت الشرطة الأمريكية عاجزة عن التصدي لها بشكل كبير.

وأظهرت مقاطع فيديو جديدة، لصوصا في ولاية بنسلفينيا الأمريكية دخلوا متجرا بهدوء وسحبوا آلة الصراف بهدوء وأدخلوها سيارتهم ثم غادروا.

وكان لافتا إلى الجريمة ارتُكبت في وضح النهار، فيما عجزت الشرطة عن إيجادهم.

لصوص في ولاية بنسلفينيا الأمريكية دخلوا متجر بهدوء وسحبوا آلة الصراف بهدوء وأدخلوها سيارتهم بهدوء ثم ذهبوا بهدوء. الحادثة وقعت في وضح النهار والشرطة عجزت عن إيجادهم فنشرت المقطع ليساعدهم الناس في التعرف عليهم وقالت إنهم سرقوا صرافات كثيرة بنفس الطريقة.pic.twitter.com/cyDriCDTa5 — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 28, 2022

هذا المقطع نشرته شرطة الولاية، ودعا السكان للتعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، لا سيما أنهم سرقوا الكثير من ماكينات الصراف الآلي كما أعلنت الشرطة.

عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات الأمريكية

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وتعرض جميع الولايات الأمريكية لعاصفة ثلجية عنيفة، كبت البلاد خسائر ضخمة جدا سواء بشريا أو ماديا، بما في ذلك في ولاية بنسلفانيا، التي انخفض فيها إنتاج الغاز الطبيعي بأكثر من 20% بسبب تجمد الآبار.

وتسببت عاصفة الشتاء إليوت في قطع التيار الكهربائي عن ملايين الأسر، وعطلت خطط السفر في عيد الميلاد لملايين آخرين حيث تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

‼️❄️🇺🇸🛢 US natural gas production suffered its biggest one-day drop in more than a decade on Friday as the massive winter storm battering much of North #America froze liquids in pipes and forced wells to shut down. #USA -Bloomberg pic.twitter.com/ua6R1gDIwQ — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 25, 2022

وأدت العاصفة إلى محاصرة بعض السكان داخل منازلهم بسبب انجراف الثلج المتراكم، حيث كان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبًا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندى على طول الحدود مع المكسيك.

Massive winter storm sweeps across the United States. (Video: USA Today) pic.twitter.com/HUY0lbvv0g — Mike Sington (@MikeSington) December 26, 2022

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، فإن حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوى، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعى من شرق جبال روكى إلى جبال الأبلاش.