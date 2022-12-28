وسط الراقصات مع سواريز.. ميسي بملهى ليلي يحتفل بالكريسماس والكأس (فيديو)

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وطن – راج مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يغني ويرقص بكل سعادة، خلال الاحتفال بـ الكريسماس أو عيد الميلاد في ملهى ليلي في مدينة روزاريو، المدينة التي وُلد فيها “البرغوث” الأرجنتيني والتي بسبب ذلك أصبحت من أشهر المدن في الأرجنتين.

ميسي يحتفل بالكريسماس رفقة سواريز وعائلتيهما

وظهر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقطع فيديو متداول وهو يغني الأغنية الشهيرة “Muchachos” التي تغنيها فرقة La Mosca Tsé-Tsé، والتي كان يغينها لاعبو الأرجنتين طوال البطولة.

[ROSARIO] Messi, Los Palmeras y el hit "Muchachos", en el cumple de 15 de su sobrina. 🥳🇦🇷🍾 pic.twitter.com/BgWSyUrnef — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 28, 2022

وتوجه ليونيل ميسي، بحسب “رويترز“، إلى مسقط رأسه مدينة “روزاريو” لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه، ومنهم المهاجم الأوروغوياتي لويس سواريز.

وذكر ذات المصدر أن “سواريز” وصل على متن طائرة خاصة قادمة من “مونتيفيديو”، برفقة شريكته “صوفيا بالبي” وأطفالهما.

وذهب “ميسي” إلى مدينة “روساريو” لقضاء عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد، رفقة صديقه لويس سواريز عقب تتويج الأرجنتين بمونديال 2022.

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وفي خضم هذه الأعياد واصل ميسي الاحتفال باللقب المونديالي ولم يفوت فرصة غناء أغنية “Muchachos” التي رافقت المنتخب الوطني الأرجنتيني طوال البطولة، خلال تواجده بأحد الملاهي الليلية.

علاقة الصداقة بين ليونيل ميسي ولويس سواريز

وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلمه الكبير وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022، وأعلن عدم اعتزاله اللعب دوليًا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.

وتربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني “لويس سواريز” علاقة صداقة جميلة وقديمة.

وتربط ميسي وسواريز علاقة خاصة جعلتهما يتفقان على اللعب مع بعضهما مستقبلاً، مثلما وعد ميسي نيمار في وقت سابق، وحققاه بألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن غير المستبعد أن يجتمعا في فريق واحد مع نهاية مشوارهما.

وفي 2020، عندما قررت إدارة برشلونة “طرد” النجم لويس سواريز بطريقة “مهينة” بذرائع وجود مشاكل مالية خانقة بسبب كورونا، وتوقف اللعب الدولي في ذلك الوقت، دون مراعاة لتاريخ سورايز أو ما قدمه إلى النادي.

وكان ميسي فتح النار على إدارة فريقه برشلونة، على خلفية الطريقة التي رحل بها زميله وصديقه لويس سواريز عن “كامب نو” إلى أتلتيكو مدريد، أثناء وداعه المؤثر لسواريز.

وكتب ميسي على حسابه بموقع “انستغرام” حينها: “كنت تستحق أن ترحل كما أنت: واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تفوز بالألقاب كعضو في الفريق وبشكل فردي”، مرفقا كلامه بصور تجمعه مع المهاجم الأوروغواياني صاحب الـ33 عاما.

وتابع “البرغوث” “لم يكن ينبغي أن يطردوك كما فعلوا، لكن الحقيقة لم تعد (تصرفاتهم) تفاجئني”.

ليرد عليه “سواريز” بتعلق على منشور “ميسي” بالقول: “شكرا لك يا صديقي على كلماتك، وشكرا لكونك على ما أنت عليه، لما كنت عليه منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي”.

وأضاف: “سأبقى دائما ممتنا لميسي الإنسان – المضحك والعاطفي – لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب”.

وتابع: “لا تنس ما قلته لك: استمر في الاستمتاع بما تفعله وإثبات أنك رقم واحد. ولا تدع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص يشوهون العملاق الذي تمثله للنادي وعالم كرة القدم”.

وختم سواريز بالقول: “أحبك كثيرا يا صديقي. وسنفتقدكم [ميسي وزوجته وأطفالهما الثلاثة]”.