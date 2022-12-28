الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتناوسط الراقصات مع سواريز.. ميسي بملهى ليلي يحتفل بالكريسماس والكأس (فيديو)
حياتنا

وسط الراقصات مع سواريز.. ميسي بملهى ليلي يحتفل بالكريسماس والكأس (فيديو)

احتفل ليونيل ميسي بكأس العالم مع أصدقائه في ملهى ليلي بمدينة روزاريو مسقط رأسه في الأرجنتين

كتب فهمي الورغمي
ميسي يحتفل بعيد الميلاد watanserb.com
ميسي يحتفل بعيد الميلاد في ملهى ليلي في مدينة روزاريو
- Advertisement -

وطن – راج مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يغني ويرقص بكل سعادة، خلال الاحتفال بـ الكريسماس أو عيد الميلاد في ملهى ليلي في مدينة روزاريو، المدينة التي وُلد فيها “البرغوث” الأرجنتيني والتي بسبب ذلك أصبحت من أشهر المدن في الأرجنتين.

ميسي يحتفل بالكريسماس رفقة سواريز وعائلتيهما

وظهر قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقطع فيديو متداول وهو يغني الأغنية الشهيرة “Muchachos” التي تغنيها فرقة La Mosca Tsé-Tsé، والتي كان يغينها لاعبو الأرجنتين طوال البطولة.

وتوجه ليونيل ميسي، بحسب “رويترز“، إلى مسقط رأسه مدينة “روزاريو” لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه، ومنهم المهاجم الأوروغوياتي لويس سواريز.

وذكر ذات المصدر أن “سواريز” وصل على متن طائرة خاصة قادمة من “مونتيفيديو”، برفقة شريكته “صوفيا بالبي” وأطفالهما.

وذهب “ميسي” إلى مدينة “روساريو” لقضاء عطلة رأس السنة وأعياد الميلاد، رفقة صديقه لويس سواريز عقب تتويج الأرجنتين بمونديال 2022.

- Advertisement -

وفي خضم هذه الأعياد واصل ميسي الاحتفال باللقب المونديالي ولم يفوت فرصة غناء أغنية “Muchachos” التي رافقت المنتخب الوطني الأرجنتيني طوال البطولة، خلال تواجده بأحد الملاهي الليلية.

علاقة الصداقة بين ليونيل ميسي ولويس سواريز

وحقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلمه الكبير وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022، وأعلن عدم اعتزاله اللعب دوليًا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.

وتربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني “لويس سواريز” علاقة صداقة جميلة وقديمة.

تتويج ميسي ببطولة كأس العالم 2022 في قطر

وتربط ميسي وسواريز علاقة خاصة جعلتهما يتفقان على اللعب مع بعضهما مستقبلاً، مثلما وعد ميسي نيمار في وقت سابق، وحققاه بألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، ومن غير المستبعد أن يجتمعا في فريق واحد مع نهاية مشوارهما.

وفي 2020، عندما قررت إدارة برشلونة “طرد” النجم لويس سواريز بطريقة “مهينة” بذرائع وجود مشاكل مالية خانقة بسبب كورونا، وتوقف اللعب الدولي في ذلك الوقت، دون مراعاة لتاريخ سورايز أو ما قدمه إلى النادي.

تربط لويس سواريز وميسي علاقة صداقة وطيدة

وكان ميسي فتح النار على إدارة فريقه برشلونة، على خلفية الطريقة التي رحل بها زميله وصديقه لويس سواريز عن “كامب نو” إلى أتلتيكو مدريد، أثناء وداعه المؤثر لسواريز.

وكتب ميسي على حسابه بموقع “انستغرام” حينها: “كنت تستحق أن ترحل كما أنت: واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تفوز بالألقاب كعضو في الفريق وبشكل فردي”، مرفقا كلامه بصور تجمعه مع المهاجم الأوروغواياني صاحب الـ33 عاما.

وتابع “البرغوث” “لم يكن ينبغي أن يطردوك كما فعلوا، لكن الحقيقة لم تعد (تصرفاتهم) تفاجئني”.

ليرد عليه “سواريز” بتعلق على منشور “ميسي” بالقول: “شكرا لك يا صديقي على كلماتك، وشكرا لكونك على ما أنت عليه، لما كنت عليه منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي”.

وأضاف: “سأبقى دائما ممتنا لميسي الإنسان – المضحك والعاطفي – لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب”.

وتابع: “لا تنس ما قلته لك: استمر في الاستمتاع بما تفعله وإثبات أنك رقم واحد. ولا تدع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص يشوهون العملاق الذي تمثله للنادي وعالم كرة القدم”.

وختم سواريز بالقول: “أحبك كثيرا يا صديقي. وسنفتقدكم [ميسي وزوجته وأطفالهما الثلاثة]”.

المصدررويترز + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أنباء عن تصميم أديداس قميصا لمنتخب الأرجنتين على شكل البشت العربي

حياتنا

شربت حتى الثمالة.. زوجة ميسي تحتفل بعيد الميلاد برقصة مثيرة(شاهد)

الهدهد

“منتخب الأرجنتين فاز في المونديال بالمجاملات”.. حقائق ومقاطع تدحض هذا الرأي

رياضة

احتفالات نجوم الكرة العالمية ب”الكريسماس” (صور)

حياتنا

ميسي يتأثر بقصة إذاعية عن حياته ويرسل مقطعاً صوتياً أبكى فيه الجميع (شاهد)

رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

الهدهد

إقبال منقطع النظير بين الأجانب على شراء البشت العربي بعد لقطة ميسي في قطر

رياضة

ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

الهدهد

الأرجنتين تصدر عملة جديدة تحمل صورة ميسي.. ما القصة؟ (شاهد)

الهدهد

بالبشت القطري .. ميسي يطيح بـ”البيضة” ويصبح ملك إنستغرام الجديد

الهدهد

صحفي بريطاني يفحم غاري لينيكر ومنتقدي مشهد البشت: ماذا لو ارتدى ميسي شعار الشواذ؟

حياتنا

كأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيان من السفارة الأمريكية في الخرطوم يبدد أحلام السودانيين.. ما القصة؟

سلطنة عمان ترفض الضغوطات السعودية.. صحيفة إسرائيلية تثير الجدل

الدوسري: محمد بن سلمان اعتدى على خاله بالضرب المبرح وكسر يده

كوهين: إماراتيون بينهم شخصيات شهيرة في إسرائيل للاحتفال برأس السنة

مملوك لعشيقته.. بوتين اصطحب زعماء إلى “ناد للتعري” وبينهم رئيس مسلم

مأذون أحرج نظام السيسي وتسبب بأزمة.. هذا مصيره بعد نصيحة للشباب

ياسين بونو ويوسف النصيري يثيران الإعجاب بما فعلاه في المطار (فيديو)

قبل فوات الأوان.. سفير أمريكي سابق بتونس يدعو للتحرك ضد قيس سعيد

بعد 102 طفل و12 زوجة و568 حفيدا.. الرجل المعجزة قرر التوقف عن الإنجاب لهذا السبب

محمد الترك ودنيا بطمة.. القضاء المغربي يصدر كلمته الأخيرة في قضية الخيانة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC