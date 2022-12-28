هل تمتلك هذا المنتج؟ من الممكن أن تكون شركة Apple مدينة لك بالمال وأنت لا تعرف ذلك

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وطن-على الرغم من أن أجهزة Macbook المصممة من قبل شركة Apple، مشهورة جدًا في شتى أنحاء العالم، فإنها من الأجهزة الإلكترونية التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب مشكلة لوحة مفاتيح الفراشة. لقد حققت لوحة المفاتيح هذه ثورة في سلسلة أجيال جهاز MacBook القديمة، لكنها لم تحقق النجاح المتوقع.

حلت لوحة مفاتيح الفراشة محل لوحة المفاتيح المقصية على أجهزة MacBooks لفترة قصيرة. وفي البداية، بدأ هذا النوع من لوحة المفاتيح يسبب مشاكل تتعلق بمتانتها. ولقد اشتكى المستخدمون من أنها لوحة مفاتيحة رقيقة للغاية، بحيث كانت مكانًا لتراكم الأوساخ وجزيئات الغبار. نتيجة لذلك، تلتصق بعض المفاتيح وتتوقف عن العمل، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

يُذكر أنه تم الحفاظ على هذا النظام حتى عام 2020، بعد أن أجرت شركة Apple سلسلة من التغييرات والتعديلات على التصميم لحل المشكلات. وكان على العديد من المستخدمين اللجوء في مناسبات مختلفة لإجراء إصلاحات مجانية، بما في ذلك التغيير الكامل للوحة المفاتيح.

سيتعين على شركة آبل دفع 50 مليون دولار

بدأت الدعوى الجماعية ضد شركة Apple بسبب لوحة مفاتيح الفراشة في عام 2018، واتهم المتضررون شركة Apple بانتهاك سلسلة من قوانين المستهلك. وفي ذلك الوقت، حاولت الشركة الدفاع عن نفسها، لكن الدعوى وصلت أخيرًا إلى المحاكم، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

أخيرًا، في صيف عام 2022، اضطرت شركة Apple إلى دفع تعويضات قدرها 50 مليون دولار في مواجهة دعوى قضائية جماعية من العملاء المتأثرين بلوحة مفاتيح الفراشة. ولقد حددت الدعوى القضائية أن الشركة الأمريكية كانت تعلم أن لوحة المفاتيح هذه قد تفشل وما زالت تبيع الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك انتقدت الدعوى أن كلاً من خدمات الإصلاح والاستبدال كانت غير فعالة، حيث أن الغالبية العظمى من الحالات، استُبدلت فيها لوحة المفاتيح بأخرى بنفس الخصائص.

هذا وتشمل هذه الاتفاقية جميع العملاء الذين اشتروا طرازات MacBook و MacBook Pro و MacBook Air بين عامي 2015 و 2019. وسيستفيد المستخدمين في سبع ولايات في الولايات المتحدة، مثل نيوجيرسي وكاليفورنيا وإلينوي ونيويورك وواشنطن. أما فيما يتعلق بالمبلغ النقدي يقدر أن كل شخص متضرر سيحصل على ما بين 125 و 195 دولارًا.

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فيما يلي نماذج MacBook المتأثرة حسب الترتيب الزمني: