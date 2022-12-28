هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 علاجات منزلية للحصول على نوم عميق

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وطن– النوم الجيد ليلاً ضروري لصحتنا ورفاهيتنا. ولكن عندما نعاني من الأرق، يبدو النوم مستحيلًا ويتركنا نشعر بالإحباط والقلق والإرهاق، خاصة إذا قمنا بالفعل بتجربة الحيل الكلاسيكية كقراءة كتاب وإطفاء الأضواء الزرقاء قبل ساعة من النوم.

وعادة ما تكون مكملات الميلاتونين هي التوصية الأولى إذا أردنا البحث على الإنترنت عن علاجات طبيعية لاضطراب النوم.

ولكن إذا كان المرء يرغب في اللجوء إلى علاجات طبيعية ويتشكك في جدوى أو الآثار الجانبية المحتملة للمكملات أو العقاقير الدوائية، فيمكنه عندئذ إتباع هذه التقنيات الطبيعية للنوم التي كشفها موقع”CNET” للمساعدة في تخفيف الأرق.



شاي الأعشاب

يتيح كوب من أحد أنواع الشاي العشبي على غرار شاي البابونج قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل، وقتًا للاسترخاء والاستمتاع بنوم هادئ. لكن ينصح الخبراء بضرورة التأكد من إلقاء نظرة على ملصق المحتويات للتأكد من عدم إضافة الكافيين إلى المكونات.

زيت اللافندر على وسادتك

أحد العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لمحاربة القلق والتوتر والأرق هي الزيوت الأساسية. إذا لم يكن الشاي هو الطريقة المفضلة لديك للاسترخاء قبل النوم، فإن العطور الزهرية والأعشاب هي طرق جيدة للمساعدة على النوم.

بعض الزيوت الأساسية الشائعة للنوم هي اللافندر والبابونج. لا ينبغي أبدًا تناول الزيوت العطرية، ولكن يمكنك وضع قطرة صغيرة على وسادتك في الليل. يمكن أيضًا نشر الزيوت العطرية في الهواء أو استخدام اللافندر المجفف لصنع الشاي.

زيوت CBD



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يُشتق زيت CBD أو الكانابيديول من نباتات القنب. يعتبر CBD علاجًا آمنًا وفعالًا للأرق، وهو لا يحتوي على مادة THC تقريبًا، وهي المادة الموجودة في الماريغوانا التي تغير الحالة العقلية للفرد. تشير العديد من الدراسات إلى أن زيت CDB فعال جدًا في تعزيز النوم وتقليل القلق. يمكن الحصول على مادة CDB بأشكال عديدة، مثل الزيوت والكريمات.

استخدم هذه الزيوت قبل النوم للاسترخاء.

اليوجا والتأمل قبل النوم

ممارسة اليوجا أو التأمل قبل النوم يساعد في تقليل الأرق والنوم بشكل أفضل. فينصح بممارسة وضعيات اليوجا البسيطة مع التركيز على أنفاسك. هناك أيضًا العديد من تطبيقات التأمل التي يمكن تحميلها على الهاتف لتهدئة عقلك والنوم براحة.

زهرة الآلام المجففة

تساعد هذه الزهرة على مكافحة الأرق إما عن طريق إستخدامها كشاي عشبي أو كدهان باستخدام الزيت المستخرج منها. مع مراعاة عدم استخدام الحوامل لهذا الإجراء.

المغنيسيوم

المغنيسيوم، معدن أساسي تحتاجه مئات العمليات الحيوية في الجسم منها النوم.



يوجد المغنيسيوم بشكل طبيعي في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والسبانخ وحليب الصويا والزبادي والحبوب الكاملة. لذا ينصح بتناول وجبات خفيفة من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم قبل النوم بساعة أو ساعتين.

عصير الكرز اللاذع

يمكن أن يزيد عصير الكرز الحامض من إنتاج الميلاتونين لدى من يقومون بتناوله قبل النوم. أفادت نتائج دراسة أن شرب عصير الكرز قبل النوم يكافح الأرق ويساعد على تحسين جودة النوم.