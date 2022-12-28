هذه أبرز توقعات العملات المشفرة لعام 2023!

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وطن– شهدت أسواق العملات المشفرة تقلبات كبيرة هذا العام، حيث فشلت العديد من الكيانات اللامركزية والمركزية في الحفاظ على مكانتها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تقنيات Web3 التي ظهرت من شتاء التشفير (وهو الوقت الذي إنخفضت فيه أسعار العملات المشفرة) ستغير كل شيء في سوق التشفير.

تعتمد Web3 والمعروفة باسم Web 3.0 أيضاً، تقنية البلوكتشين اللامركزية التي تستند إليها العملات الرقمية، وهي عبارة عن نسيج حاسوبي قابل للتركيب يتمحور حول الإنسان ويحافظ على الخصوصية.

في هذا السياق، إكتشفوا معنا بعض التوقعات في سوق العملات المشفرة في عام 2023، وفقا لما أورده موقع “كوين تلغراف“.



إنخفاض سوق التمويل المشفّر

سيشهد تمويل رأس المال الاستثماري في صناعة العملات المشفرة تراجعاََ من حيث النمو خلال النصف الأول من عام 2023، لكن الخبراء بقولون إن هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.

ينتظر المستثمرون وصول الأمور إلى الحضيض بينما يوازنون أيضًا مخاوف الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقًا وخطر الركود العالمي.

مستقبل web3

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في عام 2023، ستختفي Web3 التي رفضت الحاجة إلى العلامات التجارية الكبرى.سوف يدرك المستثمرون أخيرًا أنه في حالة عدم وجود أموال خارجية من العلامات التجارية الكبرى، كل ما لديهم هو رمز تأتي قيمته الوحيدة من دولارات المستخدم.

وبدلاً من ذلك، ستشمل مشاريع العلامات التجارية الكبيرة والإعلان والتسويق تقسيم رأس المال الخارجي الهادف بين المستخدمين الفعليين.

وستستمر العلامات التجارية في Web2، مثل Nike و Starbucks و Meta، في التجربة في Web3، مع التركيز المستمر على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) باعتبارها التنسيق المفضل، مع التركيز على اكتساب العملاء والمشاركة على تحقيق الدخل.

مجتمع ويب 3



تستخدم كلمة “مجتمع” في المقام الأول لوصف “مجموعة من الأشخاص يتشاركون حلمًا مشتركًا للثروة السريعة والذين يتخلون عن هذا المشروع بمجرد توقفه عن النمو.”

بينما سنستمر في رؤية استثناءات لهذه القاعدة، ما سندركه في الواقع في عام 2023 هو أن نموذج Web3 كان في كثير من الأحيان مجرد مشروع.

مع انخفاض تكاليف تطوير تطبيقات Web3 وارتفاع تكاليف اكتساب المستخدمين، سيكون هناك تركيز أكثر على الجودة والاكتشاف.

استخدام تقنيات “ويب 3”



في عام 2023، سيتم تثبيت تطبيقات Web3 عبر متجر التطبيقات، مما سيساعد المطورين والمستخدمين في العثور على بعضهم البعض بشكل أكثر كفاءة.



مكانة قوية لـ ويب 3″

في 2023، ستستمر Web3 في تقديم مكانة قوية، مع تطبيقات مستنسخة وظيفيًا للشركات القائمة، ولكن مع بعض مكونات blockchain الأساسية.

ستنشئ هذه التطبيقات مكانًا مناسبًا في السوق للمستخدمين الذين يريدون نفس عرض المنتج الأساسي التقليدي على غرار العديد من شركات الإنترنت (مثل Amazon). سوف يفرقون إلى حد كبير في التسويق والخبرة بدلاً من عرض المنتج الأساسي.

تطبيقات البلوكشين

في 2023، ستعتمد تطبيقات blockchain بشكل متزايد على الرموز المميزة الحالية لتشغيل الآليات المتعلقة بالرمز المميز. كما ستستمر عملة Ethereum في تطوير خارطة الطريق الخاصة بها في عام 2023.

العملات المستقرة

ستجد العملات المستقرة المزيد من حالات الاستخدام خارج أسواق رأس المال المشفرة، مما سيؤدي إلى مزيد من التبني السائد – بشكل أساسي بين الشركات – والابتكار داخل Web3.

حروب ثقافية حول العملات المشفرة



ستشتعل الحروب الثقافية حول العملات المشفرة في نهاية عام 2023 وستستمر حالات الازدهار والكساد، وسيتخذ المزيد من السياسيين مواقف قوية بشأن العملات المشفرة.