ميا خليفة تطلب أغرب وأجرأ هدية في عيد الميلاد (شاهد)

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وطن– تركت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة، معجبيها في حالة من الذهول، بعدما ارتدت فستاناً شفافا بمناسبة عيد الميلاد.

القليل من النرجسية

وكتبت ميا خليفة سؤالاً غريباً، تعليقاً على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام. وقالت: “الآن بعد أن حصل بابا نويل على يومه ، هل يمكنني الحصول على القليل من النرجسية؟”

تتعامل النجمة الإباحية السابقة بانتظام مع قاعدة المعجبين المخصصة لها على إنستغرام لالتقاط الصور بملابس كاشفة.

وشهدت آخر منشورات القنبلة اللبنانية ملابس تكشف ساقيها وتحمل حقيبة صفراء في الهواء.

رائعة

نسيجها الأبيض الرقيق لم يترك سوى القليل للخيال ، مع سترة زرقاء فقط تحافظ على كرامة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو ميا ، التي كانت ترتدي نظارة شمسية بيضاء في العرض المليء بالحيوية ، وهي تتبختر أمام عدد من المرايا الفاخرة.

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عبر متابعي ميا عن إعجابهم بها، حيث قال أحدهم: “ميا هي اللحظة” وآخر وصفها ببساطة بأنها “رائعة”.

عملية جراحية

لم تخجل ميا خليفة البالغة من العمر 29 عاماً، من استغلال يوم الميلاد، لطلب الهدايا بالبريد بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

كشفت ميا أنها كانت تطلب السلام العالمي وإجراء عملية جراحية في مكان حساس أسفل جسدها. حيث قررت الأيقونة المصنفة X أن تعالج نفسها بأحد الهدايا في وقت مبكر في فيديو جريء لها على طاولة العمليات.

خلعت ميا ملابسها الداخلية الزرقاء في مقطع كاشف واعترفت بأنها “ذهلت بالذكاء بسبب التكنولوجيا الطبية الحديثة“.

في وقت سابق من هذا العام ، ظهرت ميا خليفة في ملابس مصنفة على شكل X مكتملة بأقفال وأحزمة وقلادة شريرة حول رقبتها.

27 مليون متابع

ميا ، التي أصبحت واحدة من أشهر النجوم الكبار في العالم قبل أن تترك المجال لصالح متابعة مسيرتها المهنية كمؤثرة ، نظرت مباشرة إلى الكاميرا للحصول لتثير النبض.

وقفت ميا لالتقاط صور بالأبيض والأسود، حيث أثبتت الملابس الداخلية الخافتة مرة أخرى لماذا تفتخر النجمة بـ 27 مليون متابع.

وقبيل مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، دفعت أيقونة “onlyfans“، متابعيها الـ27 مليون على “انستجرام”، بشكل صريح، إلى تشجيع المغرب.