الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتناميا خليفة تطلب أغرب وأجرأ هدية في عيد الميلاد (شاهد)
حياتنا

ميا خليفة تطلب أغرب وأجرأ هدية في عيد الميلاد (شاهد)

أثبتت الملابس الداخلية الخافتة مرة أخرى لماذا تفتخر النجمة بـ 27 مليون متابع

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تطلب أغرب وأجرأ هدية في عيد الميلاد (شاهد) watanserb.com
ميا خليفة
- Advertisement -

وطن– تركت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة، معجبيها في حالة من الذهول، بعدما ارتدت فستاناً شفافا بمناسبة عيد الميلاد.

القليل من النرجسية

وكتبت ميا خليفة سؤالاً غريباً، تعليقاً على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام. وقالت: “الآن بعد أن حصل بابا نويل على يومه ، هل يمكنني الحصول على القليل من النرجسية؟”

ميا خليفة
ميا تركت المعجبين في حالة من الرهبة بعد أن رفعت الصورة الكاشفة

تتعامل النجمة الإباحية السابقة بانتظام مع قاعدة المعجبين المخصصة لها على إنستغرام لالتقاط الصور بملابس كاشفة.

وشهدت آخر منشورات القنبلة اللبنانية ملابس تكشف ساقيها وتحمل حقيبة صفراء في الهواء.

المذهلة لا تخشى أن تظهر للمتابعين لقطات مفعم بالحيوية

رائعة

نسيجها الأبيض الرقيق لم يترك سوى القليل للخيال ، مع سترة زرقاء فقط تحافظ على كرامة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو ميا ، التي كانت ترتدي نظارة شمسية بيضاء في العرض المليء بالحيوية ، وهي تتبختر أمام عدد من المرايا الفاخرة.

- Advertisement -

عبر متابعي ميا عن إعجابهم بها، حيث قال أحدهم: “ميا هي اللحظة” وآخر وصفها ببساطة بأنها “رائعة”.

عملية جراحية

لم تخجل ميا خليفة البالغة من العمر 29 عاماً، من استغلال يوم الميلاد، لطلب الهدايا بالبريد بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

كشفت ميا أنها كانت تطلب السلام العالمي وإجراء عملية جراحية في مكان حساس أسفل جسدها. حيث قررت الأيقونة المصنفة X أن تعالج نفسها بأحد الهدايا في وقت مبكر في فيديو جريء لها على طاولة العمليات.

خلعت ميا ملابسها الداخلية الزرقاء في مقطع كاشف واعترفت بأنها “ذهلت بالذكاء بسبب التكنولوجيا الطبية الحديثة“.

في وقت سابق من هذا العام ، ظهرت ميا خليفة في ملابس مصنفة على شكل X مكتملة بأقفال وأحزمة وقلادة شريرة حول رقبتها.

27 مليون متابع

ميا ، التي أصبحت واحدة من أشهر النجوم الكبار في العالم قبل أن تترك المجال لصالح متابعة مسيرتها المهنية كمؤثرة ، نظرت مباشرة إلى الكاميرا للحصول لتثير النبض.

وقفت ميا لالتقاط صور بالأبيض والأسود، حيث أثبتت الملابس الداخلية الخافتة مرة أخرى لماذا تفتخر النجمة بـ 27 مليون متابع.

وقبيل مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الفرنسي، دفعت أيقونة “onlyfans“، متابعيها الـ27 مليون على “انستجرام”، بشكل صريح، إلى تشجيع المغرب.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

عارية مع إبريق شاي.. هكذا انتظرت ميا خليفة فوز المنتخب المغربي على فرنسا(شاهد)

حياتنا

ميا خليفة تُعلن دعم المغرب بصورة ساخنة من غرفة الفندق (شاهد)

حياتنا

ميا خليفة تكشف أسماء لاعبي كرة القدم المفضلين لديها وأسبابها الصادمة لاختيارهم! (شاهد)

حياتنا

مايا خليفة تعترف بالسبب الحقيقي الذي جعلها تترك الأفلام الإباحية! (صور)

حياتنا

كم كسبت ميا خليفة في سنوات عملها كممثلة إباحية .. رقم لا يُصدق؟!

حياتنا

ميا خليفة تعلق على احتجاجات إيران بفيديوهات صادمة! (شاهد)

حياتنا

رسالة إباحية من ميا خليفة لحارس ليفربول السابق كاريوس.. ماذا جاء فيها؟!

حياتنا

ميا خليفة تتحايل على “انستجرام” وتنشر صورها عارية تماماً دون أن يتم حجبها!

حياتنا

ميا خليفة تثير سعادة الرجال بهذا الخبر! (شاهد)

حياتنا

ميا خليفة غاضبة من سؤال حساس بعد تقديمها مبلغاً ضخماً للصليب الأحمر اللبناني! (شاهد)

فيديو

شاهد ماذا فعل مصطافون على شواطئ دبي بشبيهة ميا خليفة!

حياتنا

إنجي خوري تنافس ميا خليفة ولا يغطي جسدها سوى ورقتي شجر!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تتغيّر أنماط النوم مع تقدمنا في العمر وهذه هي الفترة العمرية التي ننام فيها أقل

تقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

بيض عمرو أديب ودولار خالد الجندي.. أكثر التصريحات إثارة للجدل في 2022 (فيديو)

نتنياهو يعلق خطط ضم الضفة الغربية مقابل صفقة التطبيع مع السعودية

موعد افتتاح بطولة خليجي 25 وجدول المباريات والقنوات الناقلة مجاناً

حريق مروع أشعلته سيجارة يدمر مستشفى في بئر السبع ويقتل إسرائيليا (فيديو)

رغم التحذيرات الدولية.. السعودية تعتزم تنفيذ أحكام إعدام ضد معتقلي رأي عسكريين

هالاند ينفرد في الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

“هوشة” أحلام وأصالة بسعودي آيدول.. هل تفسدان حلم آل الشيخ؟ (فيديو)

هزت مصر.. الشرطة حلت لغز جريمة قتل “سيدة الخير” وتفاصيل صادمة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC