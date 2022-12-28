الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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موضي الشمراني تحاول ضرب شاب في معرض العطور بالرياض بعد فعلته! (فيديو)

ألقى البعض باللوم على موضي الشمراني بما حدث لها كونها كانت تحيي حفلات زفاف للنساء فقط

كتب رفيف عبدالله
موضي الشمراني تحاول ضرب شاب في معرض العطور بالرياض بعد فعلته! (فيديو) watanserb.com
موضي الشمراني
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وطن– أثارت المطربة الشعبية السعودية موضي الشمراني، الجدل بتصرفها مع أحد المعجبين الذين تجمهروا حولها في معرض العطور في الرياض.

وظهرت موضي الشمراني بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، وهي تسير في معرض العطور بين حراسها الشخصيين.

هل حاول لمسها؟

لكن أحد المعجبين استفزها، ما جعلها تتوقف وتنظر إليه بغضب، وتهم بضربه، قبل أن تسير وهي تعض على شفتيها تعبيراً عن امتعاضها.

ولم يتبين ما لذي فعله الشاب بها لتغضب، وخمن بعضهم أن يكون قد داس على عباءتها بالخطأ، أو حاول لمسها.

آخرون قالوا إنه حاول الاستهزاء بها والتقليل من شأنها حين سألها “مين إنتي”. لترد عليه “أنا شيخة”.

وألقى البعض باللوم على موضي الشمراني بما حدث لها، كونها كانت تحيي حفلات زفاف للنساء فقط.

أسلوب وقح

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بينما رأى آخرون أن تصرف الشاب مثير للغضب فعلاً، ويعتبر تحرش.

وجاء في التعليقات: ” كانت مستوره تجي وسط حريم فقط تحيي حفل الزواج وتخرج والان خرجوها الشياطين وسط الرجال ع كبر سنها الله المستعان”.

وعلق آخر أيضاً على عمر موضي الشمراني قائلا: ” تدرون موضي الشمراني عمرها ٥٥سنه ومو باين عليها”.

وناصرها ناشط يدعى خالد، وكتب: “قليل أدب استفزها بأسلوبه الوقح. أما شماتة بعض الحسابات بها فانتظر الرد من رب العباد.. امرأة دُعيت لمقر معين في مناسبة معينة وبإشراف حكومي .. تستفزها ليش!!؟؟ وش حققت من إنجاز؟ والله كلمة واحدة منها (حسبي الله) أنها تكفيها فيك دنيا وآخرة”.

طول موضي

بينما علقت فئة كبيرة من الناشطين على طول موضي الشمراني، والتي بدت في نظرهم قصيرة جداً.

وكتب ناشط: ” يا ويلي ما توقعتها قصيرة كذا مرة”.

وتساءل آخر: ” كم طولها ذي الطقاقة؟”.

وفسر متابع ظهورها بهذا الطول، قائلا: ” هي قصيرة مرة والا اللي حوالينها طوال”.

فوز الفهد

وجاء حضور موضي الشمراني إلى معرض العطور الذي يقام ضمن موسم الرياض، تلبيةً لدعوة الفاشينستا الكويتية فوز الفهد.

حيث أعلنت فوز الفهد أن المطربة الشعبية، ستكون مفاجأة معرض العطور في يومه الثاني.

وما أن حضرت موضي إلى المعرض، خطفت الأضواء من فوز الفهد وحدث تجمهر وفوضى كبيرة بحضورها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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