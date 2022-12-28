مملوك لعشيقته.. بوتين اصطحب زعماء إلى “ناد للتعري” وبينهم رئيس مسلم

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وطن – زعمت وسائل إعلام استقصائية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اصطحب زملائه من القادة الوطنيين إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة في محاولة لتعزيز شعبيته، التي تراجعت بسبب دخول الحرب التي بدأها منذ فيفري الماضي، في فلك المجهول.

بوتين يصطحب زعماء سياسيين إلى ناد للتعري

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار مكانًا غريبًا لقضاء يوم في الخارج مع أصدقائه السياسيين، والقادة الذين يديرون دواليب الدولة.

حيث توجه بهم إلى نادٍ للتعري يُزعم، بحسب صحف محلية روسية، أنه مملوك لعشيقته السابقة، وفقاً لـ ذات المصدر.

وبحسب ما أوردت الصحيفة البريطانية فقد اصطحب بوتين زملائه من القادة السياسيين إلى نادٍ للتعري يقع في “ينينغراد” في سانت بطرسبرغ، عبر حافلة VIP في محاولة لتحسين العلاقات بعد أن هددت حربه المستمرة في أوكرانيا تحالفاته.

وتطرقت “ديلي ستار” إلى بعض أسماء الزعماء الذين حضروا مع بوتين كضيوف إلى نادي التعري.

وزعمت وسائل الإعلام الروسية “موقع بروكت ميديا وصحيفة كومرسانت” كما أفادت ديلي ستار، أنه كان من بينهم الرئيس الأرميني “فاهاجن خاتشاتوريان” ونظيره الأذري “إلهام علييف” وكذلك رئيس كازاخستان “قاسم جومارت توكاييف“.

حقيقة حضور رئيس أذربيجان “رقص العمود” مع بوتين

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وتُواصل المصادر المذكورة مزاعمها، مشيرة أنه بمجرد وصول حاكم الكرملين وضيوفه إلى النادي، قدم بوتين لأصدقائه الثمانية عرضا من “رقصات العمود” كافتتاح لتلك الأمسية الغريبة.

إلى ذلك، تقول “ديلي ستار” إن نادي التعري الذي توجه له بوتين رفقة الشخصيات المذكورة، هو على الأغلب مملوك لعشيقته السابقة “سفيتلانا كريفونوجيخ” (47 عامًا)، والتي، وفقًا لـ المصادر الصحفية الروسية، أصبحت الآن واحدة من أغنى النساء في روسيا بعد تركها وظيفتها كعاملة نظافة.

These are real interiors of a luxury apartment owned by former Putin's mistress Svetlana Krivonogikh. It was supposely a gift from his friends one year after she gave birth to his illegitimate daughter. You can rent this apartment in Saint-Petersburg for about $9000 per month. pic.twitter.com/B6cjaeLFwU — Andrey Zakharov (@skazal_on) April 7, 2022

عشيقة بوتين “سفيتلانا كريفونوجيخ”

ويُزعم في الأوساط الإعلامية الروسية المعارضة، أن “كريفونوجيخ” كانت عشيقة بوتين عندما كان رئيسًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وعندما صعد إلى السلطة لأول مرة كرئيس للوزراء.

The assets previously owned by Gazprom (media companies, insurance business, etc.) ended up in the hands of the Rossiya Bank owners. Which also were people dearest to Putin, like Yuri Kovalchuk and Svetlana Krivonogikh, Putin’s mistress and the mother of their 19 y.o. daughter. pic.twitter.com/KKlBNBsjfk — Maria Pevchikh (@pevchikh) June 24, 2022

لكن يقال إن العشيقين افترقا قبل أن يدخل بوتين في علاقة جديدة مع لاعبة الجمباز الأولمبية “ألينا كابيفا“.

وكريفونوجيخ التي تعتبر والدة الطفلة غير الشرعية لبوتين “إليزافيتا فلاديميروفنا” البالغة من العمر 19 عامًا- هي وفقًا لذات المصدر، معشوقة الطفولة بالنسبة لـ بوتين.

Unseen photos of Putin’s daughters mysteriously emerge from collection of famously-private Vladimir’s former confidant https://t.co/01XuwwGPP7 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 24, 2020

يشار في ذات السياق، إلى أن ضيوف بوتين هم جميعًا قادة من رابطة الدول المستقلة، وهي مجموعة حكومية دولية من الدول التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويأتي استدعائهم إلى هذا الحفل الغريب، تقول ديلي ستار، في محاولة من بوتين لتعزيز شعبيته وسط تكهنات بأن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريباً.