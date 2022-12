مملوك لعشيقته.. بوتين اصطحب زعماء إلى “ناد للتعري” وبينهم رئيس مسلم

- Advertisement -

وطن – زعمت وسائل إعلام استقصائية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اصطحب زملائه من القادة الوطنيين إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة في محاولة لتعزيز شعبيته، التي تراجعت بسبب دخول الحرب التي بدأها منذ فيفري الماضي، في فلك المجهول.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار مكانًا غريبًا لقضاء يوم في الخارج مع أصدقائه السياسيين، والقادة الذين يديرون دواليب الدولة.

حيث توجه بهم إلى نادٍ للتعري يُزعم، بحسب صحف محلية روسية، أنه مملوك لعشيقته السابقة، وفقاً لـ ذات المصدر.

وبحسب ما أوردت الصحيفة البريطانية فقد اصطحب بوتين زملائه من القادة السياسيين إلى نادٍ للتعري يقع في “ينينغراد” في سانت بطرسبرغ، عبر حافلة VIP في محاولة لتحسين العلاقات بعد أن هددت حربه المستمرة في أوكرانيا تحالفاته.

وتطرقت “ديلي ستار” إلى بعض أسماء الزعماء الذين حضروا مع بوتين كضيوف إلى نادي التعري.

وزعمت وسائل الإعلام الروسية “موقع بروكت ميديا وصحيفة كومرسانت” كما أفادت ديلي ستار، أنه كان من بينهم الرئيس الأرميني “فاهاجن خاتشاتوريان” ونظيره الأذري “إلهام علييف” وكذلك رئيس كازاخستان “قاسم جومارت توكاييف“.

وتُواصل المصادر المذكورة مزاعمها، مشيرة أنه بمجرد وصول حاكم الكرملين وضيوفه إلى النادي، قدم بوتين لأصدقائه الثمانية عرضا من “رقصات العمود” كافتتاح لتلك الأمسية الغريبة.

إلى ذلك، تقول “ديلي ستار” إن نادي التعري الذي توجه له بوتين رفقة الشخصيات المذكورة، هو على الأغلب مملوك لعشيقته السابقة “سفيتلانا كريفونوجيخ” (47 عامًا)، والتي، وفقًا لـ المصادر الصحفية الروسية، أصبحت الآن واحدة من أغنى النساء في روسيا بعد تركها وظيفتها كعاملة نظافة.

These are real interiors of a luxury apartment owned by former Putin's mistress Svetlana Krivonogikh. It was supposely a gift from his friends one year after she gave birth to his illegitimate daughter.

You can rent this apartment in Saint-Petersburg for about $9000 per month. pic.twitter.com/B6cjaeLFwU

— Andrey Zakharov (@skazal_on) April 7, 2022