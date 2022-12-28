الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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مملوك لعشيقته.. بوتين اصطحب زعماء إلى “ناد للتعري” وبينهم رئيس مسلم

على وقع رقص العمود.. اصطحب فلاديمير بوتين الزعماء إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة "سفيتلانا كريفونوجيخ"

كتب فهمي الورغمي
بوتين يصطحب زعماء دوليين إلى نادي تعري watanserb.com
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وطن – زعمت وسائل إعلام استقصائية روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اصطحب زملائه من القادة الوطنيين إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة في محاولة لتعزيز شعبيته، التي تراجعت بسبب دخول الحرب التي بدأها منذ فيفري الماضي، في فلك المجهول.

بوتين يصطحب زعماء سياسيين إلى ناد للتعري

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار مكانًا غريبًا لقضاء يوم في الخارج مع أصدقائه السياسيين، والقادة الذين يديرون دواليب الدولة.

حيث توجه بهم إلى نادٍ للتعري يُزعم، بحسب صحف محلية روسية، أنه مملوك لعشيقته السابقة، وفقاً لـ ذات المصدر.

نادي تعري مملوك لعشيقة بوتين سفيتلانا كريفونوجيخ

وبحسب ما أوردت الصحيفة البريطانية فقد اصطحب بوتين زملائه من القادة السياسيين إلى نادٍ للتعري يقع في “ينينغراد” في سانت بطرسبرغ، عبر حافلة VIP في محاولة لتحسين العلاقات بعد أن هددت حربه المستمرة في أوكرانيا تحالفاته.

بوتين اصطحب قادة دوليين إلى نادي تعري مملوك لعشيقته سفيتلانا كريفونوجيخ

وتطرقت “ديلي ستار” إلى بعض أسماء الزعماء الذين حضروا مع بوتين كضيوف إلى نادي التعري.

بوتين اصطحب قادة دوليين إلى نادي تعري مملوك لعشيقته سفيتلانا كريفونوجيخ

وزعمت وسائل الإعلام الروسية “موقع بروكت ميديا وصحيفة كومرسانت” كما أفادت ديلي ستار، أنه كان من بينهم الرئيس الأرميني “فاهاجن خاتشاتوريان” ونظيره الأذري “إلهام علييف” وكذلك رئيس كازاخستان “قاسم جومارت توكاييف“.

حقيقة حضور رئيس أذربيجان “رقص العمود” مع بوتين

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وتُواصل المصادر المذكورة مزاعمها، مشيرة أنه بمجرد وصول حاكم الكرملين وضيوفه إلى النادي، قدم بوتين لأصدقائه الثمانية عرضا من “رقصات العمود” كافتتاح لتلك الأمسية الغريبة.

بوتين يصطحب زعماء دوليين إلى نادي تعري
الرئيس الأذربيجاني قاسم جومارت توكاييف ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

إلى ذلك، تقول “ديلي ستار” إن نادي التعري الذي توجه له بوتين رفقة الشخصيات المذكورة، هو على الأغلب مملوك لعشيقته السابقة “سفيتلانا كريفونوجيخ” (47 عامًا)، والتي، وفقًا لـ المصادر الصحفية الروسية، أصبحت الآن واحدة من أغنى النساء في روسيا بعد تركها وظيفتها كعاملة نظافة.

عشيقة بوتين “سفيتلانا كريفونوجيخ”

ويُزعم في الأوساط الإعلامية الروسية المعارضة، أن “كريفونوجيخ” كانت عشيقة بوتين عندما كان رئيسًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وعندما صعد إلى السلطة لأول مرة كرئيس للوزراء.

عشيقة بوتين سفيتلانا كريفونوجيخ

لكن يقال إن العشيقين افترقا قبل أن يدخل بوتين في علاقة جديدة مع لاعبة الجمباز الأولمبية “ألينا كابيفا“.

عشيقة بوتين لاعبة الجمباز ألينا كابيفا

وكريفونوجيخ التي تعتبر والدة الطفلة غير الشرعية لبوتين “إليزافيتا فلاديميروفنا” البالغة من العمر 19 عامًا- هي وفقًا لذات المصدر، معشوقة الطفولة بالنسبة لـ بوتين.

إليزافيتا فلاديميروفنا ابنة بوتين من علاقة غير شرعية مع عشيقته سفيتلانا كريفونوجيخ

يشار في ذات السياق، إلى أن ضيوف بوتين هم جميعًا قادة من رابطة الدول المستقلة، وهي مجموعة حكومية دولية من الدول التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويأتي استدعائهم إلى هذا الحفل الغريب، تقول ديلي ستار، في محاولة من بوتين لتعزيز شعبيته وسط تكهنات بأن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي قريباً.

المصدرديلي ستار + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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