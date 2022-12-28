محمد رمضان في تصريح مفاجئ عن  الطيار أشرف أبو اليسر لأول مرة (فيديو)

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وطن– تحدث الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة علناً عن قضية الطيار الراجل أشرف أبو اليسر، والذي تسبب الفنان بفصله وحزنه إلى أن توفاه الله.

شيء قاسي

ويظهر محمد رمضان في برومو لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها “معكم”. والذي يذاع على شاشة cbc: ” زعلان إني تسببت له في شيء قاسي على الله يرحمه الطيار أشرف أبواليسر”.

كما ظهر محمد رمضان وهو يقلد الفنان الراحل أحمد زكي، ويؤدي أغنية “البيه البواب“، و”كابوريا“.

View this post on Instagram A post shared by Mona Elshazly – منى الشاذلي (@monaelshazly.official)

قلد رمضان أيضاً في الحلقة التي ستعرض في رأس السنة، وظهر خلالها برفقة أبناءه، الفنان الراحل عمر الشريف في فيلم “الأراجوز”.

كسرة قلب

وكان محامي الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، قد اتهم محمد رمضان بالتسبب بوفاته، مؤكداً أن أزمته الصحية الأخيرة بدأت تزامناً مع الأزمة الشهيرة.

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وقال مجدي حلمي في تصريحات صحفية: “وفاة موكلي بشكل أو بآخر، بسبب تدهور حالته الصحية بدءًا من اندلاع أزمته مع محمد رمضان”.

وأضاف حلمي: ”الراحل اعتبر قرار إيقافه عن العمل بمثابة سحب روحه من جسده. وترتب على ذلك في النهاية وفاته”.

وأوضح حلمي أن الطيار أشرف أبو اليسر كان مدمَرا الفترة الأخيرة. ودخل العناية المركزة أكثر من مرة، مضيفاً: “كان يجب أن نرد له اعتباره في حياته وسنرده بإذن الله بعد وفاته”.

وكشف محامي أشرف أبو اليسر. أن مبلغ الـ6 ملايين جنيه كان يفترض أن يحصل عليها الطيار المفصول قبل وفاته، وقال إنها ستذهب للورثة. وأن الإجراءات التنفيذية لاستلام الأموال ستستكمل في القضاء.

محمد رمضان يحذف التعزية

المفارقة أن التعزية التي نشرها محمد رمضان عبر صفحته على “انستغرام”، بوفاة أبو اليسر، عاد ليحذفها.

وكتب رمضان حينها عبر حسابه الرسمي في انستغرام: “انا لله وانا اليه راجعون .. الطيار اشرف ابو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل اهله واحبابه”.

وتوفي الكابتن أبو اليسر الذي اشتهر بأزمته مع محمد رمضان، بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام الفنان المصري بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف. بسبب صورة نشرها محمد رمضان له وهو على متن طائرة يقودها.