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حياتنا

محمد الترك ودنيا بطمة.. القضاء المغربي يصدر كلمته الأخيرة في قضية الخيانة!

وجهت المحكمة لمحمد الترك تهمة التحريض على الفساد

كتب رفيف عبدالله
محمد الترك ودنيا بطمة.. القضاء المغربي يصدر كلمته الأخيرة في قضية الخيانة! watanserb.com
محمد الترك ودنيا بطمة
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وطن– أصدرت محكمة مغربية حكمها ضد المنتج البحريني محمد الترك، في القضية التي رفعتها ضده زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

3 أشهر سجن

وأدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، محمد الترك، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، ما يعادل نحو 280 دولار. بحسب ما ذكرت صحيفة “هسبريس“.

وأدانت المحكمة ذاتها الشابة التي خان الترك معها دنيا بطمة، وتدعى “وصال“،  بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

ادعى الترك أن تواجده مع وصال كان للعمل فقط

وأدين أيضاً الشاب “عبد المغيث” بـ3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وذلك بتهمة التقاط صور ومقاطع مرئية لأشخاص داخل مكان خاص. ونشرها دون موافقتهم.

سرقة وتحريض على الفساد

ووجهت لمحمد الترك تهمة التحريض على الفساد، بينما تم الحكم على وصال بتهمة السرقة والتحريض على الفساد.

وسبق أن اعترف محمد الترك أنه كان يجلس برفقة وصال في المنزل. ولكنه كان عشاء عمل فقط.

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وأكد زوج دنيا بطمة أنه كان يجلس بعيداً عن الفتاة، وأن من قام بإبلاغها، هو شخص مخادع.

كما نفى الترك وجود خمور في الجلسة، كما ادعى الشخص الذي أخبر بطمة بوجود فتاة.

خيانة الأمانة

واستعرض الترك عطر دنيا بطمة وخلخالها الذهبي، وأكد أنّه لم يعطِهما للفتاة -كما قالت-.

وصال التي أطلق عليها الجمهور لقب عشيقة محمد الترك

وأعرب الترك عن صدمته من تصديق بطمة لرواية الشخص، الذي استأمنه على منزله منذ 15 يوماً.

وأضاف: “أنا معملتش حاجة غلط بس قذارة مخك اللي صورتلك اني بخونك”.

واتهمت بطمة زوجها محمد الترك بخيانة الأمانة، والتهديد والابتزاز، إضافة إلى العنف.

خيانة

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، جاء في الشكوى التي تقدّمت بها بطمة، أنها ضبطت الترك متلبّسًا بواقعة الخيانة.

وقالت الصحيفة، إنّه منذ اندلاع الخلاف بين المغنية المغربية وزوجها، تداعت الشكاوى منها ضده. فتارة تتهمه بخيانتها في شقة بالمدينة الحمراء، وأخرى توجه إليه تهمة الإضرار بذمتها المالية عن طريق التصرف بسوء نية في “تسبيقات” حفلاتها بصفته مدير أعمالها. علاوة على تهمة التشهير والقذف، إلى جانب رفعها لدعوى طلاق لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

انتقام

أما وصال، فقد دافعت عن نفسها قائلة إنها أخبرت محمد الترك بعملها كعارضة أزياء. فطلب منها أن تعمل معه، وأخبرها أن لديه شركة إنتاج، وأعطاها رقم هاتفه.

وادّعت وصال أن هناك مشاكل من الأساس بين دنيا بطمة وزوجها، واتهمت الفنانة المغربية بأنها اتخذتها وسيلة للانتقام منه.

المصدرهسبريس
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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