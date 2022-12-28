الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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مأذون أحرج نظام السيسي وتسبب بأزمة.. هذا مصيره بعد نصيحة للشباب

دعا الشباب المصري للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد الذي أقره عبدالفتاح السيسي

كتب خالد الأحمد
اعتقال مأذون شرعي في مصر watanserb.com
اعتقال المأذون ياسر القرشي لدعوته الشباب المصري للزواج قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد
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وطن – في أول تبعات القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بخصوص إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من جيوب المقبلين على الزواج منذ أيام، أوقفت وزارة العدل المصرية مأذوناً شرعياً عن العمل وأحالت مساعده إلى النيابة العامة بتهمة تحريض الشباب على سرعة الزواج قبل صدور القانون للهروب من دفع الرسوم الجديدة المقررة على الزواج للحكومة.

وكان “السيسي” تحدث منذ أيام عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعمل الحكومة على تقديمه. وتتضمن المسودة الخاصة به صندوقا للأسرة بتمويل القادرين على الزواج وتوثيق الطلاق، بعد إنهاء الخلاف الشرعي حوله بحسب تصريحات وزير العدل.

وجاءت تصريحات السيسي خلال افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

مأذون يدعو الشباب للتعجيل بالزواج قبل تطبيق القانون

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم “المأذون الشرعي”، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي.

وأوضحت أن “القرشي” قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.”

وأضاف البيان : “بالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون/ محمد محمد درويش مصطفى “مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة” بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين”.

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وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية فقد حُررت مُذكرة بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مُغرضة.

فيما أمرت محكمة أسرة عابدين بإيقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

“عجلوا بالعقد إن استطعتم”

وكان المأذون “القرشي” قد نشر على صفحته باسم “المأذون الشرعي” تدوينة قال فيها: “الأخوة اللي حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2022 نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم واجعلوا الفرح في أي وقت تحبون لأن القانون الجديد سيصدر خلال أيام.”

واستشهد بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه :”ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.” واستدرك:” نسأل الله تعالى أن ييسر الزواج لكل شباب المسلمين”.

وتداولت صحف ومواقع مصرية صورة للمأذون إلى جانب ضباط وعناصر من المباحث المصرية ولاقت الصورة والخبر ردود وتعليقات متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علق الصحفي ” جمال سلطان” :”النائب العام الشامخ حمادة الصاوي يأمر باعتقال مأذون شرعي بتهمة تحريض الشباب على سرعة الزواج.”

وتابع ساخرا:”وضباط المباحث يلتقطون الصور مع “المجرم الخطير” الذي هدد السلام الاجتماعي وحرض على الفتنة ، قبل أن يلوذ بالهرب ، استدرك بنبرة استهزاء:”مرحبا بكم في الدولة العبيطة”.

فيما عقب “يسري عبد العزيز”: “هذه المشاهد مؤلمة تدمر القيم في المجتمعات وتهدم المشاعر في نفوس الشباب بمعاملة رجال الدين هكذا وكأنهم لصوص أو مجرمين لمجرد أنهم يحضون الشباب على الزواج.”

وأضاف : “أننا نعيش في دولة تحكمها عصابات، لا دولة تعمل بالدستور والقانون وتحترم قيم المجتمع وثوابته الدينية فإلى متى هذا العبث”.

وقال “بسام”: “تم الانتهاء بنجاح من تدمير الاقتصاد ونحن الان في مرحلة تدمير الاسرة المصرية”.

وعقب “صادق أمين” بلهجة ساخرة: “لسه السيسي هيدفع الشعب رسوم مقابل معاشرة الرجل لزوجته وأيضا مقابل انجاب الاطفال والحسابة بتحسب”.

المصدروزارة العدل + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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