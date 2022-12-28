فيديو لنزح مياه الأمطار يصدم العمانيين وبيان نفي من البلدية يضاعف الجدل.. ما القصة؟

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وطن- انتشر مقطع فيديو، أثار عاصفة من الجدل، بيّن ما قيل إنها يتم نزح مياه الأمطار في سلطنة عمان بطريقة صادمة، وذلك عبر استخدام أحد اللوادر.

وقال الشخص الذي نشر الفيديو: “شوفوا يا ناس.. هل هذه عقول بشرية.. هل هذه عقول تعطيها مسؤولية في البلاد.. شوفوا يا ناس.. حد منكم يقولي إزاي هذا الموضوع.. فين بلدية المصنعة؟.. فين الرشداء”.

🔴 تنويه: يتداول مقطع مرئي عبر شبكات التواصل الإجتماعي يتضمن معدات، وذكر المتحدث بأنها لبلدية المصنعة علماً بأنه غير صحيح وهي تابعة لمؤسسة خاصة وبأن بلدية المصنعة تقوم بدورها لشفط مخلفات الأمطار بطريقة عملية لفتح الطرق ✨ ونقدم بالشكر والتقدير لبلدية المصنعة لجهودها المبذولة. pic.twitter.com/q5pk3GBJAj — مصنعتنـا (@OurMussanah) December 28, 2022

ومع الانتشار الكبير لهذا المقطع، أصدرت بلدية جنوب الباطنة، نفت فيه صحة مقطع الفيديو المتداول المنسوب إلى دائرة البلدية بالمصنعة، وأعلنت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر المقطع.

🔻تنويه تنفي #بلدية_جنوب_الباطنة صحة مقطع الفيديو المتداول المنسوب إلى دائرة البلدية بالمصنعة و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر المقطع. — بلدية جنوب الباطنة (@MRMWR_SB) December 28, 2022

التنويه الصادر عن البلدية لم ينهِ حالة الجدل، فعلق نشطاء على ذلك، حيث قال خالد: “ولماذا لا تنشرون ماهو صحيح اذا كان المتداول خطأ ؟واذا كنتم لا ترون ان وسائل التواصل وسيلة مثلى للراي والنقد ، فلماذا تؤمنون بما هو اعظم منه كالتهديد بسلطة القانون مثلاً”.

ولماذا لا تنشرون ماهو صحيح اذا كان المتداول خطأ ؟

واذا كنتم لا ترون ان وسائل التواصل وسيلة مثلى للراي والنقد ، فلماذا تؤمنون بما هو اعظم منه كالتهديد بسلطة القانون مثلاً — 🇴🇲 خــالد بن سيف (@Kh_Almeqbali) December 29, 2022

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وتساءل ناشط آخر: “كيف تنفي والمقطع منتشر في أرجاء عمان”.

كيف تنفي والمقطع منتشر في أرجاء عمان — بن يعروف (@92oman22) December 28, 2022

فيما كتب مغرد: “لازم يكون الرد بهذه الطريقة .. في عمان مستحيل وزارة ولا دائرة حكومية تقول نعم غلطانيين.. الغلط مو عيب، والرجل نشر هذا المقطع من غيره وحبوا للوطن، يريد يشوف بلاده ف أفضل صورة”.

لازم يكون الرد ب هذي الطريقة

ف عمان مستحيل وزارة ولا دائرة حكومية تقول نعم غلطانيين الغلط مو عيب، والرجل نشر هذا المقطع من غيره وحبوا للوطن، يريد يشوف بلاده ف أفضل صورة — 󾓪prince󾓪 (@k3k3e13) December 29, 2022

وذكر آخر: “طيب هذاك المكان وين ؟!.. الحين انتوا ماذا تنفوا؟.. ترى تصوير فيديو وكل عمان شافوه … أين النفي إنه عير صحيح”.

طيب هذاك المكان وين ؟! 🤔 الحين انتوا وش تنفوا ؟ 🤔 ترا تصوير فيديو وكل عمان شافوه … اين النفي انه عير صحيح .. — Just Me (@Mr_Me2013) December 29, 2022

وكتب أحمد: “مع النفي يبنغي تقديم الدليل.. وعوضاً عن لغة التهديد ينبغي تنفيذ الوعيد.. سلمكم الله من كل مقطع”.

مع النفي يبنغي تقديم الدليل.. و عوضاً عن لغة التهديد ينبغي تنفيذ الوعيد.. سلمكم الله من كل مقطع (: — Ahmed Alhashami 🇴🇲 (@abohisham70) December 29, 2022

وتعرّضت مناطق واسعة من سلطنة عمان، قبل أيام، لسيول جارفة، ضمن حالة مناخية سيئة تضرب البلاد.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية.

🚩ولاية السيب تسجل حتى الآن 75 ملم من محطة خاصة، والأمطار مستمرة ولله الحمد.. pic.twitter.com/xxbBHgKpiY — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

ودعت الهيئة في بيان، الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس في سلطنة عمان

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت تنبيهاً بشأن حالة الطقس، فبالنسبة لصباح اليوم الخميس يستمر تأثير الأخدود الجوي على محافظات شمال السلطنة، مع استمرار فرص هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة.

وستكون الأمطار رعدية أحياناً تؤدي لجريان الشعاب والأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.