الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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الهدهد

فيديو لنزح مياه الأمطار يصدم العمانيين وبيان نفي من البلدية يضاعف الجدل.. ما القصة؟

السلطنة تعرضت مؤخرا لموجة سيول عنيفة

كتب خالد السعدي
نزح مياه الأمطار watanserb.com
نزح مياه الأمطار
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وطن- انتشر مقطع فيديو، أثار عاصفة من الجدل، بيّن ما قيل إنها يتم نزح مياه الأمطار في سلطنة عمان بطريقة صادمة، وذلك عبر استخدام أحد اللوادر.

وقال الشخص الذي نشر الفيديو: “شوفوا يا ناس.. هل هذه عقول بشرية.. هل هذه عقول تعطيها مسؤولية في البلاد.. شوفوا يا ناس.. حد منكم يقولي إزاي هذا الموضوع.. فين بلدية المصنعة؟.. فين الرشداء”.

ومع الانتشار الكبير لهذا المقطع، أصدرت بلدية جنوب الباطنة، نفت فيه صحة مقطع الفيديو المتداول المنسوب إلى دائرة البلدية بالمصنعة، وأعلنت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصدر المقطع.

التنويه الصادر عن البلدية لم ينهِ حالة الجدل، فعلق نشطاء على ذلك، حيث قال خالد: “ولماذا لا تنشرون ماهو صحيح اذا كان المتداول خطأ ؟واذا كنتم لا ترون ان وسائل التواصل وسيلة مثلى للراي والنقد ، فلماذا تؤمنون بما هو اعظم منه كالتهديد بسلطة القانون مثلاً”.

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وتساءل ناشط آخر: “كيف تنفي والمقطع منتشر في أرجاء عمان”.

فيما كتب مغرد: “لازم يكون الرد بهذه الطريقة .. في عمان مستحيل وزارة ولا دائرة حكومية تقول نعم غلطانيين.. الغلط مو عيب، والرجل نشر هذا المقطع من غيره وحبوا للوطن، يريد يشوف بلاده ف أفضل صورة”.

وذكر آخر: “طيب هذاك المكان وين ؟!.. الحين انتوا ماذا تنفوا؟.. ترى تصوير فيديو وكل عمان شافوه … أين النفي إنه عير صحيح”.

وكتب أحمد: “مع النفي يبنغي تقديم الدليل.. وعوضاً عن لغة التهديد ينبغي تنفيذ الوعيد.. سلمكم الله من كل مقطع”.

وتعرّضت مناطق واسعة من سلطنة عمان، قبل أيام، لسيول جارفة، ضمن حالة مناخية سيئة تضرب البلاد.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية.

ودعت الهيئة في بيان، الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

حالة الطقس اليوم الخميس في سلطنة عمان

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت تنبيهاً بشأن حالة الطقس، فبالنسبة لصباح اليوم الخميس يستمر تأثير الأخدود الجوي على محافظات شمال السلطنة، مع استمرار فرص هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة.

وستكون الأمطار رعدية أحياناً تؤدي لجريان الشعاب والأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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