الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على نجل عضو مجلس الشورى مالك بن هلال اليحمدي(شاهد)

الشيخ أحمد الخليلي له من الأبناء 7 والعروس هي نجلة ابنه خليل

كتب سالم حنفي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي watanserb.com
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي
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وطن- أعلن في العاصمة العمانية مسقط عن عقد قران الصلت بن مالك اليحمدي نجل عضو مجلس الشورى عن ولاية بوشر، مالك بن هلال اليحمدي، على حفيدة مفتي السلطنة، الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي.

ونشر بدر اليحمدي، عم العريس، مجموعة من الصور توثق فعاليات عقد قران الصلت بن مالك اليحمدي، على كريمة ابنة الشيخ “خليل” نجل مفتي السلطنة.

عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي
عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على مالك بن هلال اليحمدي

وفور نشر الصور، توالت عشرات الردود المباركة والمهنئة بعقد القران، مع الدعاء للعروسين بأن يمنحهما الله السعادة ويوفقهما في حياتهما القادمة.

وفي هذا السياق، قال المغرد علي بن سليمان الخليلي:” بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير ورزقهما الذرية الصالحه.”

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كما هنأ المغرد بدر بن سليمان المعولي العروسين بالقول:” ونعم الزواج والقران..بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير كان محفل طيب نشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال دكتورنا وتهانينا القلبية مغلفة بخالص الدعوات الطيبة أن يجعل قرانهما مبارك”.

وقال المغرد حميد البراشي مهنئا:” ماشاءالله…. بارك الله لكم سعادة الشيخ مالك أسأل الله جلت قدرته أن يجمع بينهما على خير .. رزقهما الله السّعة والدّعة والإلفة الجامعة وأن يرزقهما الذرية الطيبة النّافعة”.

أما المغرد جمال الغبشي، فقال:” الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات والبركات نبارك لكم عقد قران ابنكم الاخ الصلت وتمنياتي له بحياة زوجية سعيدة والذرية الصالحة”.

أبناء الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

يشار إلى أن المفتي العام لسلطنةعمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي له من الأبناء سبعة وهم:” أفلح، سليمان ، خليل ، عبدالرحمن ، محمد ، عبدالله ، عمر).

من هو مالك بن هلال اليحمدي

أما والد العريس مالك بن هلال اليحمدي فهو عضو ”مجلس الشوري العماني“ عن ولاية بوشر، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ”مجموعة أمجاد للتنمية“، وعضو مجلس إدارة ”فريق نداء الخيري“ في سلطنة عمان.

يملك خبرة في استراتيجيات تطوير السوق وفي إدارة الأعمال، وخبرة في قطاع التعليم وخدمة المجتمع.

كما شغل سابقاً عضوية ”المجلس البلدي لمحافظة مسقط“ ممثلاً عن ولاية بوشر، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص نظم المعلومات من أستراليا.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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