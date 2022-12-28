عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على نجل عضو مجلس الشورى مالك بن هلال اليحمدي(شاهد)

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وطن- أعلن في العاصمة العمانية مسقط عن عقد قران الصلت بن مالك اليحمدي نجل عضو مجلس الشورى عن ولاية بوشر، مالك بن هلال اليحمدي، على حفيدة مفتي السلطنة، الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي.

ونشر بدر اليحمدي، عم العريس، مجموعة من الصور توثق فعاليات عقد قران الصلت بن مالك اليحمدي، على كريمة ابنة الشيخ “خليل” نجل مفتي السلطنة.

احتفلنا البارحة بحمد الله بعقد قران الولد الصلت بن مالك اليحمدي على كريمة الشيخ خليل ابن سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي. خالص التهنئة لأخي الغالي مالك بن هلال @AlyahmadiMalik ولابنه الصلت على هذا الزواج المبارك. جمع الله الزوجين على الخير. وشكرا جزيلا لكل من شاركنا هذه البهجة. pic.twitter.com/k8pGPCuLnH — بدر اليحمدي (@Almustefeed) December 27, 2022

وفور نشر الصور، توالت عشرات الردود المباركة والمهنئة بعقد القران، مع الدعاء للعروسين بأن يمنحهما الله السعادة ويوفقهما في حياتهما القادمة.

وفي هذا السياق، قال المغرد علي بن سليمان الخليلي:” بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير ورزقهما الذرية الصالحه.”

بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير ورزقهما الذرية الصالحه. — علي بن سليمان الخليلي 🇴🇲A.Khalili (@Alkhalil_Oman) December 27, 2022

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كما هنأ المغرد بدر بن سليمان المعولي العروسين بالقول:” ونعم الزواج والقران..بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير كان محفل طيب نشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال دكتورنا وتهانينا القلبية مغلفة بخالص الدعوات الطيبة أن يجعل قرانهما مبارك”.

ونعم الزواج والقران..بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

كان محفل طيب نشكركم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال دكتورنا

وتهانينا القلبية مغلفة بخالص الدعوات الطيبة أن يجعل قرانهما مباركً — Bader Sulaiman Almaawali (@MawamliB) December 27, 2022

وقال المغرد حميد البراشي مهنئا:” ماشاءالله…. بارك الله لكم سعادة الشيخ مالك أسأل الله جلت قدرته أن يجمع بينهما على خير .. رزقهما الله السّعة والدّعة والإلفة الجامعة وأن يرزقهما الذرية الطيبة النّافعة”.

ماشاءالله…. بارك الله لكم سعادة الشيخ مالك أسأل الله جلت قدرته أن يجمع بينهما على خير .. رزقهما الله السّعة والدّعة والإلفة الجامعة وأن يرزقهما الذرية الطيبة النّافعة — حميد البراشدي (@AlbrashdiH) December 27, 2022

أما المغرد جمال الغبشي، فقال:” الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات والبركات نبارك لكم عقد قران ابنكم الاخ الصلت وتمنياتي له بحياة زوجية سعيدة والذرية الصالحة”.

الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات والبركات

نبارك لكم عقد قران ابنكم الاخ الصلت وتمنياتي له بحياة زوجية سعيدة والذرية الصالحة — Jamal ALghabshi (@alghabshi_jamal) December 27, 2022

أبناء الشيخ أحمد بن حمد الخليلي

يشار إلى أن المفتي العام لسلطنةعمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي له من الأبناء سبعة وهم:” أفلح، سليمان ، خليل ، عبدالرحمن ، محمد ، عبدالله ، عمر).



من هو مالك بن هلال اليحمدي

أما والد العريس مالك بن هلال اليحمدي فهو عضو ”مجلس الشوري العماني“ عن ولاية بوشر، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ”مجموعة أمجاد للتنمية“، وعضو مجلس إدارة ”فريق نداء الخيري“ في سلطنة عمان.

يملك خبرة في استراتيجيات تطوير السوق وفي إدارة الأعمال، وخبرة في قطاع التعليم وخدمة المجتمع.

كما شغل سابقاً عضوية ”المجلس البلدي لمحافظة مسقط“ ممثلاً عن ولاية بوشر، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص نظم المعلومات من أستراليا.