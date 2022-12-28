الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةرياضةتفاصيل صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو (صور)
رياضة

تفاصيل صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو (صور)

ليفربول تعاقد مع موهبة هولندا كودي جاكبو بصفقة بلغت 44 مليون دولار

كتب فارس أبو شيحة
صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو watanserb.com
صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو
- Advertisement -

وطن- أعلن نادي ليفربول، الأربعاء، التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو صاحب ال23 عاماً، قبيل بدء سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) في شهر يناير القادم.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” ليفربول تعاقد مع اللاعب كودي جاكبو بصفقة بلغت 37 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار)”.

صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو

كما وأضاف الإيطالي الموثوق رومانو، ” عقد الهولندي كودي جاكبو، سيكون ساري المفعول حتى صيف عام 2028″.

ونجحت إدارة ليفربول (الريدز)، في إتمام صفقة التعاقد مع النجم الهولندي الواعد كودي جاكبو، الذي لفت الأنظار بمستواه في مونديال قطر 2022، مع طواحين هولندا. بعد منافسة قوية مع نظيره مانشستر يونايتد على تلك الصفقة.

توقيع الهولندي جاكبو مع نادي ليفربول
توقيع الهولندي جاكبو مع نادي ليفربول

من هو الهولندي كودي جاكبو ؟!

النجم الهولندي كودي جاكبو 23 عاماً، من مواليد مايو/ آيار عام 1999، في مدينة آيندهوفن بدولة هولندا من أصول أفريقية غانية.

- Advertisement -

كما وانضم مهاجم ليفربول الجديد جاكبو، إلى صفوف أكاديمية آيندهوفن في صيف عام 2007، ليدرج بعدها وصولاً إلى المشاركة مع الفريق الأول عام 2018.

وخاض الهولندي كودي جاكبو، 159 مباراة في مختلف المسابقات بقميص فريق آيندهوفن، نجح من خلالها من تسجيل 55 هدفاً. كما وتوج ب4 ألقاب محلية مع الفريق، وهي الدوري الهولندي والسوبر المحلي مرتين وكأس هولندا.

كودي جاكبو أفضل لاعب في هولندا

كما ونال جائزة أفضل لاعب هولندي في موسم 2021-2022، وكذلك أفضل لاعب في الدوري في سبتمبر وأكتوبر العام الماضي.

وشارك الهولندي كودي جاكبو هذا الموسم مع فريق آيندهوفن، في 21 مباراة. سجل من خلالها 12 هدفاً، وصنع 15 تمريرة حاسمة. كما وسجل 3 أهداف وصناعة هدفين في الدوري الأوروبي.

واستطاع الهولندي جاكبو، التألق مع طواحين هولندا في مونديال كأس العالم 2022 قطر، فقد سجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية في منافسات دور المجموعات ضد منتخبات قطر والإكوادور والسنغال.

الهولندي فان ديك مع مواطنه كودي جاكبو
الهولندي فان ديك مع مواطنه كودي جاكبو

ويحتل فريق ليفربول في سادس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة نادي ليفربول + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

هالاند ينفرد في الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

أرسنال يتربع في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

رياضة

تشكيلة أرسنال أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

رياضة

تشكيلة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بعد نهاية كأس العالم 2022

رياضة

مانشستر سيتي يطيح ليفربول ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

رياضة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول القوية في كأس الرابطة الإنجليزية

رياضة

سفيان أمرابط مطلوب في ليفربول وناديه يُحدد سعر بيعه

رياضة

نجم المنتخب المغربي أوناحي مطلوب في 3 أندية إنجليزية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موضي الشمراني تحاول ضرب شاب في معرض العطور بالرياض بعد فعلته! (فيديو)

أصوله مغربية.. صورة لرئيس الكنيست الجديد أمير أوحانا الشاذ جنسيا مع زوجه

عقد قران حفيدة الشيخ أحمد الخليلي على نجل عضو مجلس الشورى مالك بن هلال اليحمدي(شاهد)

فيديو لنزح مياه الأمطار يصدم العمانيين وبيان نفي من البلدية يضاعف الجدل.. ما القصة؟

أحدها في منطقة حساسة..وشوم “ميسي” الغامضة ماذا تعني؟! (شاهد)

رومان سايس قائد المنتخب المغربي غاضب جداً ويتوعد من يتدخل في حياته الخاصة(شاهد)

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ

إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق في نيويورك (شاهد)

حياة بذخ ومسبح أولمبي.. قصر ملكي لرونالدو بالسعودية ومعاملة خاصة لجورجينا (شاهد)

ملك الأردن يحذر من أمر قد يؤدي لانهيار: لن تستفيد منه إسرائيل ولا فلسطين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC