تفاصيل صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو (صور)

وطن- أعلن نادي ليفربول، الأربعاء، التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو صاحب ال23 عاماً، قبيل بدء سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) في شهر يناير القادم.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” ليفربول تعاقد مع اللاعب كودي جاكبو بصفقة بلغت 37 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار)”.

كما وأضاف الإيطالي الموثوق رومانو، ” عقد الهولندي كودي جاكبو، سيكون ساري المفعول حتى صيف عام 2028″.

Cody Gakpo deal 🔴🤝🏻 #LFC

▫️ Dutch star will wear shirt n.18;

▫️ Contract will be valid until 2028;

▫️ Liverpool will pay £37m fixed fee plus add-ons to PSV Eindhoven. pic.twitter.com/DBnjVJsPyo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022