تفاصيل صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو (صور)

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وطن- أعلن نادي ليفربول، الأربعاء، التعاقد مع الهولندي كودي جاكبو صاحب ال23 عاماً، قبيل بدء سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) في شهر يناير القادم.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” ليفربول تعاقد مع اللاعب كودي جاكبو بصفقة بلغت 37 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار)”.

صفقة ليفربول مع الهولندي كودي جاكبو

كما وأضاف الإيطالي الموثوق رومانو، ” عقد الهولندي كودي جاكبو، سيكون ساري المفعول حتى صيف عام 2028″.

Cody Gakpo deal 🔴🤝🏻 #LFC ▫️ Dutch star will wear shirt n.18; ▫️ Contract will be valid until 2028; ▫️ Liverpool will pay £37m fixed fee plus add-ons to PSV Eindhoven. pic.twitter.com/DBnjVJsPyo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022

ونجحت إدارة ليفربول (الريدز)، في إتمام صفقة التعاقد مع النجم الهولندي الواعد كودي جاكبو، الذي لفت الأنظار بمستواه في مونديال قطر 2022، مع طواحين هولندا. بعد منافسة قوية مع نظيره مانشستر يونايتد على تلك الصفقة.

من هو الهولندي كودي جاكبو ؟!

النجم الهولندي كودي جاكبو 23 عاماً، من مواليد مايو/ آيار عام 1999، في مدينة آيندهوفن بدولة هولندا من أصول أفريقية غانية.

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كما وانضم مهاجم ليفربول الجديد جاكبو، إلى صفوف أكاديمية آيندهوفن في صيف عام 2007، ليدرج بعدها وصولاً إلى المشاركة مع الفريق الأول عام 2018.

"مرحبًا جمهور ليفربول، لقد كان يومًا هادئًا ولكني سعيد لقد تم كل شيء، أنا حقًا أتطلع لرؤيتكم في الملعب، هيا دعونا نصنع بعض اللحظات الرائعة معًا" 💬 الرسالة الأولى من كودي جاكبو 😍 pic.twitter.com/lzfTZH0EsP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 28, 2022

وخاض الهولندي كودي جاكبو، 159 مباراة في مختلف المسابقات بقميص فريق آيندهوفن، نجح من خلالها من تسجيل 55 هدفاً. كما وتوج ب4 ألقاب محلية مع الفريق، وهي الدوري الهولندي والسوبر المحلي مرتين وكأس هولندا.

كودي جاكبو أفضل لاعب في هولندا

كما ونال جائزة أفضل لاعب هولندي في موسم 2021-2022، وكذلك أفضل لاعب في الدوري في سبتمبر وأكتوبر العام الماضي.

وشارك الهولندي كودي جاكبو هذا الموسم مع فريق آيندهوفن، في 21 مباراة. سجل من خلالها 12 هدفاً، وصنع 15 تمريرة حاسمة. كما وسجل 3 أهداف وصناعة هدفين في الدوري الأوروبي.

الأحمر الليفربولي يليق بك يا جاكبو 👌🔴 pic.twitter.com/39uLKmqbuU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 28, 2022

واستطاع الهولندي جاكبو، التألق مع طواحين هولندا في مونديال كأس العالم 2022 قطر، فقد سجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية في منافسات دور المجموعات ضد منتخبات قطر والإكوادور والسنغال.

ويحتل فريق ليفربول في سادس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 25 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.