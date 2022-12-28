ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ

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وطن- يتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد فوز باريس سان جيرمان الشاق على ستراسبورغ، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال16.

كما وأحرز حامل اللقب باريس سان جيرمان أولى أهداف المباراة، عن طريق البرازيلي ماركينيوس عند الدقيقة ال14، داخل شباك منافسه ستراسبورغ.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ

كما وتسبب ذات اللاعب البرازيلي ماركينيوس بهدف التعادل لفريق الخضم ستراسبورغ، بعد تسجيله هدفاً في شباك مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة ال51.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف الفوز في المباراة، عند الدقيقة ال96 لصالح باريس سان جيرمان، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الباريسي.

كما وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي نيمار جونيور بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة ال62. خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023

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كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز، عقب فترة التوقف الدولي، بسبب تنظيم مونديال قطر 2022، على النحو الآتي:

(1) باريس سان جيرمان 44 نقطة.

(2) لنس 36 نقطة.

(3) رين 31 نقطة.

(4) أولمبيك مارسيليا 30 نقطة.

(5) موناكو 30 نقطة.

(6) ليل 29 نقطة.

(7) لوريان 28 نقطة.

(8) أولمبيك ليون 24 نقطة.

(9) نيس 20 نقطة.

(10) كلير مونت 19 نقطة.

هدافي الدوري الفرنسي الممتاز

وآتى جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 13 نقطة.

(2) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 11 هدفاً.

(3) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 10 أهداف.

(4) جوناثان ديفيد (ليل) 9 أهداف.

(5) مارتن تيريه (رين) 8 أهداف.

كما وتختتم منافسات الأسبوع ال16 من الدوري الفرنسي الممتاز، الخميس، بمواجهة الوصيف لنس أمام نيس على ميدان ملعب ( أليانز ريفييرا)، على أن تبدأ منافسات الجولة القادمة ال17 الأسبوع المقبل.