الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورغ

منافسات الجولة ال16 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023
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وطن- يتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد فوز باريس سان جيرمان الشاق على ستراسبورغ، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال16.

كما وأحرز حامل اللقب باريس سان جيرمان أولى أهداف المباراة، عن طريق البرازيلي ماركينيوس عند الدقيقة ال14، داخل شباك منافسه ستراسبورغ.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورغ

كما وتسبب ذات اللاعب البرازيلي ماركينيوس بهدف التعادل لفريق الخضم ستراسبورغ، بعد تسجيله هدفاً في شباك مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة ال51.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف الفوز في المباراة، عند الدقيقة ال96 لصالح باريس سان جيرمان، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الباريسي.

فرحة مبابي نجم باريس سان جيرمان بالفوز
فرحة مبابي نجم باريس سان جيرمان بالفوز

كما وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي نيمار جونيور بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة ال62. خرج على إثرها من داخل أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023

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كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز، عقب فترة التوقف الدولي، بسبب تنظيم مونديال قطر 2022، على النحو الآتي:

(1) باريس سان جيرمان 44 نقطة.

(2) لنس 36 نقطة.

(3) رين 31 نقطة.

(4) أولمبيك مارسيليا 30 نقطة.

(5) موناكو 30 نقطة.

(6) ليل 29 نقطة.

(7) لوريان 28 نقطة.

(8) أولمبيك ليون 24 نقطة.

(9) نيس 20 نقطة.

(10) كلير مونت 19 نقطة.

 هدافي الدوري الفرنسي الممتاز

وآتى جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2022-2023، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 13 نقطة.

(2) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان) 11 هدفاً.

احتفال نجوم باريس سان جيرمان
احتفال نجوم باريس سان جيرمان

(3) الكسندر لاكازيتي (أولمبيك ليون) 10 أهداف.

(4) جوناثان ديفيد (ليل) 9 أهداف.

(5) مارتن تيريه (رين) 8 أهداف.

كما وتختتم منافسات الأسبوع ال16 من الدوري الفرنسي الممتاز، الخميس، بمواجهة الوصيف لنس أمام نيس على ميدان ملعب ( أليانز ريفييرا)، على أن تبدأ منافسات الجولة القادمة ال17 الأسبوع المقبل.

المصدروطن + صفحة باريس سان جيرمان + صفحة الدوري الفرنسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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