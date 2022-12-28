الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةحياتنابلقيس في صور جريئة مع حبيبها الإعلامي اللبناني والجمهور يجلدها بـ"إسراء غريب"!...
حياتنا

بلقيس في صور جريئة مع حبيبها الإعلامي اللبناني والجمهور يجلدها بـ”إسراء غريب”! (شاهد)

لم يتأكد ما إذا كانت الصور إعلاناً عن حب جديد في حياة بلقيس أم طريقة للترويج لعمل قادم سيجمعها بإيلي نجم

كتب رفيف عبدالله
بلقيس في صور جريئة مع حبيبها الإعلامي اللبناني والجمهور يجلدها بـ
بلقيس فتحي
- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، شكوكاً حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة، بعد طلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

كيمياء

مصدر تلك الشكوك، كانت صور غريبة جمعت بلقيس بالإعلامي اللبناني إيلي نجم.

نشر إيلي نجم صوراً تجمعه بالفنانة يمنية الأصل بلقيس، وهما يجلسان في أحد المقاهي العامة.

علق إيلي نجم على الصور بكلمة كيميا فقط
بلقيس وإيلي نجم
بدا الثنائي منسجمان في أحد المقاهي العامة

وتوحي الصور بتقارب غير طبيعي بين إيلي نجم وبلقيس فتحي.

وما فتح باب التكهنات، أن الإعلامي اللبناني علق بكلمة واحدة: “كيمياء”.

بلقيس تتعرض لموقف محرج جداً في الرياض.. لن تتخيل ماذا فعل بها الجمهور السعودي (فيديو)

أما بلقيس، فقد أعادت نشر الصور عبر خاصية “الستوري”، مرفقةً إياهم بأغنيتها “ممكن”.

بلقيس وإيلي نجم
تذكر الجمهور تصريحات بلقيس عن إسراء غريب
بلقيس وإيلي نجم
لم تتضح بعد طبيعة علاقة الفنانة اليمنية بالإعلامي اللبناني

إسراء غريب

- Advertisement -

وجاءت تعليقات الجمهور المتفاجئ كالتالي:” شو يعني خطبتو وياريت تكتبو عربي. لان مارح يجي اجنبي ويعجب فيكن ويقلكن واو. او يسمعو فيكن او شو عم تعملو اكتبو عربي يا عرب”.

وتساءل آخر: ” خطيب بلقيس ده ياعالم ولا مين؟”.

بينما هاجمها معظمهم وذكروها بتصريحاتها حول قضية الفتاة الفلسطينية إسراء الغريب.

وكتب ناشط: ” لعد مو الخطيب غريب واحنا ناس شرقيين…الله يرحمج اسراء”.

تشير الروايات إلى أن زوج شقيقة إسراء غريب وأشقاءها قاموا بضربها ضربًا مبرحًا إلى أن توفت

وأردف آخر: ” الله يرحمك اسراء ما راح اقول شي ثاني”.

وقالت متابعة: ” مو على اساس الخطيب غريب ولا هاد الكلام ما بنطبق عليكي “.

وعقب آخر: ” الحلو انها مسويه نفسها ماتشوف التعليقات. بس يارب تدور الدنيا بطريقه ما وتشوف بنفسها الناس يبررون لشي حصل الها بانو عادي وهي غلطانه والخطيب غريب”.

ولم يتأكد ما إذا كانت الصور إعلاناً عن حب جديد في حياة بلقيس، أم طريقة للترويج لعمل قادم سيجمعها بإيلي نجم.

قصة شرف!

وكانت بلقيس قد أثارت غضباً جماهيرياً واسعاً، بتعليقها على جريمة قتل إسراء غريب.

وكتبت الفنانة اليمنية حينها “أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب. تؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا. وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات. وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها”.

تغريدة بلقيس المحذوفة

اعتذار وتبرير

لكن غضب الجمهور جعل بلقيس تبرر كلامها قائلة: “فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ.. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسًا ما كملت كتابة التغريدات. كانت سلسلة ولم أكملها”.

وتابعت: “ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة. ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة”.

وأضافت: “دايما أشدد على تمكين المرأة وإعطائها حقوقها.. تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسًا. ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم”.

وشددت بلقيس على أنها تستنكر قتل إسراء غريب، مطالبة حينها بفتح تحقيق مع طاقم المستشفى.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

طليق بلقيس يحتضن فتاة بحميمية.. هل هي نجمة “باب الحارة”؟ (شاهد)

حياتنا

شاهد ماذا فعل الحمار بالفنانة بلقيس فتحي في كواليس صابرة! (فيديو)

حياتنا

بلقيس تكشف إصابتها بمرض نفسي ولهذا دعتها شيرين إلى منزلها!

حياتنا

بلقيس فتحي في ورطة بسبب حفلها ورقصها بنادي الجلاء للقوات المسلحة .. قرار صادم بحقّها

حياتنا

بلقيس فتحي تطلق أغنية “جبار”.. مشاهدات قياسية خلال 24 ساعة ولهجة لبنانية (فيديو)

حياتنا

بلقيس فتحي في المستشفى بعد وعكة صحية طارئة وهذه طبيعة مرضها

حياتنا

شاهد مع من ظهرت بلقيس فتحي ترقص بعد خلع زوجها رجل الأعمال السعودي

حياتنا

الكشف عن أول صورة لخطيب المهرة البحرينية بعد اتهامها بسرقة زوج بلقيس.. هل هو عراقي؟

حياتنا

هل كانت المتحولة جنسياً هيفا ماجيك سبب انفصال بلقيس بعد 5 سنوات من الزواج!

حياتنا

بلقيس فتحي تخلع زوجها رجل الأعمال السعودي بعد 5 سنوات .. مفاجأة غير متوقعة في المحاكم الإماراتية

حياتنا

“شاهد” ولعت بين بلقيس فتحي وعبد الله بالخير.. هاجمها فردت عليه: “عيب عليك أنا إماراتية”

حياتنا

شاهد| بسبب هذا الفيديو للفنانة اليمنية بلقيس فتحي.. مغرّدون عُمانيون ينتقدون الطيران العُماني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمراض الأمعاء الالتهابية: 8 عادات يجب اتباعها لحماية نفسك وفقًا للعلماء

الفساد أحد الأسباب.. لماذا استبعد ستاد محمد الخامس من استضافة مونديال الأندية؟

تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني

صدمة مسلمين أجانب من احتفالات السعودية بالكريسماس: المملكة تروج للكفر (فيديو)

رقص شيرين عبدالوهاب في ملهى ليلي يستنفر نقابة الموسيقيين: “هؤلاء سيعاقبونها ولسنا نحن”

فيديو مرعب يوثق لحظة انهيار بناية سكنية بالمغرب.. وشخص منع الكارثة

أحمد حسام ميدو يعود إلى سكة التدريب في الدوري المصري (صور)

محمد رمضان في تصريح مفاجئ عن  الطيار أشرف أبو اليسر لأول مرة (فيديو)

هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 علاجات منزلية للحصول على نوم عميق

حامي اليهود.. إسرائيل توجه رسالة شكر لملك المغرب في ذكرى التطبيع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC