بلقيس في صور جريئة مع حبيبها الإعلامي اللبناني والجمهور يجلدها بـ”إسراء غريب”! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، شكوكاً حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة، بعد طلاقها من رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

كيمياء

مصدر تلك الشكوك، كانت صور غريبة جمعت بلقيس بالإعلامي اللبناني إيلي نجم.

نشر إيلي نجم صوراً تجمعه بالفنانة يمنية الأصل بلقيس، وهما يجلسان في أحد المقاهي العامة.

وتوحي الصور بتقارب غير طبيعي بين إيلي نجم وبلقيس فتحي.

وما فتح باب التكهنات، أن الإعلامي اللبناني علق بكلمة واحدة: “كيمياء”.

أما بلقيس، فقد أعادت نشر الصور عبر خاصية “الستوري”، مرفقةً إياهم بأغنيتها “ممكن”.

إسراء غريب

- Advertisement -

وجاءت تعليقات الجمهور المتفاجئ كالتالي:” شو يعني خطبتو وياريت تكتبو عربي. لان مارح يجي اجنبي ويعجب فيكن ويقلكن واو. او يسمعو فيكن او شو عم تعملو اكتبو عربي يا عرب”.

وتساءل آخر: ” خطيب بلقيس ده ياعالم ولا مين؟”.

بينما هاجمها معظمهم وذكروها بتصريحاتها حول قضية الفتاة الفلسطينية إسراء الغريب.

وكتب ناشط: ” لعد مو الخطيب غريب واحنا ناس شرقيين…الله يرحمج اسراء”.

وأردف آخر: ” الله يرحمك اسراء ما راح اقول شي ثاني”.

وقالت متابعة: ” مو على اساس الخطيب غريب ولا هاد الكلام ما بنطبق عليكي “.

وعقب آخر: ” الحلو انها مسويه نفسها ماتشوف التعليقات. بس يارب تدور الدنيا بطريقه ما وتشوف بنفسها الناس يبررون لشي حصل الها بانو عادي وهي غلطانه والخطيب غريب”.

ولم يتأكد ما إذا كانت الصور إعلاناً عن حب جديد في حياة بلقيس، أم طريقة للترويج لعمل قادم سيجمعها بإيلي نجم.

قصة شرف!

وكانت بلقيس قد أثارت غضباً جماهيرياً واسعاً، بتعليقها على جريمة قتل إسراء غريب.

وكتبت الفنانة اليمنية حينها “أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب. تؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا. وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات. وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها”.

اعتذار وتبرير

لكن غضب الجمهور جعل بلقيس تبرر كلامها قائلة: “فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ.. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسًا ما كملت كتابة التغريدات. كانت سلسلة ولم أكملها”.

وتابعت: “ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة. ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة”.

وأضافت: “دايما أشدد على تمكين المرأة وإعطائها حقوقها.. تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسًا. ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم”.

وشددت بلقيس على أنها تستنكر قتل إسراء غريب، مطالبة حينها بفتح تحقيق مع طاقم المستشفى.