الفنانة الكويتية منى شداد تصدم الجمهور بشكلها الجديد! (صور)

وطن – صدمت الفنانة الكويتية منى شداد، جمهورها، بعدما نشرت أحدث صور لها، تظهر فيها بإطلالة جديدة كلياً، غير تلك التي عرفها الجمهور، إذ يبدو انّها خضعت لعملية تجميل.
ونشرت الفنانة منى شداد على حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، بـ”اللوك الجديد”، المختلف، والذي يظهرها أصغر سناً.
وتفاعل مغرّدون على الصور التي نشرت للفنانة الكويتية، معبّرين عن صدمتهم من مظهرها الجديد.
ودفع هذا البعض الى التذكير بعملية التجميل التي أجرتها الفنانة السورية أصالة نصري، وغيرت شكلها بشكل كبير، مؤخراً.
وتساءلت مغردة: “معقوله الصور الاخيره المنسوبه لمنى شداد حقيقه!؟ نتيجة تغيير وتجميل والا فوتوشوب!؟. حلو التغيير اللي يجمل ويصغر نفس ماسوت أصاله تغيرت بالتدريج ما صدمتنا مره وحده بشكلها الثاني الجديد”.
بينما قالت مغردة ثانية: “منى شداد غيرت راس جديد شلون كذا والله تغير يخوف”.
وزيادة وزنها بسبب العلاج بالكورتيزون وإلخ”.
منى شداد
حصلت الفنانة الكويتية على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت.
كما حصلت على دورات في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية.
وبدأت العمل الفني بعام 1987 وهي بسن صغيرة وذلك بأدوار صغيرة واستمرت بالتمثيل بعد ذلك حتى وصلت لأدوار البطولة.
وهي شقيقة الممثلة مشاعل شداد.
وبحسب “ويكيبيديا” فإنّ الفنانة الكويتية أصيبت في عام 2010 بأورام سرطانية قامت باستئصالها في ألمانيا وشفيت منها.