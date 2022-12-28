الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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الفنانة الكويتية منى شداد تصدم الجمهور بشكلها الجديد! (صور)

نشرت الفنانة منى شداد على حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، بـ"اللوك الجديد"، المختلف، والذي يظهرها أصغر سناً.

كتب شيراز ماضي
الفنانة الكويتية منى شداد بعد التجميل watanserb.com
الفنانة الكويتية منى شداد بعد التجميل
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وطن – صدمت الفنانة الكويتية منى شداد، جمهورها، بعدما نشرت أحدث صور لها، تظهر فيها بإطلالة جديدة كلياً، غير تلك التي عرفها الجمهور، إذ يبدو انّها خضعت لعملية تجميل.

ونشرت الفنانة منى شداد على حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، بـ”اللوك الجديد”، المختلف، والذي يظهرها أصغر سناً.

منى شداد بعد التجميل
منى شداد بعد التجميل
وتبلغ الفنانة الكويتية منى شداد من العمر 44 عاماً، لكنها تظهر في الصور الجديدة التي نشرتها، وكأنها في ريعان شبابها.
الفنانة الكويتية منى شداد تبلغ من العمر 44 عاماً
الفنانة الكويتية منى شداد تبلغ من العمر 44 عاماً

وتفاعل مغرّدون على الصور التي نشرت للفنانة الكويتية، معبّرين عن صدمتهم من مظهرها الجديد.

ودفع هذا البعض الى التذكير بعملية التجميل التي أجرتها الفنانة السورية أصالة نصري، وغيرت شكلها بشكل كبير، مؤخراً.

وتساءلت مغردة: “معقوله الصور الاخيره المنسوبه لمنى شداد حقيقه!؟ نتيجة تغيير وتجميل والا فوتوشوب!؟. حلو التغيير اللي يجمل ويصغر نفس ماسوت أصاله تغيرت بالتدريج ما صدمتنا مره وحده بشكلها الثاني الجديد”.

تعليق مغردة
تعليق مغردة

بينما قالت مغردة ثانية: “منى شداد غيرت راس جديد شلون كذا والله تغير يخوف”.

شكل منى شداد الجديد
شكل منى شداد الجديد
كما عبّرت اخرى عن صدمتها من الشكل الجديد للفنانة وقالت: “انا للحين مو مصدقة بس اشوف بعض الحسابات منزلة صور من حساب منى شـداد عالانستغرام .. كنت اظنها فوتوشوب”.
منى شداد
منى شداد
لكنّ مغردة نفت ما يتداول عن اجراء الفنانة الكويتية عملية تجميل، وكتبت:”خبر غير صحيح. هي ما سوت تجميل. صحياً سبب سمنتها خارج عن إرادتها. منى عايشه على كلية واحدة لتبرعها لأحد والديها بكليتها.
وزيادة وزنها بسبب العلاج بالكورتيزون وإلخ”.
وأضافت: “منى شداد جميلة بكل حالاتها وروحها حلوة من غير تجميل. قبل تهبدون أخبار تافهه تأكدوا من مصادركم هذا إذا كان فيه مصدر.!!”.

منى شداد 

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حصلت الفنانة الكويتية على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت.

كما حصلت على دورات في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأت العمل الفني بعام 1987 وهي بسن صغيرة وذلك بأدوار صغيرة واستمرت بالتمثيل بعد ذلك حتى وصلت لأدوار البطولة.

وهي شقيقة الممثلة مشاعل شداد.

وبحسب “ويكيبيديا” فإنّ الفنانة الكويتية أصيبت في عام 2010 بأورام سرطانية قامت باستئصالها في ألمانيا وشفيت منها.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعي
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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