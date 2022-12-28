الفنانة الكويتية منى شداد تصدم الجمهور بشكلها الجديد! (صور)

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وطن – صدمت الفنانة الكويتية منى شداد، جمهورها، بعدما نشرت أحدث صور لها، تظهر فيها بإطلالة جديدة كلياً، غير تلك التي عرفها الجمهور، إذ يبدو انّها خضعت لعملية تجميل.

ونشرت الفنانة منى شداد على حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً، بـ”اللوك الجديد”، المختلف، والذي يظهرها أصغر سناً.