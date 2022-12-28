الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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الفساد أحد الأسباب.. لماذا استبعد ستاد محمد الخامس من استضافة مونديال الأندية؟

فيفا صنفه الملعب بأنه لايليق باحتضان مباراة دولية

كتب خالد السعدي
ستاد محمد الخامس watanserb.com
ستاد محمد الخامس
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وطن- استبعد ستاد محمد الخامس، من شرف احتضان مسابقات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في دولة المغرب.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن الفساد المالي والتلاعب في الصفقات العمومية والإخلال بالالتزامات ودفاتر التحملات وانعدام المراقبة والتواطؤ تسبب في استبعاد الملعب.

وبحسب صحيفة الصباح، وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على شهادة الوفاة لأكبر ملعب في أكبر مدينة بالمغرب، حين صنفه ضمن الملاعب التي لا تليق باحتضان مباراة دولية تحضرها نوادٍ وفرق عالمية وجماهير من القارات الخمس، وفضلت عليه ملعب مولاي عبد الله بالرباط وملعب ابن بطوطة بطنحة.

استبعد ستاد محمد الخامس من استضافة مونديال الأندية
استبعد ستاد محمد الخامس من استضافة مونديال الأندية

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنّ الأمر كان متوقعا إلى حد بعيد، إذ لا يمكن لاتحاد دولي في كرة القدم أن يزكي مرفقا عموميا تحوم حوله شبهات الفساد، وصرفت عليه أكثر من 22 مليار سنتيم، دون أن يرقى إلى مجرد ملعب من الحجم المتوسط.

وأضاف أن الجمعية نبهت في شكاية إلى الوكيل العام للملك في 2017 إلى الاختلالات المالية الجسيمة التي رافقت الأشطر الأولى لإعادة تأهيل هذه المعلمة الرياضية، لافتا إلى عرض معطيات وأرقام حول صفقات عمومية وعمليات طالتها شبهة التحايل، والمطالبة باستدعاء جميع الأطراف المعنية، من أجل الاستماع إليها في حينه.

مونديال الاندية في المغرب
مونديال الاندية في المغرب
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وتابع: “لا شيء من هذا القبيل حدث، ولم تتحرك أي جهة من أجل التحقيق، عدا بعض الأخبار التي تحدثت حينها عن إحالة الملف على أحد مسؤولي البيضاء لطلب توضيحات، ثم طي الملف إلى الأبد”.

وأكمل: “حليمة عادت إلى عادتها القديمة في مشاريع الإصلاحات وعمليات الصيانة التي خضع لها مركب محمد الخامس في ما بعد وتناولت فضائحها الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي”.

الملعب يفتقر إلى البنية التحتية الأساسية

بدوره، قال عبر عبد اللطيف الناصري نائب عمدة البيضاء ورئيس لجنة تتبع مركب محمد الخامس: “باستثناء العشب الذي تتوفر فيه المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي، كنا نعرف أن الملعب يفتقر إلى البنيات التحتية الأساسية الأخرى، ولا يرقى إلى احتضان مثل هذه التظاهرات العالمية، وهو ما نبهنا إليه مرارا في عدد من المناسبات، وأصدرنا توصيات بهذا الشأن في لجنة التتبع”.

وأضاف أن الرهان حاليا على العمل الجدي والمسؤول من جميع الأطراف لتأهيل الملعب لإقصائيات كأس إفريقيا 2025.

وتابع: “من العيب أن تكون البيضاء خارج السباق، مقارنة مع مدن أخرى، مؤكدا أن الرهان الثاني يتمثل في إعطاء انطلاقة الملعب الكبير للبيضاء، الذي سيكون حلا جذريا لكل هذه المشاكل”.

المباريات تُقام في الرباط وطنجة

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن المغرب قررت إقامة مباريات مونديال الأندية بمدينتي الرباط وطنجة.

حيث تنطلق مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بمدينة طنجة، في حين تقام المباراة النهائية للمونديال بالرباط.

يُشار إلى أن البطولة كأس العالم للأندية ستقام في أول شهر فبراير 2023.

المصدرتويتر، صحيفة الصباح، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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