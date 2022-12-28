الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق في نيويورك (شاهد)

قبل كأس العالم كان لديها 570 ألف متابع لكن هذا العدد قفز إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشجع طوال البطولة

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– رفضت ملكة جمال كرواتيا السابقة ، إيفانا نول ، بالخطأ محاولة مصافحة أحد المشجعين خلال لقاء ودي في نيويورك.

مراهق أسمر

سافرت إيفانا نول إلى نيويورك بعد عروضها الجريئة المفعمة بالحيوية في كأس العالم في قطر. وانغمست السمراء المذهلة في ثقافة المدينة من خلال ركوب مترو الأنفاق الشهير.

قامت ملكة جمال كرواتيا السابقة بتجاهل أحد المعجبين عن طريق الخطأ خلال رحلة إلى نيويورك

كان على متن القطار المعجب الشاب. حيث كانت ايفانا نول ترتدي سترة منتفخة وردية اللون ، وحزام شعر متناسق ، وبنطال ضيق وحذاء أسود . بالإضافة إلى حقيبة يد خضراء من شانيل.

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لقد تراجعت لالتقاط صورة مع المراهق الأسمر الذي كانت لديه ابتسامة كبيرة محفورة على وجهه ، ولكن عندما ذهب لمصافحة نول تغاضت عن محاولته عن طريق الخطأ.

التقطت نول صورة مع المعجبين في مترو أنفاق نيويورك

لم تقصد

لكن ازدراء ملكة جمال كرواتيا لم يكن مقصودًا ، كانت مشغولة جدًا بالضحك بعد اللقطة لتلاحظ يد المعجب المعلقة. على الرغم من أنه لا يبدو منزعجًا جدًا لأنه كان لديه صورة مع ايفانا على هاتفه بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

إيفانا نول في نيويورك
لكن المعجب تعرض لإحباط عندما تركته نول معلقاً عندما حاول مصافحة يدها

أما بالنسبة إلى إيفانا، فقد كانت محطتها التالية تايمز سكوير. حيث التقطت صورة ونشرتها عبر انستجرام وكتبت في التعليق: “مرحبًا نيويورك”.

إيفانا نول في نيويورك
كانت السمراء في نيويورك بعد أن أبهرت الجماهير في مونديال قطر قبل أسابيع قليلة
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تأتي نزهة نول في المدينة الأمريكية بعد أيام فقط من نشرها صوراً جريئة داخل النادي الرياضي.

تركت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا المعجبين يسيل لعابهم على لياقتها البدنية المثالية ، والتي كانت تتفاخر بفستان أزرق يعانق جسدها المثالي.

نجومية ولدت في قطر

انطلقت نجومية نول عبر السماء في قطر حيث اكتسبت الملايين من المتابعين بعد ارتدائها لسلسلة من الملابس الجريئة في الملاعب ، على الرغم من خطر الاعتقال.

قبل البطولة ، كان لدى إيفانا 570 ألف متابع ، لكن هذا العدد قفز إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشجع طوال البطولة.

لا يستطيع المعجبون الحصول على ما يكفي من نول في الوقت الحاضر ، وقد أدت لقطاتها المغرية إلى مطالبات لها لبدء حساب OnlyFans. جاءت المناشدات من عدد كبير من المعجبين بنول الذين أعلنوا أنهم على استعداد للدفع لرؤية أعضائها الحساسة مكشوفة.

كتب أحد المعجبين: “افتحي حساب OnlyFans.” وأعلن آخر: “سوف أسجل في OnlyFans الخاص بك”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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