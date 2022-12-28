إيفانا نول تصدم مراهقاً أسمر البشرة بتصرفها معه داخل مترو الأنفاق في نيويورك (شاهد)

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وطن– رفضت ملكة جمال كرواتيا السابقة ، إيفانا نول ، بالخطأ محاولة مصافحة أحد المشجعين خلال لقاء ودي في نيويورك.

مراهق أسمر

سافرت إيفانا نول إلى نيويورك بعد عروضها الجريئة المفعمة بالحيوية في كأس العالم في قطر. وانغمست السمراء المذهلة في ثقافة المدينة من خلال ركوب مترو الأنفاق الشهير.

كان على متن القطار المعجب الشاب. حيث كانت ايفانا نول ترتدي سترة منتفخة وردية اللون ، وحزام شعر متناسق ، وبنطال ضيق وحذاء أسود . بالإضافة إلى حقيبة يد خضراء من شانيل.

لقد تراجعت لالتقاط صورة مع المراهق الأسمر الذي كانت لديه ابتسامة كبيرة محفورة على وجهه ، ولكن عندما ذهب لمصافحة نول تغاضت عن محاولته عن طريق الخطأ.

لم تقصد

لكن ازدراء ملكة جمال كرواتيا لم يكن مقصودًا ، كانت مشغولة جدًا بالضحك بعد اللقطة لتلاحظ يد المعجب المعلقة. على الرغم من أنه لا يبدو منزعجًا جدًا لأنه كان لديه صورة مع ايفانا على هاتفه بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

أما بالنسبة إلى إيفانا، فقد كانت محطتها التالية تايمز سكوير. حيث التقطت صورة ونشرتها عبر انستجرام وكتبت في التعليق: “مرحبًا نيويورك”.

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تأتي نزهة نول في المدينة الأمريكية بعد أيام فقط من نشرها صوراً جريئة داخل النادي الرياضي.

تركت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا المعجبين يسيل لعابهم على لياقتها البدنية المثالية ، والتي كانت تتفاخر بفستان أزرق يعانق جسدها المثالي.

نجومية ولدت في قطر

انطلقت نجومية نول عبر السماء في قطر حيث اكتسبت الملايين من المتابعين بعد ارتدائها لسلسلة من الملابس الجريئة في الملاعب ، على الرغم من خطر الاعتقال.

قبل البطولة ، كان لدى إيفانا 570 ألف متابع ، لكن هذا العدد قفز إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشجع طوال البطولة.

لا يستطيع المعجبون الحصول على ما يكفي من نول في الوقت الحاضر ، وقد أدت لقطاتها المغرية إلى مطالبات لها لبدء حساب OnlyFans. جاءت المناشدات من عدد كبير من المعجبين بنول الذين أعلنوا أنهم على استعداد للدفع لرؤية أعضائها الحساسة مكشوفة.

كتب أحد المعجبين: “افتحي حساب OnlyFans.” وأعلن آخر: “سوف أسجل في OnlyFans الخاص بك”.