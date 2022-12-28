الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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حياتنا

أحدها في منطقة حساسة..وشوم “ميسي” الغامضة ماذا تعني؟! (شاهد)

وشوم ميسي المخصصة لزوجته لا تنتهي في جسده من عين أنتونيلا إلى شفاهها في منطقة حميمية

كتب رفيف عبدالله
5 وشوم لـ
ليونيل ميسي
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وطن– ليونيل ميسي ليس أول لاعب كرة قدم يتبادر إلى الذهن عند التفكير في النجوم البارزين،  لكن الساحر الصغير يفتخر بوفرة من الوشوم التي رسمت بفن على جسده.

من أكمام ربلة الساق إلى عين أنتونيلا روكوزو ، يختلف وشم ميسي في المعنى.

وتلقي صحيفة “ديلي ستار سبورت” نظرة على ما تعنيه له خمسة من وشومه، بعد فوزه الأول بكأس العالم.

غزا الأرجنتيني الصغير أخيرًا العالم في قطر حيث قاد فريقه الأرجنتيني إلى فوزه الأول بكأس العالم منذ عام 1986. وكان ميسي في قلب الانتصار ، حتى أنه هز الشباك مرتين في النهائي.

أكمام ربلة الساق

ربما يكون وشم “كم ربلة الساق” لدى ميسي هو الأكثر شهرة بالنسبة له – بعد أن غطى قدمه بها باللون الأسود.

غطى ليونيل ميسي بهذا الوشم، وشما آخر

يتميز هذا الوشم بوجود بصمات اليد لابنه الأكبر تياجو ، مع أسماء جميع أطفاله الثلاثة على ذراع تياجو. ميسي لديه أيضًا رقم 10 بارز على ساقه – إشارة إلى رقمه للأرجنتين وعندما كان في برشلونة.

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الإضافة الأخيرة للوشم هي كرة القدم ، والتي يعتقد أنها ترمز إلى شغفه باللعبة الجميلة.

عين أنتونيلا روكوزو

كجزء من كم على ذراعه اليمنى ، ليونيل ميسي لديه وشم على عين زوجته.

ليونيل ميسي يضع وشم عين زوجته على ذراعه

ميسي وأنتونيلا روكوزو هما حبيبا طفولة ، فقد التقيا عندما كان ميسي لا يزال في نيويلز أولد بويز – قبل أن يقفز عبر المحيط الأطلسي. وكدليل على علاقتهما ، وضع ميسي العمل الفني عليه.

الساعة والتروس

في الجزء السفلي من ذراع ميسي توجد ساعة كبيرة ، مصحوبة بسلسلة من التروس.

وشوم ميسي
في قاعدة ذراع ليونيل ميسي يوجد وشم متقن للساعة والتروس

السبب الدقيق وراء نوايا ميسي للوشم غير معروف. لكن وشم الساعة يمثل بشكل عام قيمة الوقت.

أما إضافة التروس يمكن أن تكون إشارة إلى مرور الوقت والعيش في الوقت الحاضر.

يشغل العمل الفني على مدار الساعة والتروس غالبية ساعد ميسي.

تاج

واحدة من أكثر الأوشام غير الواضحة على جسد ميسي تأتي أيضًا على ذراعه – فوق كوعه بقليل.

يمكن بسهولة تفويت التاج الصغير بين الساعة والتروس المتقنة أدناه وبوابة يسوع المسيح أعلاه ، لكن له معنى أعمق. إنه وشم مطابق لزوجته ، التي لديها تاج في نفس الموضع بالضبط.

وشوم ميسي
ليونيل ميسي لديه وشم مطابق مع زوجته

يصلح تاج ميسي للملك ، بينما يحتوي تاج أنطونيلا على عدد قليل من الجواهر على القاعدة.

شفاه أنتونيلا روكوزو

وشوم ميسي المخصصة لزوجته لا تنتهي عند هذا الحد ، في قاعدة بطنه ، ميسي لديه شفاه أنتونيلا موشومة على جسده.

وشوم ميسي
ليونيل ميسي يحمل أيضًا وشمًا على شفتي زوجته

بسبب موقعه الحميم تقريبًا ، نادرًا ما تُرى شفاه ميسي – حتى عندما يكون الأرجنتيني عاري الصدر.

المصدرديلي ستار سبورت - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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