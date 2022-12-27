6 نصائح مهمة لمرضى القلب تغنيكم عن زيارة الطبيب..

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وطن-ينبض القلب بمعدل 100000 مرة في اليوم لضمان دوران الدم في جميع أنحاء الجسم. ولمساعدة العضو على القيام بهذه المهمة الحيوية بشكل صحيح، شارك طبيب قلب 6 نصائح مهمة يجب التقيّد بها.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في العالم والثاني في فرنسا. لكن، يمكن تجنب معظمها عن طريق تغيير نمط الحياة للتخلص من عوامل الخطر مثل نمط الحياة المستقرة أو تعاطي الكحول أو الوجبات السريعة أو السمنة أو التدخين.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من السهل أحيانًا دمج بعض العادات المفيدة في الحياة اليومية للمحافظة على صحة القلب. وفي هذا السياق، تحدّث طبيب القلب الدكتور Kaustubh Dabhadkar، بالتفصيل عن 6 أساليب مهمة تعزز من صحة القلب.

لا تفوت وجبة الإفطار

النظام الغذائي المتنوع والمتوازن هو مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية. عليك التأكد من أن لديك قوائم طعام تعطي مكان الصدارة للفواكه والخضروات، فضلاً عن الحبوب الكاملة. ومن ناحية أخرى، يفضل تجنب اللحوم الحمراء والأطباق المطبوخة، حيث أنها غنية بالدهون. وبدلاً عن ذلك، يمكن التركيز على مصادر أخرى للبروتين (المكسرات، الصويا، اللحوم البيضاء) والأطباق محلية الصنع (قليلة الملح).

ثم من الضروري أيضًا تجنب الوجبات السريعة التي تزيد من الالتهاب والكوليسترول (الأطعمة المقلية والهامبرغر والمشروبات الغازية وما إلى ذلك). لكن، لسائل أن يسأل، هل هناك طريقة تجنبنا الإغراء؟ يقول الدكتور دابهادكار في هذا الصدد: “تناول وجبة الإفطار؛ إنها أهم وجبة في اليوم، بحيث ستحافظ على نفس نمط الأكل خلال اليوم. ومن المرجح أن تتناول الوجبات السريعة إذا تخطيت وجبة الإفطار“.

اضحك بانتظام

الضحك بانتظام طريقة بسيطة (وممتعة) للحفاظ على صحة قلبك. لقد نظرت العديد من الدراسات في فوائد الضحك. إنه يحارب آثار الإجهاد عن طريق تقليل إنتاج الكورتيزول وتثبيت معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، تتجاوز مزايا الضحك صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد من كمية الهواء المهوى ويحسن أكسجة الدم. فضلا عن أنه مفيد للجهاز المناعي و النوم و الهضم و التوتر و حتى الرغبة الجنسية.

أكتب يومياتك

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يقترح طبيب القلب الأمريكي أيضًا الاحتفاظ بمذكراتك الخاصة. ولقد كشفت دراسة أجريت في جامعة كامبريدج عام 2005، أن الأشخاص الذين يكتبون ما بين 15 و 20 دقيقة من يومياتهم ومن 3 إلى 5 مرات في الأسبوع يكونون أقل توتراً من أولئك الذين لا يكتبون شيئًا. وبالتالي من شأن هذه العادة التقليل من التوتر والقلق وكلاهما أمر مفيد للقلب.

ممارسة الرياضة بانتظام

لمساعدة قلبك على البقاء بصحة جيدة، عليك أن تكون نشيطًا. ومع ذلك، ليس من الضروري قضاء كل الوقت في صالة الألعاب الرياضية. يقول الدكتور دابهادكار: ” القيام بتمارين معتدلة كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل”.

كما يقدم الطبيب نصيحة أخرى، وهي التحرك في الصباح. وفقًا لمقال نشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية في نوفمبر الماضي، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الصباح أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 16٪ بينما تقل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17٪.

تحكّم في الإجهاد

يوضح طبيب القلب: “يلعب الإجهاد دورًا أساسيًا في الأمراض المرتبطة بنمط الحياة (ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة) هذا الأخير يعزز أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الاحتشاء أو السكتة الدماغية. لذلك من الضروري محاربة التوتر. ويقول الخبير في هذا الشأن: “التأمل يساعد في إدارة التوتر”.

تجنب التبغ

لا شكّ في أن كل من التدخين والتدخين السلبي يضران بالقلب. تحذر جمعية الرئة الأمريكية على موقعها الرسمي من أن “التدخين يضر بكل عضو في جسمك تقريبًا، بما في ذلك القلب”. وتضيف المنظمة: “يمكن أن يتسبب التدخين في انسداد الشرايين وتضييقها، ما يعني انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك”. لذلك توصى بالابتعاد عن التبغ والتوقف عن التدخين إذا كنت مدخنًا.