الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةحياتنا6 نصائح مهمة لمرضى القلب تغنيكم عن زيارة الطبيب..
حياتنا

6 نصائح مهمة لمرضى القلب تغنيكم عن زيارة الطبيب..

"الضحك بانتظام طريقة بسيطة (وممتعة) للحفاظ على صحة قلبك..."

كتب معالي بن عمر
خبراء يحذرون من هذا المشروب الشائع الذي يدمر صحة قلبك watanserb.com
تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة
- Advertisement -

وطن-ينبض القلب بمعدل 100000 مرة في اليوم لضمان دوران الدم في جميع أنحاء الجسم. ولمساعدة العضو على القيام بهذه المهمة الحيوية بشكل صحيح، شارك طبيب قلب 6 نصائح مهمة يجب التقيّد بها.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في العالم والثاني في فرنسا. لكن، يمكن تجنب معظمها عن طريق تغيير نمط الحياة للتخلص من عوامل الخطر مثل نمط الحياة المستقرة أو تعاطي الكحول أو الوجبات السريعة أو السمنة أو التدخين.

لتجنّب أمراض القلب والأوعية الدموية..5 أطعمة يجب حذفها تمامًا من نظامك الغذائي

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من السهل أحيانًا دمج بعض العادات المفيدة في الحياة اليومية للمحافظة على صحة القلب. وفي هذا السياق، تحدّث طبيب القلب الدكتور Kaustubh Dabhadkar، بالتفصيل عن 6 أساليب مهمة تعزز من صحة القلب.

لا تفوت وجبة الإفطار

النظام الغذائي المتنوع والمتوازن هو مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية. عليك التأكد من أن لديك قوائم طعام تعطي مكان الصدارة للفواكه والخضروات، فضلاً عن الحبوب الكاملة. ومن ناحية أخرى، يفضل تجنب اللحوم الحمراء والأطباق المطبوخة، حيث أنها غنية بالدهون. وبدلاً عن ذلك، يمكن التركيز على مصادر أخرى للبروتين (المكسرات، الصويا، اللحوم البيضاء) والأطباق محلية الصنع (قليلة الملح).

اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على صحة القلب
اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على صحة القلب

ثم من الضروري أيضًا تجنب الوجبات السريعة التي تزيد من الالتهاب والكوليسترول (الأطعمة المقلية والهامبرغر والمشروبات الغازية وما إلى ذلك). لكن، لسائل أن يسأل، هل هناك طريقة تجنبنا الإغراء؟ يقول الدكتور دابهادكار في هذا الصدد: “تناول وجبة الإفطار؛ إنها أهم وجبة في اليوم، بحيث ستحافظ على نفس نمط الأكل خلال اليوم. ومن المرجح أن تتناول الوجبات السريعة إذا تخطيت وجبة الإفطار“.

3 أطعمة يجب التقليل منها لتجنب الإصابة بأمراض القلب

اضحك بانتظام

الضحك بانتظام طريقة بسيطة (وممتعة) للحفاظ على صحة قلبك. لقد نظرت العديد من الدراسات في فوائد الضحك. إنه يحارب آثار الإجهاد عن طريق تقليل إنتاج الكورتيزول وتثبيت معدل ضربات القلب وخفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، تتجاوز مزايا الضحك صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد من كمية الهواء المهوى ويحسن أكسجة الدم. فضلا عن أنه مفيد للجهاز المناعي و النوم و الهضم و التوتر و حتى الرغبة الجنسية.

أكتب يومياتك

- Advertisement -

يقترح طبيب القلب الأمريكي أيضًا الاحتفاظ بمذكراتك الخاصة. ولقد كشفت دراسة أجريت في جامعة كامبريدج عام 2005، أن الأشخاص الذين يكتبون ما بين 15 و 20 دقيقة من يومياتهم ومن 3 إلى 5 مرات في الأسبوع يكونون أقل توتراً من أولئك الذين لا يكتبون شيئًا. وبالتالي من شأن هذه العادة التقليل من التوتر والقلق وكلاهما أمر مفيد للقلب.

أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في العالم والثاني في فرنسا
أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأول للوفاة في العالم والثاني في فرنسا

دراسة طبية: العمل الليلي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

ممارسة الرياضة بانتظام

لمساعدة قلبك على البقاء بصحة جيدة، عليك أن تكون نشيطًا. ومع ذلك، ليس من الضروري قضاء كل الوقت في صالة الألعاب الرياضية. يقول الدكتور دابهادكار: ” القيام بتمارين معتدلة كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل”.

كما يقدم الطبيب نصيحة أخرى، وهي التحرك في الصباح. وفقًا لمقال نشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية في نوفمبر الماضي، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الصباح أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 16٪ بينما تقل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17٪.

فاكهة تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد ساعتين فقط من تناولها

تحكّم في الإجهاد

يوضح طبيب القلب: “يلعب الإجهاد دورًا أساسيًا في الأمراض المرتبطة بنمط الحياة (ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة) هذا الأخير يعزز أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الاحتشاء أو السكتة الدماغية. لذلك من الضروري محاربة التوتر. ويقول الخبير في هذا الشأن: “التأمل يساعد في إدارة التوتر”.

تجنب التبغ

لا شكّ في أن كل من التدخين والتدخين السلبي يضران بالقلب. تحذر جمعية الرئة الأمريكية على موقعها الرسمي من أن “التدخين يضر بكل عضو في جسمك تقريبًا، بما في ذلك القلب”. وتضيف المنظمة: “يمكن أن يتسبب التدخين في انسداد الشرايين وتضييقها، ما يعني انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك”. لذلك توصى بالابتعاد عن التبغ والتوقف عن التدخين إذا كنت مدخنًا.

القيام بتمارين معتدلة كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل
القيام بتمارين معتدلة كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل

دراسة..النوم الجيد يقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

5 مفاتيح لشيخوخة صحية حسب دراسة جديدة

حياتنا

5 أشياء قد تحدث لجسمك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم

حياتنا

احذر آلام الفك..قد يكون علامة على الإصابة بهذا المرض القاتل!

حياتنا

تطبيق جديد يساعد على كشف أعراض مرض القلب..تعرف عليه

حياتنا

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة لكبار السن..أطباء يحذرون

حياتنا

كيف تؤثر قلة النوم على صحتك؟ تعرف على الإجابة

حياتنا

3 أطعمة يجب التقليل منها لتجنب الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

كوب من الحليب يوميََا قد يقي من مرض السكري

حياتنا

دراسة..النوم الجيد يقلّل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

حياتنا

علامة على الأذن يمكن أن تتنبأ بالنوبة القلبية قبل حدوثها

حياتنا

ضعف قوة قبضة اليد تنذر بمشاكل خطيرة، خبراء يحذرون

حياتنا

البيض يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب .. اعتقاد شائع هذه حقيقته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرية وتعذيب طفل ليبي داخل مسجد على يد “شيخه” يثير الغضب! (فيديو)

الابن السري للملك تشارلز الثالث يتحدث عن تحرك كبير في 2023 سيغير الأمور!

كيم كارداشيان تبكي بسبب طليقها كانييه ويست.. ماذا حدث؟ (فيديو)

بعد اتهامات فساد لاحقتهما.. “ساعات باهظة” توثق بذخ ملك البحرين وولي عهده (شاهد)

لحظة انتحار المدرس المصري أحمد رمضان عبر بث مباشر على “فيسبوك” لهذا السبب!

باريس سان جيرمان يُقدم أول عروضه لضم سفيان أمرابط .. كم دفع؟!

هل ارتدّ شيخ الأزهر أحمد الطيب عن الإسلام؟ (شاهد)

بتدخلِ شخصية من العيار الثقيل.. هروب نجل عوني مطيع من الأردن يشعل مواقع التواصل

إيفانا نول.. هل تستجيب ملكة جمال كرواتيا لهذا الطلب الجريء جداً من معجبيها؟ (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC