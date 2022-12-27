الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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حياتنا

وفاة سلوم حداد تشعل السوشيال ميديا ونقابة الفنانين في سوريا تعلق (شاهد)

سلوم حداد ولد في حلب السورية وهو مسيحي أرمني لكنه يعيش الآن في الإمارات

كتب رفيف عبدالله
وفاة سلوم حداد تشعل السوشيال ميديا ونقابة الفنانين في سوريا تعلق (شاهد) watanserb.com
سلوم حداد
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وطن– تصدرت أنباء وفاة الفنان السوري سلوم حداد، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حزن شديد خيم على جمهوره ومحبيه.

فارس الدراما العربية

وتداولت حسابات ومواقع فنية خبر وفاة سلوم حداد، عن عمر يناهز الـ69 عاماً، ساردةً سيرته الذاتية وبصمته في الدراما السورية.

ويقيم سلوم حداد الملقب بفارس الدراما العربية، في  الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

كان آخر أعمال الفنان السوري خلال مسلسل “جوقة عزيزة” مع مواطنته الفنانة نسرين طافش. والذي تم عرضه في رمضان 2022.

كان آخر أعمال الفنان السوري مسلسل “جوقة عزيزة”

ضحية شائعات

لكن المفاجأة أن سلوم حداد وقع ضحية الشائعات كغيره من الفنانين.

إذ أكدت نقابة الفنانين في سوريا أن حداد بخير، ولا يعاني من أي وعكة صحية أيضاً.

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وكتبت النقابة السورية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: ” الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير. وكل ما يقال حوله فهو إشاعة”.

سلوم حداد
أكدت النقابة أن الفنان السوري بخير

وتابعت النقابة: “الرجاء عدم تداول أيا خبر اذا لم يكن صادر من نقابة الفنانين وشكراً”.

ديانة سلوم حداد

الجدير بالذكر أن سلوم  ولد في حلب السورية، وهو مسيحي أرمني.

أتم حداد دراسة الثانوية في حلب، ثم انتقل ليتابع دراسته في كلية الفنون الجميلة في دمشق.

عام 1974 كانت بداية انطلاقة حداد الفنية. ثم التحق بنقابة الفنانين في عام 1980.

ظهر سلوم حداد في أكثر من 70 مسلسل تلفزيوني

شارك الفنان في العديد من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام. وظهر في أكثر من 70 مسلسل تلفزيوني منها: “أحلام منتصف الليل” عام 1979 و”حصاد السنين” عام 1985 و”دكان الدنيا” عام 1988. وأدى دور “تحسين” في مسلسل “شجرة النارنج” عام 1989.

في 1990، قام بدور موفق في مسلسل “أبو كامل”. وبدور “صبحي” في “سكان الريح” عام 1992.

وجسد شخصية “غسان” في مسلسل”جريمة في الذاكرة” عام 1992 المأخوذ عن رواية الجريمة النائمة للكاتبة أجاثا كريستي.

الفنان سلوم حداد بدور رفعت من مسلسل ولاد البلد

كما لعب دور شوكت القناديلي في المسلسل التاريخي الشهير حمام القيشاني في 1994.

 أدوار تاريخية

أما أهم أدواره التاريخية فكان دور “الزير سالم” في مسلسل” الزير سالم” عام 2000.

عاد سلوم إلى أداء الأدوار التاريخية عام 2010، في شخصية القعقاع في مسلسل «القعقاع بن عمرو التميمي.

خاض سلوم تجربة الإخراج عام 2013، حين أخرج المسلسل الإماراتي “القياضة” بجزأيه.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج  حداد من نورا النوري، وأنجب منها  أمير ومريم.

في عام 2011 نجا سلوم حداد من الموت بعد تعرض سيارته لإطلاق نار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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