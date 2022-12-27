“هوشة” أحلام وأصالة بسعودي ايدول.. هل تفسدان حلم آل الشيخ؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن- انطلقت مؤخرا، عبر شاشة “إم بي سي” أولى حلقات البرنامج السعودي الثقافي الجديد “سعودي آيدول” وهو النسخة السعودية للبرنامج الأمريكي American Idol، وانطلقت معه ردود الفعل بين النشطاء في المملكة، التي شملت خاصة انتقادهم لـ لجنة التحكيم الرباعية التي ضمت السورية أصالة والإماراتية أحلام، وأصيل أبو بكر وماجد المهندس.

أحلام وأصالة وجها لوجه

وكانت الفنانة السورية “أصالة نصري” قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج سعودي آيدول، ونوهت حين ذاك أنها “ستدخل في هدنة” مع الفنانة الإماراتية “أحلام الشامسي” بعد مشاكل ثنائية دامت لسنوات بينهما.

أنا و حلًومه 👑عاملين هدنه بسّ إيمتى بتنتهي الله بيعلم ( عادة بتخلص بسرعه) ومجّود مضمون العاقل صاحب أيادي بيضاء وجوزي ما بيقصًر يدافع عنًي ظالمه أو مظلومه وأصيل الأصيل هوّه بالطوشه حيهدّي ويسيطر الطيّب الحنون @majidalmohandis @AhlamAlShamsi @Aseel_abubakr https://t.co/cdz27P4ep7 — Assala (@AssalaOfficial) September 24, 2022

من جانبها، عبرت أحلام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بسعادتها لمشاركتهتا نفس الطاولة مع أصالة.

هههههههههه من هاللحظه خرررررررربت ههههههههههههه اصاله استعدي للحرب العالميه الثالثه واخيراً اتمناك في السماء لقيتك في الارض من زمان ادعي ربي وجات الفرصه لين عندي #نحمد_الله_جات_على_ما_تمنى 😂😂😂 https://t.co/rXkWdH5tii — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) September 24, 2022

إلى ذلك أثار حضور أصالة وأحلام مع بعضيهما في برنامج “سعودي آيدول” الكثير من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سعودي آيدول يثير تفاعل السعوديين

- Advertisement -

حيث اعتبر مغردون أن حضور أصالة بجانب أحلام في حد ذاته ببرنامج واحد، يثير انتباه المشاهدين بسبب كثرة صياحهما وعدم رغبة أي منهما في فسح المجال للأخرى من أجل الحديث مع المتسابقين.

ورأى آخرون أن التنافس السام بينهما قد طغى على صبغة البرنامج، الذي لايشهد أساساً إقبالا جماهيريا، رغم الموارد المالية الضخمة التي رصدتها له الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وفي المقابل، انتقد ناشطون استبلاه عقول السعوديين الذي يمارسه القائمون على البرنامج، الذي كان من المفترض أن يكون مخصصا لاكتشاف مواهب السعوديين لكنه أصبح مباشرة مع بدايته “جوقة خاصة للضحك ومحاولة صنع المقالب” بين أصالة وأحلام.

يذكر هنا أن تركي آل الشيخ قد أعلن، أيلول سبتمبر الماضي، عن شراكة بين هيئة الترفيه التي يرأسها ومجموعة mbc لإطلاق برنامج سعودي أيدول.

وكشف تركي آل الشيخ حينذاك الأمر في تغريدة له على تويتر قال فيها: “سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه و مجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول”.

سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين #هيئة_الترفيه و مجموعة MBC لإطلاق برنامج #سعودي_أيدول 😍🇸🇦 مع الفنانين أصيل أبو بكر و أحلام و أصالة و ماجد المهندس في لجنة التحكيم ❤️🤩 🗓 يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022#saudi_idol pic.twitter.com/OayAVQ7aWD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 24, 2022

كما تطرق وقتها إلى أفراد لجنة التحكيم، والتي ضمت كل من أصيل أبو بكر وأحلام الشامسي، وأصالة نصري وماجد المهندس. مؤكدا وقتها “بدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022”.

ويُسلط برنامج سعودي آيدول الضوء على الفن السعودي والموسيقى السعودية، ويعد من أضخم برامج المواهب التي سوف تعرض على شاشة MBC.

السعودية في عهد محمد بن سلمان.. ماذا أيضاً ؟

ويأتي إنفاق السعودية ملايين الدولارات على برامج مثل هذه يراها كثيرون غير ذات مغزى وقد ترتقي إلى “التفاهة”، والمصطلح هنا عن فحوى هذه البرامج وليس البتة عن الثقافة في المملكة السعودية.

ويندرج إطلاق تركي آل الشيخ لبرنامجه الجديد سعودي آيدول، في إطار سياسية متكاملة برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أصبح منذ سنوات الحاكم الفعلي للمملكة.

وتُعنى هذه السياسة بتشجيع البرامج والمهرجانات الثقافية “الصُورية” و”المشهدية”، التي من شأنها إضفاء صورة جديدة عن المملكة العربية السعودية لدى الرأي العام الدولي والغربي بدرجة أولى.

وبدرجة أقل جعل السعودية مركزا جديدا لاستقطاب الوجوه الفنية وصناع المحتوى العرب، من أجل تكوين “قوة ناعمة سعودية” بالفن والرقص.