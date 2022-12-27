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حياتنا

“هوشة” أحلام وأصالة بسعودي ايدول.. هل تفسدان حلم آل الشيخ؟ (فيديو)

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ انطلاق برنامج سعودي أيدول بحضور أحلام وأصالة

كتب رفيف عبدالله
أحلام وأصالة watanserb.com
أحلام وأصالة
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وطن- انطلقت مؤخرا، عبر شاشة “إم بي سي” أولى حلقات البرنامج السعودي الثقافي الجديد “سعودي آيدول” وهو النسخة السعودية للبرنامج الأمريكي American Idol، وانطلقت معه ردود الفعل بين النشطاء في المملكة، التي شملت خاصة انتقادهم لـ لجنة التحكيم الرباعية التي ضمت السورية أصالة والإماراتية أحلام، وأصيل أبو بكر وماجد المهندس.

أحلام وأصالة وجها لوجه

وكانت الفنانة السورية “أصالة نصري” قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج سعودي آيدول، ونوهت حين ذاك أنها “ستدخل في هدنة” مع الفنانة الإماراتية “أحلام الشامسي” بعد مشاكل ثنائية دامت لسنوات بينهما.

من جانبها، عبرت أحلام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر بسعادتها لمشاركتهتا نفس الطاولة مع أصالة.

إلى ذلك أثار حضور أصالة وأحلام مع بعضيهما في برنامج “سعودي آيدول” الكثير من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سعودي آيدول يثير تفاعل السعوديين

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حيث اعتبر مغردون أن حضور أصالة بجانب أحلام في حد ذاته ببرنامج واحد، يثير انتباه المشاهدين بسبب كثرة صياحهما وعدم رغبة أي منهما في فسح المجال للأخرى من أجل الحديث مع المتسابقين.

ورأى آخرون أن التنافس السام بينهما قد طغى على صبغة البرنامج، الذي لايشهد أساساً إقبالا جماهيريا، رغم الموارد المالية الضخمة التي رصدتها له الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وفي المقابل، انتقد ناشطون استبلاه عقول السعوديين الذي يمارسه القائمون على البرنامج، الذي كان من المفترض أن يكون مخصصا لاكتشاف مواهب السعوديين لكنه أصبح مباشرة مع بدايته “جوقة خاصة للضحك ومحاولة صنع المقالب” بين أصالة وأحلام.

يذكر هنا أن تركي آل الشيخ قد أعلن، أيلول سبتمبر الماضي، عن شراكة بين هيئة الترفيه التي يرأسها ومجموعة mbc لإطلاق برنامج سعودي أيدول.

وكشف تركي آل الشيخ حينذاك الأمر في تغريدة له على تويتر قال فيها: “سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه و مجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول”.

كما تطرق وقتها إلى أفراد لجنة التحكيم، والتي ضمت كل من أصيل أبو بكر وأحلام الشامسي، وأصالة نصري وماجد المهندس. مؤكدا وقتها “بدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022”.

ويُسلط برنامج سعودي آيدول الضوء على الفن السعودي والموسيقى السعودية، ويعد من أضخم برامج المواهب التي سوف تعرض على شاشة MBC.

السعودية في عهد محمد بن سلمان.. ماذا أيضاً ؟

ويأتي إنفاق السعودية ملايين الدولارات على برامج مثل هذه يراها كثيرون غير ذات مغزى وقد ترتقي إلى “التفاهة”، والمصطلح هنا عن فحوى هذه البرامج وليس البتة عن الثقافة في المملكة السعودية.

ويندرج إطلاق تركي آل الشيخ لبرنامجه الجديد سعودي آيدول، في إطار سياسية متكاملة برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أصبح منذ سنوات الحاكم الفعلي للمملكة.

وتُعنى هذه السياسة بتشجيع البرامج والمهرجانات الثقافية “الصُورية” و”المشهدية”، التي من شأنها إضفاء صورة جديدة عن المملكة العربية السعودية لدى الرأي العام الدولي والغربي بدرجة أولى.

وبدرجة أقل جعل السعودية مركزا جديدا لاستقطاب الوجوه الفنية وصناع المحتوى العرب، من أجل تكوين “قوة ناعمة سعودية” بالفن والرقص.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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